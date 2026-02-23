NEW YORK, 23 février 2026 /CNW/ - Gracie Point Holdings, LLC (« Gracie Point »), une entreprise de portefeuille qui construit des sociétés de financement spécialisé de premier plan, annonce aujourd'hui avoir obtenu une facilité de crédit de 250 millions de dollars de la Goldman Sachs Bank USA.

La facilité renforce la flexibilité de financement de Gracie Point et consolide son infrastructure de marchés des capitaux pour répondre à la demande mondiale croissante de solutions de financement sur mesure des primes d'assurance vie. Cette facilité de crédit soutiendra la croissance et l'expansion continues de la plateforme de financement des primes d'assurance-vie de Gracie Point, GP Affluent Markets, qui offre des solutions de financement des primes d'assurance aux clients fortunés qui souhaitent avoir accès à des liquidités grâce au financement des primes d'assurance. Le marché mondial du financement des primes d'assurance-vie est important, et GP Affluent Markets a toutes les cartes en main pour devenir un chef de file de l'industrie compte tenu de son avantage de premier plan, de son expertise approfondie et de ses relations de longue date avec les courtiers et les conseillers partout dans le monde.

Harsh Varma, responsable des marchés des capitaux à Gracie Point, déclare : « Cette facilité de crédit représente un jalon stratégique important pour Gracie Point qui diversifie et augmente notre capacité à offrir des prêts de financement de primes d'assurance-vie novateurs à grande échelle, et nous apprécions le soutien de Goldman Sachs. Elle fait suite à la titrisation de notre prêt de 272 millions de dollars sur primes d'assurance-vie en août dernier, notre neuvième titrisation cotée publiquement et largement syndiquée. Ensemble, ces transactions soulignent notre capacité à accéder à des capitaux diversifiés et rentables pour soutenir la croissance. »

Howard Levkowitz, récemment nommé président non exécutif de Gracie Point, déclare : « Cette facilité renforce l'infrastructure des marchés financiers de Gracie Point et soutient directement la croissance continue de notre plateforme d'assurance vie, GP Affluent Markets. Soutenir la croissance des plateformes est au cœur de la stratégie de Gracie Point, et cette transaction est un exemple clair de la façon dont nous mettons cette approche en œuvre alors que nous développons GP Affluent Markets pour répondre à la demande croissante de solutions de financement sur mesure. »

Vikas Singhal, associé chez Hudson Structured Capital Management Ltd., dont les sociétés affiliées sont des investisseurs de premier plan dans Gracie Point, ajoute : « Nous continuons à apporter notre soutien indéfectible à Gracie Point et nous sommes heureux de voir la société franchir ce nouveau cap majeur. Nous apprécions le partenariat avec Goldman Sachs et considérons cette transaction comme une étape importante dans le développement continu du financement des primes d'assurance-vie en tant que catégorie d'actifs institutionnelle majeure. »

Andrew Frey, associé chez Searchlight Capital, déclare : « En tant que partisans et investisseurs de longue date dans Gracie Point, nous sommes heureux de voir l'entreprise tirer parti de sa flexibilité de financement avec cette nouvelle facilité pour accélérer davantage l'expansion mondiale de sa plateforme de financement des primes d'assurance-vie de pointe. »

Faisal Kassam, directeur de l'investissement de plateforme et de la finance basée sur les actifs chez Kuvare Strategic Investments et membre du conseil d'administration de Gracie Point Holdings, déclare : « Cette transaction est un jalon important dans l'évolution de la plateforme de financement de Gracie Point et positionne l'entreprise bien pour une croissance continue. »

Gracie Point Holdings établit des sociétés de financement spécialisées, principalement dans le secteur de l'assurance, des chefs de file de l'industrie grâce à un soutien stratégique, opérationnel et des marchés des capitaux. L'entreprise est dirigée par une équipe chevronnée issue d'établissements financiers de premier plan qui possède une expertise approfondie en assurance, en finance spécialisée et en marchés des capitaux. Gracie Point est soutenue par des investisseurs de premier plan et s'engage à créer de la valeur à long terme pour ses parties prenantes. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.graciepoint.com.

