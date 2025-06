Un nouveau partenariat stratégique accélérera le déploiement d'innovations à fort impact en matière d'immunisation

BRUXELLES, le 25 juin 2025 /CNW/ - Grands Défis Canada (GDC), l'un des principaux investisseurs axés sur l'impact au monde, est fier d'annoncer un partenariat stratégique avec Gavi, l'Alliance du Vaccin, pour mettre à l'échelle des innovations éprouvées qui favorisent un accès équitable à la vaccination et renforcent les systèmes de santé dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI).

Dans le cadre de cette collaboration, Grands Défis Canada ancrera le Fonds de mise à l'échelle de l'innovation de Gavi grâce à un engagement initial de 10 millions de dollars canadiens, avec la possibilité de porter son investissement jusqu'à 30 millions de dollars canadiens, sous réserve de la clôture et de la structure finale du Fonds.

Ce partenariat transformateur vise à accélérer la mise à l'échelle d'innovations à fort impact en matière de prestation de services de vaccination, menant à des améliorations significatives de l'efficacité des systèmes, des résultats en santé et de leur durabilité. Il s'appuie sur le soutien de longue date du gouvernement du Canada à Gavi et renforce l'engagement du Canada envers l'équité en santé mondiale par l'innovation et la collaboration.

Grands Défis Canada mettra à profit son vaste portefeuille de plus de 1 500 innovations dans plus de 100 pays, ainsi que son expertise approfondie en financement mixte et en mise à l'échelle de solutions dirigées localement. Gavi apporte pour sa part une grande expérience en matière de financement innovant, de stimulation de la demande et de partenariats solides avec les gouvernements nationaux.

« Nous sommes fiers d'unir nos forces à celles de Gavi pour aider à mettre à l'échelle les innovations les plus prometteuses en matière de vaccination. En tant que plateforme canadienne d'innovation, Grands Défis Canada apporte 15 ans d'expérience dans l'identification, la réduction des risques et la mise à l'échelle d'idées audacieuses qui améliorent des vies. Ensemble, nous pouvons combler les lacunes en matière de vaccination et renforcer les systèmes de santé là où les besoins sont les plus grands », a déclaré la Dre Karlee Silver, PDG de Grands Défis Canada.

Ce partenariat repose sur une conviction commune : l'innovation - lorsqu'elle est mise à l'échelle de façon responsable - peut transformer des vies et renforcer les systèmes de santé. Au cours des prochains mois, GDC et Gavi travailleront conjointement à finaliser la structure du Fonds et à mobiliser des ressources supplémentaires. Le Fonds sera lancé dès que des engagements d'un montant minimum de 50 millions de dollars américains auront été sécurisés, avec un objectif global de 300 millions de dollars américains.

« La mise à l'échelle de l'innovation est essentielle pour combler les écarts en matière de vaccination et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. Ce partenariat avec Grands Défis Canada apporte une expertise vitale et un capital catalyseur pour permettre à des solutions éprouvées d'atteindre plus de communautés, plus rapidement que jamais », a déclaré la Dre Sania Nishtar, Directrice exécutive de Gavi, l'Alliance du Vaccin. « Ensemble, nous pouvons accélérer les progrès vers des systèmes de santé plus solides et plus équitables. »

Depuis 2010, Grands Défis Canada est l'un des principaux investisseurs à impact au monde, mobilisant divers types de capitaux pour soutenir les innovateurs•trices qui améliorent les résultats en santé, font progresser l'égalité des genres et renforcent la résilience des systèmes.

À propos de Grands Défis Canada

Grands Défis Canada soutient des Bold Ideas with Big Impact®. En tant que l'un des principaux investisseurs à impact au monde et plateforme mondiale d'innovation, envisageons un monde où l'innovation aide chacun•e à s'épanouir. Nous identifions, finançons et accompagnons le développement de solutions qui améliorent la vie des communautés mal desservies dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, ainsi qu'au Canada. De la phase de démarrage à la mise à l'échelle, nous offrons un soutien souple pour aider les innovateurs•trices à se développer, à s'adapter et à réussir. Depuis 2010, nous avons soutenu plus de 1 500 innovations uniques dans plus de 100 pays, touchant plus de 85 millions de personnes. D'ici 2035, nous visons à en atteindre 750 millions. Pour en savoir plus : https://www.grandchallenges.ca/fr/

À propos de Gavi, l'Alliance du Vaccin

Gavi, l'Alliance du Vaccin est un partenariat public-privé qui aide à vacciner plus de la moitié des enfants de la planète contre certaines des maladies les plus meurtrières. L'Alliance du Vaccin rassemble les gouvernements des pays donateurs et des pays bénéficiaires, l'Organisation mondiale de la Santé, l'UNICEF, la Banque mondiale, l'industrie du vaccin, les agences techniques, la société civile, la Fondation Gates ainsi que d'autres partenaires du secteur privé. Pour consulter la liste complète des gouvernements donateurs et des autres grandes organisations qui financent le travail de Gavi, veuillez cliquer ici.

Depuis sa création en 2000, Gavi a aidé à vacciner une génération tout entière - soit plus de 1,1 milliard d'enfants - et à prévenir à terme plus de 18,8 millions de décès, ce qui a permis de réduire de moitié la mortalité infantile dans 78 pays à faible revenu. Gavi joue également un rôle essentiel dans l'amélioration de la sécurité sanitaire mondiale en soutenant les systèmes de santé et en finançant les stocks mondiaux de vaccins contre la maladie à virus Ebola, le choléra, la méningite et la fièvre jaune. Après deux décennies de progrès, Gavi s'attache désormais à protéger la nouvelle génération et surtout à atteindre les enfants zéro dose qui n'ont reçu aucune dose de vaccin, en recourant à des mécanismes financiers innovants et en faisant appel aux technologies de pointe - allant de l'utilisation de drones à la biométrie - pour sauver des millions de vies supplémentaires, prévenir les épidémies et aider les pays à atteindre l'autosuffisance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.gavi.org/fr/

