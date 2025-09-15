MONTRÉAL, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Pour Daniel Gosselin, un résident de la région de Manicouagan, sur la Côte-Nord, la belle saison s'achève dans l'abondance puisqu'il a remporté le gros lot de 1 000 $ par jour à vie de la loterie Grande Vie! M. Gosselin s'était procuré son billet pour le tirage du 25 août sur le site de jeu en ligne de Loto-Québec. Il a reçu son lot lors d'une célébration au Casino de Charlevoix le 2 septembre.

« Le gros lot de 1 000 $ par jour à vie de la Grande Vie a été remporté au Québec à trois reprises récemment. C'est exceptionnel! Depuis le 1er janvier 2025, ce sont 14 rentes à vie qui ont été gagnées dans la province. Souhaitons que la chance continue de sourire aux gens d'ici cet automne! », souligne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et cheffe de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

Daniel Gosselin joue à la Grande Vie en ligne régulièrement depuis trois ans. C'est sa conjointe qui lui avait suggéré de tenter sa chance à cette loterie.

M. Gosselin a l'habitude de vérifier ses courriels le matin pour voir s'il a remporté un lot aux tirages auxquels il participe. Il a donc rapidement su qu'il mettait la main sur le gros lot de 1 000 $ par jour à vie.

Fébrile, il s'est connecté à son compte en ligne pour confirmer qu'il avait bien gagné avant d'appeler sa conjointe pour lui annoncer la nouvelle.

Ce retraité d'Hydro-Québec travaillait encore un peu dans son domaine au moment où il a gagné à la loterie. Il prévoit maintenant arrêter complètement de travailler et déménager pour se rapprocher de ses enfants et de ses petits-enfants.

Grâce au gros lot remporté, ce soixantenaire troquera donc sans attendre les barrages hydroélectriques de la Côte-Nord contre les abords de la rivière Saguenay.

