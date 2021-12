Une étape importante pour la marque québécoise de santé naturelle

MONTRÉAL, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Naturiste est heureux d'annoncer l'ouverture de la toute première boutique Naturiste Plus, située à l'intérieur du Metro Plus Beaumont à ville Mont-Royal.

Cette nouvelle boutique offre les meilleurs vendeurs de la gamme Naturiste, en plus d'un large éventail de produits d'autres marques recherchées par les consommateurs de santé naturelle. L'ouverture de cette boutique dans un quartier très fréquenté et reconnu de Montréal comme celui-ci apporte beaucoup à l'économie locale, notamment avec la création de nouveaux emplois.

« Lorsque l'on constate la nouvelle tendance de magasinage des consommateurs de vouloir retrouver tous leurs produits sous un seul et même toit, et Metro étant la destination favorite des Québécois, il était pertinent pour Naturiste de travailler en partenariat, a fièrement affirmé M. Stephen Rosenhek, Président. Naturiste est très fier d'avoir la chance de s'associer avec un leader de l'industrie aussi important de manière à contribuer au rayonnement de l'étendue de son offre de produits et de se distinguer par son service-conseil. »

L'association de deux marques de référence au Québec ne peut que mener à un grand succès. En collaboration avec Metro, Naturiste espère ouvrir d'autres magasins Naturiste Plus au sein du réseau Metro à travers le Québec, dans le but d'étendre son rayonnement.

« Nous sommes ravis d'accueillir la toute première boutique Naturiste Plus dans l'un des magasins phares de notre bannière. Nous sommes constamment à la recherche d'entreprises québécoises innovantes qui se distinguent par la qualité de leurs produits, mais aussi par leur capacité à s'adapter au style de vie et aux besoins en constante évolution de nos clients. Notre entente avec Naturiste nous permet d'offrir à nos clients une façon supplémentaire de consommer des produits santé et mieux-être, tout en contribuant au développement d'une entreprise reconnue et bien d'ici », a indiqué Martin Turcotte, vice-président, mise en marché, épicerie chez Metro.

Au Metro Plus Beaumont, les clients pourront faire une épicerie complète tout en magasinant leurs produits de santé naturels au même endroit. Cette épicerie qui se veut déjà la destination de choix pour les achats de proximité, deviendra sans aucun doute une référence pour tous les résidents du secteur et des environs voulant maintenir de saines habitudes de vie.

Pourquoi Naturiste PLUS ?

À ce jour, Naturiste compte plus de quarante boutiques de produits de santé naturels à travers la province de Québec. La nouvelle boutique sera reconnue sous le nom de Naturiste Plus pour refléter une offre de produits plus élargie que dans ses boutiques existantes, en plus d'aller de pair avec le nom de son partenaire, Metro Plus.

La force de Naturiste est de proposer des produits de santé naturels de grande qualité associés à un service de conseils soutenu et adapté afin d'accompagner le consommateur dans ses recherches. Ce modèle a toujours été au cœur du succès de l'entreprise et sera reproduit dans Naturiste Plus, afin de continuer à offrir le meilleur aux clients de Metro, non seulement dans la sélection de produits de haute qualité, mais aussi en termes de service à la clientèle et de conseils.

Comme dans les magasins Naturiste, les employés du Naturiste Plus sont soit des naturopathes, soit des personnes ayant un grand intérêt pour la santé naturelle, qui suivent régulièrement des formations avec le naturothérapeute principal de Naturiste. Ils connaissent donc bien le domaine et sont prêts à guider les clients qui veulent donner la priorité à leur santé par le biais de produits naturels.

Avec le partenariat entre Naturiste et Metro, il n'a jamais été aussi facile d'être en bonne santé ! Trouvez tout ce dont vous avez besoin sous un même toit, tout en vivant une expérience des plus agréable, uniquement chez Naturiste Plus.

À propos de Naturiste

Fièrement québécois depuis 1968, Naturiste vous accompagne dans votre recherche de bien-être au naturel. Avec 41 boutiques à travers le Québec et une grande présence numérique, Naturiste propose une sélection complète de produits naturels pour vous aider à profiter pleinement de la vie. Naturiste est une entreprise entièrement vouée aux produits de bien-être et de soins naturels, et chacun de leurs gestes à une portée sociale vers votre mieux-être. Rendez-leur visite en magasin ou commander vos suppléments et produits de soins naturels directement en ligne sur www.naturiste.ca.

La santé naturelle, sur une note de bien-être!

