GRANDS FEUX LOTO-QUÉBEC : FOULE RECORD POUR LE 30e ANNIVERSAIRE!

QUÉBEC, le 27 août 2026 /CNW/ -- Les Grands Feux Loto-Québec ont célébré leur 30e anniversaire en grand en attirant un achalandage exceptionnel tout au long des huit soirées de festivités. Couronnant cette édition historique, la grande finale du 22 août a attiré une foule record venue assister à un spectacle pyromusical sans précédent, le plus ambitieux jamais présenté dans l'histoire de l'événement.

Une édition anniversaire à la hauteur de 30 ans de passion

Durant huit soirées festives, les Grands Feux Loto-Québec ont fait vibrer les rives de Québec et de Lévis grâce à une programmation rassembleuse, accessible et entièrement gratuite. De la populaire épluchette de 10 000 blés d'Inde à la Fiesta Latina, en passant par la journée New Country, chaque rendez-vous a offert une expérience unique, des animations familiales et des spectacles pyromusicaux toujours plus spectaculaires.

30 ans de succès grâce à des partenaires engagés

Le succès de cette édition anniversaire témoigne de l'attachement du public envers les Grands Feux Loto-Québec, mais aussi de la contribution essentielle de ses partenaires et commanditaires. Grâce à leur engagement renouvelé, l'événement continue d'offrir chaque été une expérience gratuite, inclusive et rassembleuse qui fait rayonner la grande région de Québec.

Les Grands Feux Loto-Québec tiennent à remercier Loto-Québec, le Groupe Banque TD, le ministère du Tourisme, le Secrétariat à la Capitale-Nationale, la Ville de Québec, la Ville de Lévis, Destination Québec cité, le Port de Québec, Groupe Océan, QSL, Croisières AML, la Société des Traversiers du Québec, la Commission de la Capitale-Nationale, propriétaire de la Place des Canotiers, ainsi que de nombreux autres partenaires privés et médias.

À propos des Grands Feux Loto-Québec

Fondés en 1995, les Grands Feux Loto-Québec présentent chaque été des spectacles pyromusicaux de calibre international unissant les villes de Québec et de Lévis. Tirées depuis une barge située au centre du fleuve Saint-Laurent, ces prestations de haute précision attirent chaque année 1,3 million de visiteurs venus admirer ce spectacle unique illuminant un décor extraordinaire.

SOURCE Les Créations Pyro

Source et renseignements : Jean-François Archambault, Directeur événementiel, [email protected], 418 692-2634, poste 1354