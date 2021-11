L'acquisition de l'une des plus grandes sociétés de courtage indépendantes de l'Ouest canadien permet de créer une plateforme intégrée dans cette région et de renforcer les capacités et les activités actuelles de NFP en matière d'assurances dommages

NEW YORK, le 9 novembre 2021 /CNW/ - Courtier d'assurance et consultant de premier plan offrant des solutions spécialisées en matière d'assurance commerciale et personnelle, d'assurance collective, de retraite, ainsi que des solutions pour particuliers, NFP a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Foster Park Brokers Inc. (Foster Park). La transaction a été conclue le 1er novembre 2021.

Avec l'ajout de Foster Park, l'une des plus grandes sociétés de courtage indépendantes de l'Ouest canadien, NFP poursuit son plan stratégique qui est de bâtir une plateforme nationale unie axée sur la prestation de conseils et de services de qualité supérieure et de renforcer de sa culture « Les gens d'abord » pour l'ensemble du personnel. Foster Park compte 135 employés répartis dans quatre bureaux (Edmonton, Calgary et Grande Prairie en Alberta et Langley en Colombie-Britannique) qui offrent de l'expertise et des solutions en matière d'assurance dommages commerciale et individuelle, d'assurance vie et de régimes d'avantages sociaux collectifs, de services à la clientèle privée et du cautionnement aux clients de l'Ouest canadien.

La solide et respectée équipe de direction de Foster Park travaillera de concert avec les hauts responsables de NFP afin d'assurer l'intégration à l'entreprise ainsi que sa croissance, en plus de l'aider à cultiver de nouvelles relations et de découvrir de nouvelles occasions de croissance. Mark Wiens occupera le poste de directeur général du volet de l'assurance commerciale de NFP dans l'Ouest canadien, et il relèvera de John Haas, président, NFP Canada. Les associés directeurs généraux André Charrois, Steven Whitehouse, Roger Roebuck, Denise Théberge et Hugh Watt ainsi que tous les autres actionnaires et employés de Foster Park, se joindront à NFP.

« Nous sommes ravis à l'idée d'accueillir Mark et toute l'équipe de Foster Park au sein de NFP, a déclaré M. Haas. Nous étions à la recherche du partenaire idéal pour nous établir dans l'Ouest canadien et il s'est révélé être Foster Park. L'excellente réputation, les relations et les résultats de ce cabinet dans la région nous permettront d'accélérer notre croissance ailleurs au Canada. De plus, Foster Park a fait d'importants investissements dans des plateformes technologiques ultramodernes et exclusives qui permettent d'entretenir des relations à long terme avec les clients, ce qui représente une valeur supplémentaire pour les clients de NFP au Canada. »

« Nous sommes très heureux de nous joindre à NFP et de collaborer avec une équipe si talentueuse, composée de chefs de file dans notre secteur, a déclaré M. Wiens. La transaction représente une immense valeur pour nos clients actuels et futurs. L'accès à de nouvelles ressources, en matière de produits, de services et d'expertise, donnera à notre personnel la capacité de continuer de fournir des solutions et des services de pointe. De plus, nous avons hâte de contribuer à une culture qui valorise les personnes et qui leur offre, de façon proactive, des possibilités de se perfectionner et de s'épanouir. »

Sequeira Partners a agi en tant que conseiller financier exclusif et DLA Piper (Canada) LLP et Bryan & Company LLP ont agi en tant que conseillers juridiques pour Foster Park et ses affiliés.

Dentons a fait office de conseiller juridique pour NFP.

À propos de NFP

NFP est un courtier d'assurance et un consultant de premier plan offrant des solutions spécialisées en matière d'assurance commerciale et personnelle, d'assurance collective, de retraite, ainsi que des solutions pour particuliers par l'intermédiaire de ses filiales et sociétés affiliées agréées. NFP contribue à la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 800 employés basés au Canada et de plus de 6 000 employés à l'échelle mondiale, à des investissements dans des technologies innovantes et à des relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières de premier ordre. NFP se classe au 5e rang des courtiers spécialisés dans les avantages sociaux selon le chiffre d'affaires mondial (Business Insurance), au 10e rang des courtiers en assurance IARD (Insurance Journal) et au 13e rang des courtiers en assurance mondial (Best's Review).

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site NFP.ca.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/945522/nfp_Logo.jpg

SOURCE NFP Corp.

Liens connexes

https://www.nfp.com