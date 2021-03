Grandir au Québec : une étude longitudinale pour mieux comprendre le développement et l'état de bien-être des enfants québécois

QUÉBEC, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Institut de la statistique du Québec lance la deuxième édition de l'Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ELDEQ), intitulée Grandir au Québec. Cette étude suivra, jusqu'à l'âge adulte, plus de 4 000 bébés nés au Québec en 2020-2021. Ces enfants et leur famille, sélectionnés par l'Institut, proviendront des quatre coins du Québec.

Une étude de cette ampleur, réalisée auprès d'un si grand échantillon et pendant une si longue période, est d'une valeur exceptionnelle. En effet, ce type d'enquête permet de tracer le parcours des enfants afin de cerner les facteurs de risque et de protection qui jouent un rôle sur leur développement, leur santé et leur bien-être comme par exemple la réussite scolaire, les saines habitudes de vie et les relations sociales harmonieuses.

L'étude, qui s'intéresse entre autres à l'influence de l'environnement familial et social sur les enfants, permettra d'examiner certains effets potentiels de la pandémie sur cette génération née en pleine crise sanitaire mondiale.

Une société en évolution

Grandir au Québec est bâtie sur les succès de la première édition de l'ELDEQ, en cours depuis la fin des années 90, qui a contribué à éclairer une vingtaine de politiques publiques et programmes gouvernementaux. Pour continuer à jouer un tel rôle, une deuxième édition de cette étude s'impose.

Au cours des 20 dernières années, de nouvelles réalités touchant les familles sont apparues : augmentation de l'âge moyen à la maternité, implication accrue des pères, recomposition des familles, augmentation des unions libres, recherche de l'équilibre famille-travail, etc. De plus, les nouvelles technologies se sont multipliées dans la vie des parents, mais aussi dans celle des enfants, que ce soit à la maison, à l'école et même dans les milieux de garde.

En parallèle, des services aux familles ont été créés ou bonifiés, notamment le Régime québécois d'assurance parentale, les services de garde éducatifs et, plus récemment, les maternelles 4 ans.

Une mine d'informations pour mieux répondre aux besoins des enfants

Grâce à la richesse des données qu'elle produira, cette étude deviendra une source privilégiée d'informations pour les organisations ayant pour mission de favoriser le bien-être des enfants et celui de leur famille. Les politiques et les programmes sociaux pourront ainsi être davantage adaptés à leur réalité et mieux répondre à leurs besoins. La communauté scientifique pourra également y puiser des données pour approfondir les connaissances qui profiteront à l'ensemble de la société.

Pour en savoir plus sur Grandir au Québec :

L'étude Grandir au Québec est réalisée grâce au soutien financier de la Fondation Lucie et André Chagnon, du ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère de l'Éducation, de l'Institut de la statistique du Québec, du ministère de la Famille, du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale ainsi que du Conseil de gestion de l'assurance parentale. Des dizaines de chercheurs-experts des domaines d'intérêt pour le développement des jeunes enfants collaborent à l'étude.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

