30e ANNIVERSAIRE DES GRANDS FEUX LOTO-QUÉBEC : LES FESTIVITÉS DÉBUTENT CE SOIR!

QUÉBEC, le 4 août 2026 /CNW/ -- Dès ce soir, les Grands Feux Loto-Québec donnent le coup d'envoi des célébrations de leur 30e anniversaire avec une édition qui sera inoubliable. Du 4 au 22 août, le ciel entre Québec et Lévis s'illuminera au rythme de spectacles pyromusicaux grandioses à l'occasion du plus grand événement gratuit au Québec.

Dès 18 h en semaine et dès midi les samedis 15 et 22 août, la population est invitée à se rassembler au Quai Paquet à Lévis et à la Place des Canotiers à Québec, où l'ambiance promet d'être électrisante grâce à des animations hautes en couleur et des performances musicales et artistiques impressionnantes. Puis, à 22 h, place à un spectacle pyromusical de calibre international qui en mettra plein la vue!

Mardi 4 août : Soirée d'ouverture - Rock 'N' Roll

Pour lancer cette 30e édition, on met les amplis à fond! Au programme : des groupes de musique qui vous feront lever le poing et taper du pied, des cours de danse swing et un concours d'air guitar des plus endiablés. Ça va rocker!

Jeudi 6 août : Fiesta Latina

Couleurs vibrantes, rythmes enivrants et ambiance muy caliente prennent le contrôle de la soirée! Entre spectacles, danse latine et salon de barbier, tout est en place pour vous faire vivre la fête de la tête aux pieds.

Mardi 11 août : Épluchette

Venez participer à la plus grande épluchette de blé d'Inde au Québec, avec plus de 10 000 épis de maïs à déguster! Entre amis ou en famille, profitez d'une soirée animée par une dizaine de chansonniers qui revisiteront les classiques québécois dans une atmosphère rassembleuse.

Jeudi 13 août : Halloween

Enfilez vos plus beaux (ou plus effrayants!) costumes en famille et plongez dans une soirée où l'étrange et le fantastique prennent vie! De délicieuses friandises seront distribuées aux petits monstres, alors qu'un concours du meilleur costume viendra récompenser les esprits les plus originaux de la soirée.

Samedi 15 août : New Country

Sortez vos bottes, votre chapeau de cowboy et votre chemise à carreaux, puis plongez dans l'ambiance country alors que les festivités commencent dès midi! Cours de danse en ligne, lancer du lasso et taureau mécanique vous attendent dans une ambiance digne d'un rodéo.

Mardi 18 août : Cosmos

Quittez la Terre avec nous et mettez le cap sur les planètes lointaines! Exploration de l'espace en réalité virtuelle et maquillage galactique vous transporteront dans une ambiance mystique et interstellaire.

Jeudi 20 août : Platinum Électro

DJ enflammés, lumières fluo et plancher de danse transforment la soirée en une expérience électrisante. Au programme : fabrication de bracelets et rythmes électro qui font vibrer la piste. Un rendez-vous haut en couleur pour danser et célébrer l'été en grand!

Samedi 22 août : Grande finale - 30e Anniversaire

Pour cette édition spéciale, laissez-vous émerveiller par le plus grand, le plus audacieux et le plus spectaculaire feu d'artifice de toute l'histoire des Grands Feux Loto-Québec! On souffle nos 30 bougies et vous invite au plus gros party de l'été dès midi. Gâteau d'anniversaire géant pour 10 000 personnes et surprises attendent toute la famille, alors que le soir venu, le ciel de Québec s'illuminera comme jamais!

Des partenaires de choix

Les Grands Feux Loto-Québec ont l'honneur de pouvoir compter sur des partenaires engagés, permettant la présentation d'un événement gratuit, inclusif et accessible à tous.

Nous bénéficions du précieux soutien de Loto-Québec, le Groupe Banque TD, le ministère du Tourisme, le Secrétariat à la Capitale-Nationale, la Ville de Québec, la Ville de Lévis, Destination Québec cité, le Port de Québec, Groupe Océan, QSL, Croisières AML, la Société des Traversiers du Québec, la Commission de la Capitale-Nationale, propriétaire de la Place des Canotiers, ainsi que de nombreux autres partenaires privés et médias.

À propos des Grands Feux Loto-Québec

Fondés en 1995, les Grands Feux Loto-Québec présentent chaque été des spectacles pyromusicaux de calibre international unissant les villes de Québec et de Lévis. Tirées depuis une barge située au centre du fleuve Saint-Laurent, ces prestations de haute précision attirent chaque année 1,3 million de visiteurs venus admirer ce spectacle unique illuminant un décor extraordinaire. En 2026, nous célébrons 30 ans de magie dans la Capitale-Nationale.

SOURCE Les Créations Pyro

Source et renseignements : Jean-François Archambault, Directeur événementiel, [email protected], 418 692-2634, poste 1354