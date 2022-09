Grand parc de l'Ouest - 3,1 M$ pour aménager un passage faunique, piétonnier et cyclable et désenclaver le secteur des Rapides-du-Cheval-Blanc

MONTRÉAL, le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a entériné, plus tôt aujourd'hui, une dépense de 3,1 M$ dans le but de réaliser un passage faunique, piétonnier et cyclable dans le secteur des Rapides-du-Cheval-Blanc, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

Le secteur des Rapides-du-Cheval-Blanc est actuellement non aménagé et non accessible au public, mais un passage informel s'est créé avec le temps dans l'axe de la rue Perron, alors que certaines personnes traversent les voies ferrées sur un talus d'environ cinq mètres de haut, afin de joindre les deux parties du parc.

Or, les travaux de réalisation du Réseau express métropolitain (REM), dont l'antenne Deux-Montagnes traverse le secteur, auraient eu pour effet d'enclaver le secteur des Rapides-du-Cheval-Blanc puisque les voies seront désormais sécurisées par l'implantation d'une barrière infranchissable.

« Le projet d'aménagement de ce passage faunique et actif sous le talus permettra d'enraciner la nature en ville en améliorant l'accès pour la population à ces espaces verts tout en protégeant la faune présente sur le territoire », a déclaré Caroline Bourgeois, responsable des grands parcs, des sports et loisirs, du Mont-Royal, du parc Jean-Drapeau, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal au comité exécutif.

« Comme le secteur des Rapides-du-Cheval-Blanc fait partie du Grand parc de l'Ouest, il était primordial pour nous de trouver une solution afin d'assurer une connectivité entre les secteurs situés de part et d'autre de l'emprise du REM. Le projet d'aménagement de ce passage est une excellente nouvelle qui permettra de sécuriser les déplacements actifs pour toutes les usagères et tous les usagers. Nous veillerons par ailleurs à ce que ce passage soit connecté au réseau cyclable existant, de même qu'au parc, lorsque ce dernier sera officiellement ouvert au public », a ajouté Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité.

« La réalisation de ce tunnel augmentera sans aucun doute la fréquentation des citoyennes et des citoyens de l'arrondissement, qui pourront se réapproprier cet espace, mais aussi de l'ensemble de la population montréalaise, qui viendra découvrir ce secteur enchanteur de la métropole », a conclu Dimitrios Jim Beis, maire de Pierrefonds-Roxboro.

La Ville de Montréal a profité de l'occasion offerte par les travaux de construction du REM pour demander à CDPQ Infra de procéder à l'aménagement du tunnel par l'entremise de son mandataire, NouvLR, afin d'intégrer ces travaux au projet du REM.

