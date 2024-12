-- L'approche innovante de la méthode mère kangourou (KMC) de CEL transforme les soins néonatals dans l'Uttar Pradesh, en Inde, sauvant des vies et améliorant les résultats de santé des nouveau-nés --

TORONTO, le 16 déc. 2024 /CNW/ - Le Community Empowerment Lab (CEL) a reçu le prestigieux Prix de l'innovation Rotman de l'année 2024 en reconnaissance de son travail transformateur pour l'expansion de la méthode mère kangourou (KMC) dans tout l'Uttar Pradesh, en Inde. Ce prix annuel, d'une valeur de 10 000 CAD, décerné par Grands Défis Canada, récompense des innovations en santé mondiale qui ont significativement sauvé ou amélioré des vies.

Sous la direction du Dr Vishwajeet Kumar et d'Aarti Kumar, CEL a promu l'utilisation de la méthode mère kangourou (KMC)--une méthode impliquant un contact peau à peau entre la mère et l'enfant--pour augmenter les chances de survie des bébés prématurés et de faible poids à la naissance. Malgré son efficacité démontrée, la KMC demeure sous-utilisée à l'échelle mondiale, souvent éclipsée par des interventions médicales à haute technologie. Grâce aux efforts de CEL, plus de 197 000 nouveau-nés ont bénéficié de la méthode mère kangourou à ce jour, entraînant des améliorations significatives pour 191 000 enfants et sauvant plus de 4 000 vies.

« Recevoir le Prix de l'innovation Rotman de l'année est un honneur incroyable », a déclaré le Dr Kumar, scientifique en chef et cofondateur de CEL. « Cela témoigne de la puissance des solutions de santé communautaires basées sur des preuves. La KMC ne se limite pas à une intervention médicale; c'est un lien salvateur qui donne du pouvoir aux mères et transforme la prestation des soins de santé. »

Fondé en 2011, CEL se consacre à l'amélioration des résultats de santé maternelle, néonatale et infantile en transformant la recherche en solutions de santé publique percutantes. Cette organisation a créé plus de 250 salons KMC dédiés dans des établissements de santé de l'Uttar Pradesh, offrant des environnements de soutien où les mères jouent un rôle central dans les soins de leurs bébés. L'application KMC de CEL a révolutionné la mise en œuvre de la méthode mère kangourou en Inde, facilitant une meilleure gestion des soins et améliorant la santé des nouveau-nés grâce au contact peau à peau et à l'allaitement maternel.

« Nous savons que l'utilisation immédiate de la KMC pour les nouveau-nés fragiles sauve et améliore des vies », a affirmé la Dre Karlee Silver, PDG de Grands Défis Canada. « La magie de CEL réside dans le fait qu'ils ont rendu la méthode mère kangourou inspirante et accessible pour les mères et leurs familles en Inde, sauvant ainsi des milliers de vies. »

Le travail de CEL témoigne de la puissance des solutions axées sur la communauté. Dans le cadre de leur engagement continu à améliorer les soins de santé pour les populations les plus vulnérables de l'Inde, ils continuent d'étendre le nombre de salons KMC et sont en train d'établir des unités de soins intensifs mère-nouveau-né (M-NICU) dans tout l'Uttar Pradesh.

« Chez CEL, nous travaillons à servir de pont entre les politiques et la pratique afin de sauver des vies de nouveau-nés », a déclaré le Dr Kumar. « Depuis le début, Grands Défis Canada a cru en notre vision, et leur soutien a été essentiel pour développer ce travail. »

Créé en 2020 à l'occasion du 10e anniversaire de Grands Défis Canada, en hommage au regretté Joseph Rotman, président fondateur de Grands Défis Canada, le Prix de l'innovation Rotman de l'année a récompensé des organisations précédentes telles que Hewatele, une entreprise sociale kenyane produisant de l'oxygène médical pour les établissements de santé ruraux; Ubongo, un organisme à but non lucratif basé en Tanzanie et le principal producteur africain de contenus éducatifs pour enfants; Fresh Life, une entreprise sociale basée au Kenya qui améliore l'assainissement grâce à un accès à des toilettes et à un traitement sécurisé des déchets; et Max Foundation pour leur approche « Healthy Village » qui crée un changement durable pour les enfants et les communautés au Bangladesh.

À propos de Grands Défis Canada :

Grands Défis Canada s'engage à soutenir des Idées audacieuses ayant un grand impact®. Financé, entre autres, par le gouvernement du Canada, Grands Défis Canada subventionne les innovateurs des pays à faible et moyen revenu et du Canada. Les idées audacieuses que soutient Grands Défis Canada intègrent la science et la technologie, l'innovation sociale et commerciale - c'est le principe d'Innovation intégrée®.

L'un des plus grands investisseurs à impact au monde, Grands Défis Canada a appuyé plus de 1 700 innovations dans plus de 100 pays. Depuis 2010, les innovations soutenues par Grands Défis Canada ont atteint plus de 80 millions de personnes, leur donnant accès à des initiatives vitales ou améliorant la vie et qui, autrement, n'y auraient pas eu accès. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.grandchallenges.ca/fr-ca/

À propos de Community Empowerment Lab (CEL) :

Le Community Empowerment Lab est une organisation mondiale de recherche et d'innovation en santé enracinée dans la communauté, basée à Lucknow, Uttar Pradesh, Inde. La mission de CEL est de continuer à innover pour que toujours plus de nouveau-nés et de mères survivent et prospèrent. Visitez https://www.celworld.org/ pour en savoir plus.

