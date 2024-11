- Divers types de Porings apparaissent à différents niveaux. Amusez-vous à créer des combinaisons de p orings personnalisées pour améliorer le combat

SÉOUL, Corée du Sud, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Gravity, une entreprise mondiale de jeux vidéo, a officiellement lancé Poring Rush, le nouveau jeu IDLE RPG sur mobile, le 21 novembre sur les marchés mondiaux.

Le RPG sur mobile est accessible dans de nombreuses régions via le Google Play Store et l'Apple App Store, à l'exception de la Corée, du Japon, de la Chine, du Viêt Nam, des Pays-Bas, de la Belgique, de la Russie, de l'Iran et de Cuba. Le jeu est disponible en dix langues, dont le coréen, l'anglais, le chinois simplifié et traditionnel, le thaïlandais, l'indonésien et le portugais.

Gravity annonce le lancement mondial de Poring Rush, le nouveau jeu Idle RPG sur mobile

Comme son titre l'indique, Poring Rush est un jeu d'aventure proposant une variété de Porings. Les joueurs peuvent créer leurs propres combinaisons de Poring mignonnes pour améliorer des attributs comme le HP, l'attaque et la défense, qu'ils peuvent ensuite utiliser au combat. Les Porings de niveau supérieur deviennent plus accessibles à mesure que les niveaux d'invocation augmentent, tandis que les invocations fréquentes augmentent les chances d'obtenir des Porings aux compétences puissantes.

La personnalisation des personnages, inspirée par le charme caractéristique des personnages de Ragnarok IP, comprend divers costumes et montures à personnaliser. Plus le niveau d'invocation augmente, plus la probabilité d'invoquer des Porings de niveau supérieur augmente, et plus les invocations sont nombreuses, plus les chances d'obtenir des Porings dotés de puissantes compétences augmentent.

La version de lancement officielle présente un contenu attrayant tel que des laboratoires de recherche, des ruines, des fermes, des autels et le château magique. Dans les ruines, les joueurs peuvent explorer des scènes avec leurs montures pour collecter de précieuses ressources. À la ferme, ils peuvent cultiver et récolter différentes cultures, et obtenir des récompenses en fonction de leur niveau. Les sanctuaires confèrent des effets de compétence tels que l'augmentation des dommages d'attaque en fonction de la progression, tandis que le château magique propose un jeu de mini-puzzle en match-3 pour gagner des ressources essentielles.

Pour célébrer le lancement officiel, divers événements passionnants auront lieu dans le jeu. L'événement de mission permanent de 7 jours offre des récompenses sous forme d'objets spéciaux pour l'accomplissement des tâches quotidiennes, ainsi qu'une adorable monture de chat pour l'accomplissement de toutes les missions. Des récompenses supplémentaires sont disponibles pendant la première semaine de lancement, en fonction du nombre de livres de compétences utilisés, avec des primes exclusives accordées à la fin de toutes les missions. Des récompenses limitées dans le temps sont également distribuées par le biais de notifications push pendant cette période. De plus, la communauté officielle de la discorde Poring Rush organise des événements tels que la célébration des inscriptions, des concours d'invitation d'amis et un concours de créateurs, qui offrent de généreuses récompenses aux participants.

Kenneth Noh, responsable de l'équipe mondiale des jeux mobiles de Gravity, a déclaré : « Poring Rush reprend le charme mignon et familier des Porings, personnages emblématiques de Ragnarok Monsters. » « Ce jeu intéressera non seulement les amateurs de Ragnarok, mais aussi tous ceux qui aiment les combats uniques et amusants avec les Porings, a-t-il ajouté. « Pour célébrer le lancement mondial, des événements communautaires et dans le jeu sont organisés avec de nombreuses récompenses passionnantes, et nous invitons tout le monde à y participer! »

Pour en savoir plus sur le lancement mondial de Poring Rush, consultez le site Web officiel à l'adresse https://poringrush.gnjoy.com .

