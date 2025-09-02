Grand Rendez-vous de la CNESST à Montréal : inscrivez-vous dès aujourd'hui!

QUÉBEC, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Employeurs, travailleuses et travailleurs de partout au Québec : la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) vous donne rendez-vous les 28 et 29 octobre prochains au Palais des congrès de Montréal pour l'événement incontournable du monde du travail!

Que vous cherchiez à améliorer vos connaissances ou à renforcer vos pratiques en matière de normes du travail, d'équité salariale, de santé et de sécurité du travail, le Grand Rendez-vous de la CNESST est l'occasion rêvée pour s'informer, s'outiller et réseauter.

Les Ateliers du Grand Rendez-vous : pour approfondir vos connaissances

De retour pour une troisième édition, les Ateliers du Grand Rendez-vous se tiendront le 28 octobre, en après-midi.

Parmi les sujets qui seront traités, notons entre autres :

l'exercice initial d'équité salariale;

la prévention du harcèlement psychologique;

l'analyse des causes d'accidents grâce à la méthode de l'arbre des faits.

Ces ateliers pratiques permettront aux personnes inscrites d'explorer en détail des sujets précis et d'échanger avec des spécialistes.

29 octobre | Une journée riche en contenu

Toutes les activités préférées des participants et participantes seront offertes lors du Grand Rendez-vous de la CNESST :

Conférence d'ouverture gratuite sur les thèmes de la résilience et de la reconnaissance, offerte par Kim Thúy , autrice et conférencière inspirante

sur les thèmes de la résilience et de la reconnaissance, offerte par , autrice et conférencière inspirante Colloque proposant 10 conférences présentées par des experts et portant sur des thématiques variées répondant à des besoins soulevés par les milieux de travail, notamment la prévention des chutes, le bien-être numérique et la déconnexion au travail, les risques ergonomiques, la démarche d'intervention face à la détresse psychologique, les risques et les mesures de prévention liés aux batteries lithium-ion et le processus de médiation pour résoudre des conflits liés au travail

présentées par des experts et portant sur des thématiques variées répondant à des besoins soulevés par les milieux de travail, notamment la prévention des chutes, le bien-être numérique et la déconnexion au travail, les risques ergonomiques, la démarche d'intervention face à la détresse psychologique, les risques et les mesures de prévention liés aux batteries lithium-ion et le processus de médiation pour résoudre des conflits liés au travail Dîner-conférence intitulé Vers l'excellence collective : les clés de la performance en équipe , présenté par Matthieu Proulx , ancien joueur de la Ligue canadienne de football, animateur et conférencier

intitulé , présenté par , ancien joueur de la Ligue canadienne de football, animateur et conférencier Salon réunissant plus de 210 exposants offrant des solutions aux entreprises et aux organisations, de même que des spécialistes de la CNESST

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à l'événement clé en matière de travail au Québec!

Joignez-vous aux centaines d'employeurs, de travailleuses et de travailleurs qui seront réunis pour l'occasion afin de découvrir les nouvelles tendances, les innovations et les meilleures pratiques en matière de travail, d'échanger avec des professionnels et des experts, et de s'outiller concrètement pour améliorer les milieux de travail au Québec.

Transférez l'invitation à vos collègues et aux membres de votre réseau. Agissez maintenant et contribuez ainsi à mettre de l'avant l'importance de s'outiller en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et sécurité du travail.

Pour en savoir plus sur le Grand Rendez-vous de la CNESST, édition Montréal 2025, visitez la page Web de l'événement.

S'outiller. Prévenir.

Soutenir les milieux de travail en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail est l'objectif premier de la CNESST. Lieu privilégié de réseautage et d'apprentissage, tant pour les employeurs que pour les travailleurs, le Grand Rendez-vous de la CNESST a acquis une solide réputation qui en fait LA référence en matière de travail au Québec.

