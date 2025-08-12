Grande première de Loto-Québec fait son Juste pour rire ce jeudi au complexe Hôtel-Casino de Charlevoix

Les jeudis et vendredis, plusieurs artistes se succèdent sur scène dans un spectacle en formule comedy club. Ces soirées sont animées par ces humoristes à découvrir :

14 et 15 août : Jessica Chartrand

21 et 22 août : Magali Saint-Vincent

28 et 29 août : Josiane Aubuchon

Shows mystères

Les samedis 16, 23 et 30 août, le suspense est total puisque l'humoriste vedette reste secret jusqu'à son entrée sur la scène. Chaque soirée est une surprise!

Soirées Coup de cœur

Les dimanches soir, ces humoristes connus et aimés sont sur scène pour faire rire le public :

17 août : Maude Landry

24 août : Pierre-Luc Pomerleau

31 août : Guillaume Pineault

Nouveauté : distribution de bracelets dès 17 h

Des bracelets seront remis gratuitement à la billetterie du site à compter de 17 h pour le spectacle du même soir, et ce, tant que des places seront disponibles. Le bracelet garantit l'accès au Hangar, en admission générale, et permet aux spectateurs de profiter pleinement des lieux et des nombreuses activités offertes en attendant l'ouverture des portes.

Il sera également possible d'écouter les spectacles sur l'écran géant extérieur installé près du Hangar ou au Bar 21 du Casino de Charlevoix.

Activités et animation dès 16 h

Le site de Loto-Québec fait son Juste pour rire s'animera dès 16 h tous les soirs durant l'événement. Le public pourra s'y rassembler pour regarder les spectacles à la belle étoile ou encore pour casser la croûte au camion de nourriture de rue. Plusieurs activités pour la famille y seront aussi proposées.

Les détails de la programmation sont disponibles sur le site de l'Hôtel-Casino de Charlevoix.

Source :

Renaud Dugas

Porte-parole et directeur des relations médias

Loto-Québec

514 499-5208

[email protected]

SOURCE Loto-Québec