Grâce à un don de la Fondation Molson - Association entre des centres de pédiatrie sociale et des écoles privées pour accompagner 10 jeunes tout au long de leur parcours secondaire

MONTRÉAL, le 16 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Grâce à un don de la Fondation Molson, 10 centres de pédiatrie sociale à travers le Québec se sont associés à des écoles privées afin de permettre à 10 jeunes de familles moins favorisées d'accéder à une école privée de leur région. La Fondation Molson fournira un montant de 5000 $ par élève pendant les cinq années du secondaire. L'équipe-école et le personnel des centres de pédiatrie sociale travailleront de près avec l'élève, sa famille et l'équipe du centre de pédiatrie sociale pour assurer la réussite de ces jeunes.

Lors de son parcours scolaire au Collège de Montréal, M. Andrew Molson a pu constater l'impact de la fréquentation de l'école privée sur le parcours des élèves.

« Certains jeunes doivent surmonter différents obstacles tout au long de leur parcours scolaire, explique M. Molson. En amenant les écoles privées et les centres de pédiatrie sociale à travailler en partenariat, on crée un réseau autour de l'élève pour assurer sa réussite scolaire et lui offrir de nouvelles possibilités. »

Une collaboration soutenue pour favoriser la réussite scolaire

« Certains des jeunes suivis par nos membres ont exprimé le désir d'être admis dans une école privée de leur région, explique Gaël Magrini, directeur général de l'Alliance québécoise de la pédiatrie sociale en communauté. Que ce soit pour intégrer une concentration particulière, un programme avec appui pédagogique ou pour bénéficier d'un encadrement particulier, l'école privée s'avère un choix pertinent pour certaines et certains d'entre eux. Nous sommes heureux de l'ouverture que nous avons rencontrée de la part des écoles privées et de leur volonté de s'impliquer activement pour travailler avec nous à la réussite de ces jeunes. »

« Quelques écoles privées, avec l'appui de leur fondation, travaillaient déjà en partenariat avec le centre de pédiatrie sociale de leur région pour accueillir sans frais des jeunes de milieux défavorisés, explique M. David Bowles, président de la Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP). Le don de la Fondation Molson permet de multiplier ces partenariats et de créer de nouveaux liens entre les écoles privées et les centres de pédiatrie sociale de différentes régions à travers le Québec. Dans une perspective où nous visons l'inclusion de jeunes de différents milieux à l'école privée, l'initiative de la Fondation Molson représente une aide considérable pour mettre en place des partenariats fructueux à plus grande échelle. »

Ainsi, l'aide financière de la Fondation Molson, en plus de bénéficier aux jeunes concernés, aura pour effet de créer des ponts entre les écoles privées et les centres de pédiatrie sociale pour soutenir d'autres élèves dans le futur, lorsque la fréquentation d'une école privée s'avère un choix intéressant pour un jeune.

Centres de pédiatrie sociale et écoles privées participantes

Centre de pédiatrie sociale

École privée CPSC Les Petits Bonheurs Drummondville Collège Saint-Bernard CPSC de la Haute-Yamaska Granby École secondaire Verbe Divin CPSC Main dans la Main Cowansville Collège Mont-Sacré-Cœur CPSC de Longueuil Longueuil Collège Charles Lemoyne CPSC de St-Laurent Montréal Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie CPSC Maison Caracol Pierrefonds Collège Beaubois CPSC Laval Chomedey Collège Citoyen CPSC Laval Place Saint-Martin Collège Citoyen CPSC Laval Pont-Viau Collège Letendre CPSC Cœur des Laurentides Ste-Agathe-Des-Monts Collège Laurentien

À propos de la Fondation Molson

La Fondation Molson rassemble des organismes et des institutions de partout au Canada afin de stimuler l'innovation et d'engendrer des changements durables au profit de toute la société. En nous concentrant dans les secteurs de l'éducation, de la santé, des arts et de la culture, nous investissons dans l'avenir.

À propos de l'Alliance québécoise de la pédiatrie sociale en communauté

Fondée en 2018 avec le soutien de la Fondation Dr Julien, l'Alliance québécoise de la pédiatrie sociale en communauté (AQPSC) est un organisme à but non lucratif qui rassemble, représente et accompagne une quarantaine de centres de pédiatrie sociale en communauté (PSC) à travers le Québec.

À propos de la Fédération des établissements d'enseignement privés

La Fédération est un organisme sans but lucratif qui regroupe 139 écoles secondaires, 113 écoles préscolaires-primaires et 12 écoles spécialisées en adaptation scolaire. Ces écoles autonomes sont fréquentées par près de 126 000 élèves répartis sur le territoire québécois. La Fédération est un centre de services qui offre à ses membres un vaste choix de formations, des services-conseils et des services d'achats groupés. Pour en savoir plus, consultez le site ecolespriveesquebec.ca

M. Gaël Magrini, directeur général de l'Alliance québécoise de la pédiatrie sociale en communauté et M. David Bowles, président de la Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP), ainsi que les directions des écoles privées participantes sont disponibles pour des entrevues.

