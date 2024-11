Maintenant disponible sur PlayStation®4, PlayStation®5 et Nintendo Switch™, avec de nouvelles langues prises en charge sur Steam®.

Les versions numériques peuvent être téléchargées et lancées immédiatement à partir du PlayStation Store et du Nintendo eShop.

SÉOUL, Corée du Sud, 29 novembre 2024 /CNW/ - Gravity, un leader mondial du jeu, a officiellement lancé Tokyo Psychodemic le 28 novembre sur les marchés mondiaux, à l'exception du Japon.

Tokyo Psychodemic offre une expérience d'enquête cinématographique en 2D, plongeant les joueurs dans un monde post-pandémique confronté à des phénomènes surnaturels. Le jeu consiste à enquêter sur les cas non résolus à l'aide de l'expertise judiciaire et du travail d'équipe, avec des terminaisons multiples déterminées par les méthodes choisies pour résoudre les cas.

Gravity annonce le lancement mondial de Tokyo Psychodemic (PRNewsfoto/Gravity Co., Ltd.)

Le jeu comprend deux segments principaux : l'exploration scènes et la collecte de preuves. L'exploration de scènes fournit des récits de cas détaillés et une profondeur psychologique pour les personnages, qui prennent vie grâce à des animations 2D en direct et à des images fixes dynamiques. La collecte de preuves met l'accent sur l'analyse des données sur les scènes de crime - y compris les photos, les vidéos, les enregistrements audio et les fichiers texte - pour découvrir des indices. Les découvertes collaboratives font progresser l'histoire, créant une dynamique d'enquête engageante.

Les séquences de CCTV et un tableau de preuves interactif améliorent l'immersion, offrant une expérience d'enquête réaliste.

Gravity a lancé Tokyo Psychodemic pour PlayStation®4, PlayStation®5 et Nintendo Switch™ sur les marchés mondiaux à l'exception du Japon. Les versions numériques peuvent être achetées et lancées immédiatement à partir du PlayStation Store et du Nintendo eShop. Les options linguistiques comprennent le coréen, l'anglais, le japonais, le chinois simplifié et le chinois traditionnel. De nouvelles langues sont prises en charge sur Steam®. La version japonaise de Tokyo Psychodemic a été initialement lancée en mai sur PlayStation®4, PlayStation®5 et Nintendo Switch™ exclusivement pour le Japon.

Yoo Joon, responsable de l'équipe commerciale de publication de consoles de Gravity, a déclaré : « Tokyo Psychodemic combine des graphiques 2D avec des images de fiction et des personnages multidimensionnels, offrant une expérience dramatique mystérieuse captivante. Le jeu offre le frisson attendu d'un jeu basé sur les déductions en plus de la narration cinématographique, afin de fasciner les amateurs de mystère et d'aventure. »

Des renseignements détaillés sur la façon de jouer à Tokyo Psychodemic sur Steam®, PlayStation®4, PlayStation®5 et Nintendo Switch™ sont disponibles sur les pages officielles de chaque plateforme.

