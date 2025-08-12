Grande première de Loto-Québec fait son Juste pour rire ce jeudi au complexe Hôtel-Casino de Charlevoix

MONTRÉAL, le 12 août 2025 /CNW/ - Dès ce jeudi, le grand public est invité sur le site du complexe Hôtel-Casino de Charlevoix à l'occasion de Loto-Québec fait son Juste pour rire. Les festivités gratuites, qui s'adressent à toute la famille, se déroulent dès 16 h du jeudi au dimanche jusqu'au 31 août. Tous les soirs, des spectacles d'humour sont présentés à 20 h au Hangar. Le public peut se procurer un billet gratuitement dès 17 h.
Les jeudis et vendredis, plusieurs artistes se succèdent sur scène dans un spectacle en formule comedy club. Ces soirées sont animées par ces humoristes à découvrir :
14 et 15 août : Jessica Chartrand
21 et 22 août : Magali Saint-Vincent
28 et 29 août : Josiane Aubuchon
Shows mystères
Les samedis 16, 23 et 30 août, le suspense est total puisque l'humoriste vedette reste secret jusqu'à son entrée sur la scène. Chaque soirée est une surprise!
Soirées Coup de cœur
Les dimanches soir, ces humoristes connus et aimés sont sur scène pour faire rire le public :
17 août : Maude Landry
24 août : Pierre-Luc Pomerleau
31 août : Guillaume Pineault
Nouveauté : distribution de bracelets dès 17 h
Des bracelets seront remis gratuitement à la billetterie du site à compter de 17 h pour le spectacle du même soir, et ce, tant que des places seront disponibles. Le bracelet garantit l'accès au Hangar, en admission générale, et permet aux spectateurs de profiter pleinement des lieux et des nombreuses activités offertes en attendant l'ouverture des portes.
Il sera également possible d'écouter les spectacles sur l'écran géant extérieur installé près du Hangar ou au Bar 21 du Casino de Charlevoix.
Activités et animation dès 16 h
Le site de Loto-Québec fait son Juste pour rire s'animera dès 16 h tous les soirs durant l'événement. Le public pourra s'y rassembler pour regarder les spectacles à la belle étoile ou encore pour casser la croûte au camion de nourriture de rue. Plusieurs activités pour la famille y seront aussi proposées.
Partager cet article