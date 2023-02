Grand concours : Gagnez à visiter votre biblio ! - Partez à la recherche d'un billet d'or et courez la chance de gagner l'un des 17 grands prix régionaux avec vos artistes préférés

MONTRÉAL, le 8 févr. 2023 /CNW Telbec/ - L'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et ses partenaires BIBLIOPRESTO, Bibliothèque et Archives nationales du Québec et le Réseau BIBLIO du Québec sont fiers d'inviter les citoyennes et les citoyens du Québec à participer au Grand concours Gagnez à visiter votre biblio ! qui se tiendra du 12 au 25 février 2023 inclusivement. Cette grande première québécoise vise notamment à rappeler à toutes et à tous que les bibliothèques sont des lieux vivants à (re)découvrir.

Pour remercier les Québécoises et les Québécois de fréquenter leurs bibliothèques publiques ou pour les inciter à y faire un tour, le Grand concours les invite à partir à la recherche de billets d'or et à s'inscrire en ligne au grandconcoursbiblio.ca. Dix-sept grands prix régionaux offerts par des personnalités québécoises et 200 prix instantanés sont en jeu ! Guylaine Guay, Mélissa Bédard, Fabien Cloutier, Samuel Piette, Louise Penny, Marianna Mazza et plusieurs autres célébrités représentent les régions administratives du Québec : elles offriront un cadeau personnalisé aux gagnantes et aux gagnants. En plus de cela, des iPads et des cartes-cadeaux chez Leslibraires.ca, Rabais Campus et Chocolats Favoris sont à gagner en remplissant le formulaire en ligne. Ouvrez l'œil, car un nouveau billet d'or sera caché chaque jour dans les 1 038 bibliothèques publiques de la province, et ce, pour toute la durée du concours !

« Comme c'est le cas pour beaucoup d'institutions culturelles, la pandémie a eu des impacts importants sur la fréquentation des bibliothèques publiques. C'est désormais le temps de renouer avec celles-ci et de retourner les visiter ! », souligne Eve Lagacé, directrice générale de l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ). « Les bibliothèques publiques sont présentes et bien ancrées dans leurs communautés, en offrant aux citoyennes et aux citoyens des services gratuits et adaptés à leurs besoins. Le Grand concours encourage les usagères et les usagers à retrouver ces lieux si riches que sont les bibliothèques de proximité ! »

Pourquoi visiter sa bibliothèque publique ?

Les bibliothèques sont des lieux vivants et inspirants : on fréquente celles-ci pour lire, travailler, bricoler, bouger, apprendre, essayer. Elles sont animées et dynamiques !

À propos du concours

Le Grand concours : Gagnez à visiter votre biblio! est organisé par l'Association des bibliothèques publiques du Québec, en partenariat avec BIBLIOPRESTO, Bibliothèques et Archives nationales du Québec et le Réseau BIBLIO du Québec et est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Celui-ci se tiendra entre le 12 et le 25 février 2023. Pour plus de détails quant aux modalités du concours : www.grandconcoursbiblio.ca.

À propos de l'ABPQ

L'Association des bibliothèques publiques du Québec est la principale association regroupant les bibliothèques publiques québécoises. Depuis 1984, elle exerce un leadership dans le but d'assurer le développement, le positionnement stratégique et le rayonnement des bibliothèques publiques du Québec. L'ABPQ sensibilise les décideurs à l'importance d'un service de bibliothèque de qualité pour un accès démocratique et universel des citoyens et des citoyennes au savoir et à la culture.

