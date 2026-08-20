GRANDE FINALE DE NOTRE 30e ANNIVERSAIRE : LE PLUS IMPRESSIONNANT FEU D'ARTIFICE JAMAIS PRÉSENTÉ À QUÉBEC!

QUÉBEC, le 20 août 2026 /CNW/ -- Ce samedi 22 août, les Grands Feux Loto-Québec vous donnent rendez-vous pour une finale historique! Afin de couronner les célébrations entourant notre 30e anniversaire, nous vous invitons à assister au spectacle pyromusical le plus ambitieux, le plus audacieux et le plus grandiose jamais présenté à Québec, d'une durée exceptionnelle de 30 minutes!

On vous réserve une journée complète de festivités dès midi, alors que la Place des Canotiers à Québec et le Quai Paquet à Lévis accueilleront le plus gros party de l'été! Groupes de musique, magiciens, artistes de cirque et distribution de milliers de biscuits Célébration seront de la partie afin de souligner cet anniversaire marquant.

Ce samedi, soyez de la fête et venez vivre la plus grande finale de l'histoire des Grands Feux Loto-Québec!

Des partenaires de choix

Les Grands Feux Loto-Québec ont l'honneur de pouvoir compter sur des partenaires engagés, permettant la présentation d'un événement gratuit, inclusif et accessible à tous.

Nous bénéficions du précieux soutien de Loto-Québec, le Groupe Banque TD, le ministère du Tourisme, le Secrétariat à la Capitale-Nationale, la Ville de Québec, la Ville de Lévis, Destination Québec cité, le Port de Québec, Groupe Océan, QSL, Croisières AML, la Société des Traversiers du Québec, la Commission de la Capitale-Nationale, propriétaire de la Place des Canotiers, ainsi que de nombreux autres partenaires privés et médias.

À propos des Grands Feux Loto-Québec

Fondés en 1995, les Grands Feux Loto-Québec présentent chaque été des spectacles pyromusicaux de calibre international unissant les villes de Québec et de Lévis. Tirées depuis une barge située au centre du fleuve Saint-Laurent, ces prestations de haute précision attirent chaque année 1,3 million de visiteurs venus admirer ce spectacle unique illuminant un décor extraordinaire. En 2026, nous célébrons 30 ans de magie dans la Capitale-Nationale.

SOURCE Les Créations Pyro

Source et renseignements : Jean-François Archambault, Directeur événementiel, [email protected], 418 692-2634, poste 1354