Grands froids : Montréal annonce la création d'une nouvelle halte-chaleur dans son ancien hôtel de ville temporaire et l'ouverture d'un centre d'hébergement d'urgence au centre-ville

MONTRÉAL, le 19 déc. 2024 /CNW/ - Signe de son engagement à protéger les plus vulnérables cet hiver, la Ville de Montréal annonce qu'elle met à la disposition des personnes en situation d'itinérance une partie du bâtiment Lucien-Saulnier pour y opérer une halte-chaleur.

Des locaux de l'emblématique édifice Lucien-Saulnier ont ainsi été réaménagés afin de garantir 30 places sécuritaires et au chaud, alors que les refuges atteignent leur pleine capacité sur le territoire. Ce bâtiment, qui a servi d'hôtel de ville temporaire au cours des dernières années, dispose d'espaces chauffés que Montréal offre gratuitement. La halte-chaleur ouvrira ses portes le vendredi 20 décembre 2024 et sera opérationnelle le soir et la nuit, de 19 h à 7 h, au cours des prochains mois.

La Ville de Montréal souhaite rassurer la population, les institutions ainsi que les commerçants et les commerçantes du secteur. Les mesures nécessaires ont été mises en place pour que l'implantation de ce service essentiel se passe bien dans l'espace public. Cette halte-chaleur sera encadrée par des intervenants de l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale de la Ville de Montréal (ÉMMIS) et des agents de la firme SECO Sécurité. Notons qu'il s'agit là d'un encadrement exceptionnel déployé par la Ville en attente d'une solution plus adaptée, encadrée par le réseau de la santé, notamment par des ressources d'intervention sociale.

« Montréal est confrontée à une crise de l'itinérance qui est sans précédent. Il y a un essoufflement des organismes communautaires et des mesures exceptionnelles doivent être prises pour s'assurer d'offrir suffisamment de places au chaud. La Ville pose un geste humanitaire en allant au-delà de son champ de compétences pour permettre l'ouverture de cet endroit. On choisit de protéger des vies en posant ce geste nécessaire pour protéger les plus vulnérables cet hiver », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Plusieurs personnes ne peuvent pas accéder aux hébergements d'urgence, faute de places ou parce qu'elles ne peuvent y aller pour diverses raisons personnelles ou de santé. Nous le réitérons aujourd'hui, il faut concentrer les efforts pour s'assurer d'avoir suffisamment de places au chaud pour les personnes en situation d'itinérance qui ne souhaitent pas passer la nuit dehors. Je tiens également à assurer aux riverains de l'édifice Lucien-Saulnier que nous allons demeurer attentif à la cohabitation sociale », a souligné le responsable de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal, Robert Beaudry.

Le centre d'hébergement d'urgence du YMCA Centre-Ville opérationnel dès le 21 décembre

Par ailleurs, à l'aube des grands froids annoncés au cours des prochains jours, le Centre de coordination des mesures d'urgence de Montréal déclenche son Plan particulier d'intervention - Froid extrême, et ouvrira un centre d'hébergement d'urgence (CHU) temporaire au YMCA Centre-Ville, situé au 1 440, rue Stanley, dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Le CHU ouvrira ses portes dès samedi soir, 21 décembre, et il sera opérationnel de 17 h à 7 h. Pouvant accueillir 50 personnes, il bénéficiera de la présence des agents de sécurité embauchés par l'agglomération qui veilleront au bon fonctionnement. Un local sera mis exclusivement à la disposition des femmes, et le SPVM assurera une vigie constante en déployant des patrouilles dédiées pour visiter les endroits fréquentés par les personnes en situation d'itinérance.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Simon Charron, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif de Montréal, 438 864 4368; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]