Grand Splash 2019 - Sauter dans le fleuve pour réclamer l'accès aux berges de l'île de Montréal

MONTRÉAL, le 30 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Plus d'une centaine de baigneurs se sont joints aujourd'hui au Comité citoyen Montréal Baignade pour le traditionnel saut dans le fleuve Saint-Laurent, à partir du quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Port de Montréal. Cette 15e édition du Grand Splash a mobilisé les baigneurs afin de revendiquer davantage d'accès public aux berges de l'île de Montréal et à un meilleur contrôle de la qualité de l'eau.

Une participation assidue

L'événement suscite un engouement indéfectible de la part de ses premiers organisateurs encore présents, notamment madame Chantal Rouleau, Ministre déléguée aux Transports et Ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, monsieur Léonce Naud de la Société des gens de baignade et de monsieur Pierre Lussier, Directeur du Jour de la Terre.

Plusieurs élus de la Ville de Montréal ont également fait le saut dans les eaux du fleuve, notamment mesdames Émilie Thuillier, mairesse d'arrondissement de Ahuntsic-Cartierville et Marie-Josée Parent, conseiller de la Ville - district Champlain-l'Ile-des-Sœurs, et de messieurs Sylvain Ouellet, conseiller de la Ville - district François-Perrault et vice-président du comité exécutif, Robert Beaudry, conseiller de la Ville - district Saint-Jacques et membre du comité exécutif, ainsi que plusieurs autres élu(e)s.

Qualité de l'eau

Les derniers résultats d'analyses bactériologiques du 24 juillet à l'endroit du Grand Splash, effectués par la Ville de Montréal, révélaient une excellente qualité d'eau, soit 5 UFC/ 100 ml, largement sous le seuil de 20 UFC/100 ml pour avoir une eau d'excellente qualité. La température y était de 23 degrés Celsius.

Des analyses bactériologiques supplémentaires effectuées à 6h30 tout juste avant le Grand Splash ont confirmé l'excellente qualité de l'eau du bassin Jacques-Cartier avec un résultat de 0,64 mMFU/100 ml. Ce résultat rapide fut obtenu à l'aide d'une nouvelle technologie d'analyse rapide basée sur des réactions enzymatiques.

Se baigner en ville : une priorité

« L'idée que l'eau du fleuve bordant l'île de Montréal ne soit pas de bonne qualité, est fausse. Il faut cependant être bien informé des conditions de qualité de l'eau qui changent souvent selon l'endroit et la météo. Nous sommes heureux que notre implication puisse contribuer à l'identification de solutions optimales en termes d'aménagement et d'analyse rapide de la qualité bactériologique de l'eau, ce qui aidera à la réalisation de projets intéressants tels celui du bain fluvial au Vieux-Port de Montréal, la promenade Bellerive ou la plage de l'Est » déclare Alain Saladzius, Président de la Fondation Rivières et membre du Comité citoyen Montréal Baignade.

« 2019 est une année exceptionnelle pour le Grand Splash, car d'une part, nous sommes heureux d'avoir transmis le flambeau de l'organisation de l'événement à la Fondation Rivières et qu'il s'agit de l'année de l'inauguration de la plage de Verdun, premier jalon devant la construction d'un bain portuaire au Vieux-Port », déclare Pierre Lussier, Directeur du Jour de la Terre et membre du comité Montréal Baignade depuis 2003.

Comité citoyen Montréal Baignade

Le Comité citoyen Montréal Baignade est un groupe de citoyens montréalais préoccupés par le manque d'accès publics aux berges et à l'eau du fleuve Saint-Laurent, ceinturant l'île de Montréal. Chaque année, ils se réunissent durant la période estivale pour le Grand Splash afin de faire valoir leurs revendications auprès des élus et des citoyens. Depuis 2003, de nombreux citoyens et citoyennes se sont investis à la cause. montrealbaignade.org

Fondation Rivières

La Fondation Rivières a pour mission d'œuvrer à la préservation, la restauration et la mise en valeur du caractère naturel des rivières et lacs, tout autant que de la qualité de l'eau. La Fondation Rivières appuie les activités faisant la promotion d'un usage récréatif responsable de l'eau, afin que les gens reprennent contact avec cette précieuse ressource commune. fondationrivieres.org

Collaborations



L'organisation de l'événement a bénéficié du soutien de Rafting Nouveau Monde sur la rivière Rouge, du Petit Navire dans le Vieux-Port de Montréal, de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et pour l'analyse de la qualité de l'eau, du Bota Bota spa-sur-l'eau, de l'École Polytechnique de Montréal et du Groupe Aquacion inc.



SOURCE Comité citoyen Montréal Baignade

Renseignements: Julie Sabourin, Chargée de communication, Fondation Rivières, pour le Comité citoyen Montréal Baignade, 514 576-2974, montrealbaignade@gmail.com; Alain Saladzius, ing., Président, Fondation Rivières, pour le Comité citoyen Montréal Baignade, 514 924-2013, presidence@fondationrivieres.org