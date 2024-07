Grand Splash : 100 personnes sautent à l'eau du Vieux-Port pour pousser les élu.e.s à offrir de nouveaux accès à la baignade à Montréal

MONTRÉAL, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Cent personnes ont sauté dans le fleuve au Vieux-Port de Montréal pour le traditionnel Grand Splash, une initiative de la Fondation Rivières dans le but de réclamer un bain portuaire au bassin Jacques-Cartier et l'aménagement de nouveaux accès à la baignade autour de l'île de Montréal.

Étaient présentes Julie Roy, présidente de la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs, et Vicki Grondin, conseillère d'arrondissement de Ville-Marie et membre de la Commission sur l'eau pour rappeler l'intérêt de la Ville à aménager de nouveaux accès à l'eau. Développer un bain portuaire fait toujours partie des actions prioritaires identifiées dans le Plan Nature et Sports de 2021 de la Ville de Montréal.

« Le dialogue est ouvert avec la Société du Vieux-Port et nous souhaitons leur faire la démonstration que l'aménagement d'un bain portuaire dans l'eau calme et propre du bassin Jacques-Cartier pourrait devenir un projet-signature pour Montréal », a déclaré André Bélanger, directeur général de la Fondation Rivières.

Un énorme potentiel de baignade dans le Vieux-Port

Le Réseau de suivi des milieux aquatiques (RSMA) de la Ville de Montréal surveille la qualité de l'eau du bassin Jacques-Cartier depuis plus de 20 ans et confirme que l'eau dans le bassin est d'excellente qualité par temps sec. En cas de fortes pluies, la qualité de l'eau du bassin se dégrade et revient à la normale au bout de 24h à 72h selon l'intensité des débordements des réseaux d'égout.

Rappelons que la Ville avait envisagé d'aménager un bain portuaire dans le fleuve Saint-Laurent au bout du Quai de l'Horloge, mais le projet a été abandonné en 2020 à cause du risque qu'un bateau de croisière en panne dérive et vienne s'écraser contre les installations.

Une eau de qualité à 57 endroits autour de l'île

Les données du RSMA confirment que la qualité de l'eau est propice à la baignade à 57 endroits autour de l'île et qu'on pourrait pratiquer des activités nautiques à propulsion humaine (kayak, planche à pagaie, etc.) en toute sécurité à 106 endroits.

La Ville de Montréal ne prévoit que trois projets d'ouverture de zones de baignade dans le fleuve : au futur parc riverain de Lachine, au parc de la Promenade Bellerive et à la Plage de l'Est. Les projets sont encore à l'étude. La Ville ne compte que trois accès publics gratuits au public sur plan d'eau naturel, tous dans l'ouest de l'île.

Le début d'une série de Grand Splash

Quatre événements du Grand Splash se tiendront ailleurs durant l'été: à Sainte-Martine le 6 juillet, à Chambly le 7 juillet, à Saint-Denis-sur-Richelieu le 12 août et à Batiscan le 18 août.

À propos de la Fondation Rivières

Depuis 20 ans, la Fondation Rivières œuvre à préserver, restaurer et mettre en valeur le caractère naturel des rivières et contribue à assurer la qualité de l'eau et l'accès à l'eau pour la population québécoise. La Fondation organise depuis 2019 le Grand Splash.

Documentation

Pour consulter les sites où la qualité de l'eau permet la baignade et les activités nautiques de contact indirect sur les berges de Montréal et Laval :

https://fondationrivieres.org/carte-potentiel-de-baignade-montreal/

SOURCE Fondation Rivières

Source : Yannick B. Gélinas, Responsable des communications, Fondation Rivières, 514-272-2666, poste 307, [email protected]