MONTRÉAL, le 23 nov. 2023 /CNW/ - Cominar, Cogir Immobilier et Divco sont fiers d'annoncer l'ouverture du bureau de location de Mostra Centropolis, un immeuble résidentiel haut de gamme situé au cœur du vibrant Centropolis. Cette ouverture signale le succès stratégique de la vision d'affaires innovante de Cominar.

« C'est un grand moment pour nous, » explique Marie-Andrée Boutin, cheffe du développement et de l'exploitation. « Le travail de longue haleine de nos équipes et de nos collaborateurs se concrétise aujourd'hui avec le lancement de cette phase résidentielle. Nous sommes ravis de franchir cette étape inspirante de notre stratégie de diversification des usages pour Centropolis. »

« Nous sommes fiers de collaborer sur ce projet, » ajoute Jean-Marc Bélanger, Chef des opérations, division multirésidentielle, Cogir Immobilier. « L'expérience locative sur mesure Mostra Centropolis inclut l'accès à des aires communes vibrantes permettant à tous d'y trouver le bonheur et de prendre part à la naissance d'une communauté de quartier unique. »

Partenaires de savoir-faire

La création de Mostra Centropolis est le produit d'une collaboration d'experts de grand calibre du domaine de l'immobilier commercial. Cogir Immobilier, gestionnaires de propriétés, Divco, constructeur immobilier, et Cominar, façonneur de communautés, sont partenaires dans cette première phase résidentielle de 193 condos locatifs pour Centropolis. La livraison des premières unités est prévue pour l'été 2024.

Une offre complémentaire

L'offre de restauration, de bureaux et de divertissement unique que l'on retrouvait déjà à Centropolis est maintenant bonifiée par l'ajout d'une offre résidentielle moderne. Celle-ci s'accorde d'ailleurs avec l'objectif de diversification des usages de Cominar pour sa propriété.

Pour l'entreprise, la diversification des usages consiste à combiner une offre commerciale et des immeubles de bureaux à une offre résidentielle sur une même propriété. Cet agencement complémentaire a été conçu pour simplifier le quotidien des usagers et des locataires tout en créant de la valeur durable pour son portefeuille et avoir un impact positif dans les communautés où elle fait des affaires.

À PROPOS DE COMINAR

Fondé en 1965, Cominar est l'un des plus importants propriétaires et gestionnaires immobiliers au Québec. Guidé par ses valeurs et son expertise, sa mission est de créer des milieux de vie modernes et marquants au sein de son portefeuille constitué d'immeubles de bureaux, commerciaux et à usages mixtes. Détenant des actifs à haut potentiel de densification et situés stratégiquement près des principaux axes de transport, son ambition est de bâtir des communautés d'avenir qui transformeront le paysage urbain et contribueront positivement au développement des communautés où elle est présente. www.cominar.com

À PROPOS DE COGIR IMMOBILIER

Fondée en 1995, Cogir Immobilier compte plus de 10 000 employés passionnés de l'immobilier. Motivés par notre désir constant de donner un sens à l'immobilier, nous cherchons à humaniser, créer et nous dépasser afin de concevoir des milieux de vie agréables, fonctionnels et à l'image des gens qui les occupent. Notre équipe assure la gestion de plus de 350 propriétés situées au Canada et aux États-Unis. Nous administrons 5 millions de pieds carrés de propriétés immobilières de nature commerciale et 50 000 logements incluant plus de 145 résidences privées pour aînés. La Fondation Cogir soutient des projets et causes regroupés sous quatre grands axes, soit les jeunes, les aînés, la diversité culturelle et l'environnement. www.cogir.net

À PROPOS DE DIVCO

Fondée il y a plus de 55 ans, Divco continue de prospérer en tant que l'une des principales entreprises de construction du Québec. Nous concevons, construisons, développons et finançons des projets de construction pour certaines des marques les plus reconnues au Canada.

À ce jour, nos réalisations totalisent plus de 50 millions de pieds carrés, de nouveaux projets de construction et de rénovation à grande échelle. Au fil des ans, nous avons réussi à livrer des projets de construction industrielle, commerciale, de bureaux, institutionnelle, hôtelière, commerciale et résidentielle à plusieurs unités. Notre équipe s'appuie sur ses connaissances techniques et son expérience en construction pour développer des solutions personnalisées pour chaque projet, quelle que soit son envergure. Nous nous engageons à fournir des solutions sur mesure qui dépasseront les attentes de nos clients. www.divco.ca

