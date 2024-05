OTTAWA, ON, le 9 mai 2024 /CNW/ - La Semaine de la sécurité civile nous rappelle la nécessité de connaître les risques, de planifier en conséquence et d'agir.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir aux Canadiens l'information dont ils ont besoin au sujet des changements climatiques et de leurs répercussions sur la vie quotidienne. Les feux de forêt au Canada représentent des événements de plus en plus importants qui menacent la santé, la sécurité et la stabilité économique des Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, s'est réuni la secrétaire parlementaire Sherry Romanado, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, pour partager avec les Canadiens les dernières prévisions en ce qui concerne la saison des feux de forêt de 2024 et l'état de préparation du gouvernement fédéral.

Les météorologues d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) continuent de prévoir des conditions printanières et estivales pouvant poser un plus grand risque de feux de forêt en 2024. En raison des changements climatiques et des effets de la présence du phénomène El Niño cette année, la plupart des régions du Canada ont jusqu'à présent connu un printemps plus chaud et sec. Ces conditions de sécheresse devraient persister dans les régions à haut risque, notamment dans le sud des Prairies et les provinces de l'Ouest, pendant le mois de mai. ECCC prévoit que des températures supérieures à la normale se maintiendront dans l'ensemble du pays au printemps et à l'été. Ces conditions exacerbent le risque et l'intensité des feux de forêt, qu'ils soient d'origine naturelle ou humaine.

De plus, le ministre Sajjan a souligné les efforts visant à renforcer les capacités d'intervention pour la saison des feux de forêt de 2024 dans le cadre du programme Appuyer une main-d'œuvre humanitaire (MOH).

Cette initiative renforcera les capacités disponibles pour soutenir les interventions et apporter des secours en mobilisant les capacités des organisations non gouvernementales (ONG), notamment la Croix-Rouge canadienne, l'Ambulance Saint-Jean, l'Armée du Salut et l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage (ACVRS), afin de déployer rapidement des intervenants d'urgence et du matériel de secours pour venir en aide aux Canadiens en cas de besoin. Cette initiative sera axée sur les besoins des collectivités à risque. L'accent sera d'abord mis sur la Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest.

De plus, le ministre Sajjan a annoncé aujourd'hui son intention d'inclure l'ONG humanitaire Team Rubicon, dirigée par des vétérans, dans le programme de MOH afin d'augmenter la capacité d'intervention d'urgence du programme.

S'appuyant sur les leçons tirées de la saison des feux de forêt de 2023, Sécurité publique Canada travaille en étroite collaboration avec les ONG financées dans le cadre du programme de MOH et les gouvernements provinciaux et territoriaux afin de déterminer les besoins et d'établir des moyens novateurs d'effectuer un déploiement rapide des ressources et d'intervenir en situation d'urgence. Dans le cadre de cette initiative, les ONG mèneront des activités qui pourront aider à réduire le temps d'intervention et amélioreront la planification et la formation des organisations locales, entre autres.

Pour contrer la menace croissante des feux de forêt au Canada, le gouvernement fédéral continuera d'appuyer les provinces et les territoires dans l'atténuation des feux de forêt, l'intervention et la surveillance. Aujourd'hui, Ressources naturelles Canada (RNCan) a annoncé un financement allant jusqu'à 1,2 million de dollars pour le Centre interservices des feux de forêt du Canada afin d'accroître la capacité de prévention et d'atténuation des feux de forêt du Centre. Cet investissement permettra également d'améliorer et d'élargir la portée d'Intelli-feu Canada, un programme financé dans le cadre de l'Initiative pour un avenir résilient face aux incendies de forêt (IARIF), en collaboration avec les provinces et les territoires. L'IARIF investit dans de nouveaux programmes et activités visant à réduire le risque de feux de forêt dans nos collectivités et nos paysages.

Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) collaborent avec des partenaires pour aider les Canadiens à gérer les risques pour la santé liés aux feux de forêt. Il s'agit notamment de fournir des renseignements et des conseils en santé publique sur la pollution de l'air causée par la fumée des feux de forêt, sur les mesures à prendre en cas de feu de forêt accompagné d'une chaleur extrême et sur les répercussions des feux de forêt sur la santé mentale. Par exemple, lors d'événements liés à la fumée des feux de forêt, la Cote air santé fait état de la qualité de l'air à une échelle de 1 à 10+ et fournit des messages de santé pertinents pour aider les gens à prendre des décisions éclairées pour protéger leur santé et celle de leurs proches.

De plus, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada travaillent aux côtés des administrations pour fournir une expertise technique, des conseils en matière de santé, une aide à la surveillance de la qualité de l'air et des conseils pour établir des espaces aériens plus propres lorsque la qualité de l'air est mauvaise. L'Agence de la santé publique du Canada est également prête à appuyer, sur demande, les administrations touchées en fournissant l'équipement et les fournitures médicales essentiels grâce à la Réserve nationale stratégique d'urgence (RNSU) et de l'aide en santé publique pendant les évacuations.

Services aux Autochtones Canada (SAC) continue de travailler aux côtés des Premières Nations pour appuyer la santé, la sécurité et le bien-être de leurs collectivités. Comme il a été annoncé dans le budget de 2024, SAC propose d'allouer 57,2 millions de dollars sur cinq ans pour renouveler et élargir le programme Intelli-feu de SAC afin de soutenir directement les collectivités des Premières Nations et d'autres bénéficiaires admissibles au moyen de ressources et de mesures préventives, en particulier celles qui sont situées dans des régions à risque élevé. Nous faisons aussi les choses différemment cette année en offrant des paiements anticipés à toutes les collectivités afin qu'elles puissent se préparer plus tôt et intégrer les connaissances traditionnelles dans nos stratégies. Nous allons également de l'avant avec un projet pilote en Alberta pour financer les coordonnateurs de la sécurité civile dans les 48 collectivités.

Nous avons tous un rôle à jouer dans la préparation aux répercussions possibles des feux de forêt dans nos collectivités. Le gouvernement du Canada, à l'instar de nos partenaires de la sécurité civile de tous les ordres de gouvernement, d'organisations non gouvernementales, de dirigeants autochtones et du secteur privé, a accru notre sensibilisation aux risques et a pris des mesures pour accroître notre préparation. Nous nous concentrons sur la santé, la sécurité et la sûreté des Canadiens. Nous veillons à ce que nous ayons la capacité d'appuyer les provinces et les territoires et de mobiliser des ressources, au besoin, tout au long de la saison des feux de forêt de 2024.

Citations

« Notre climat change et, chaque année qui passe, nous assistons à des événements météorologiques de plus en plus violents. Maintenant, plus que jamais, nous avons besoin d'une plus grande collaboration entre nous. Le thème "Soyez prêts. Connaissez vos risques" de la Semaine de la sécurité civile s'applique à nous tous, en tant que personnes, communautés et organisations. Je peux assurer aux Canadiens que, même si les changements climatiques touchent le monde qui nous entoure, nous nous adaptons et travaillons ensemble pour pouvoir réagir à toute éventualité. Je suis heureux de travailler avec des collègues des ONG nationales de sécurité civile pour améliorer notre disponibilité à intervenir dans tout le pays. Ensemble, nous continuerons de nous adapter et de renforcer le système d'intervention d'urgence. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« L'année dernière, les Canadiens ont connu la saison des feux de forêt la plus destructrice de l'histoire de notre pays, et nous savons que les changements climatiques sont l'une des causes principales de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité de ce phénomène. Le gouvernement fédéral a pris des mesures urgentes pour préparer le Canada à la saison des feux de forêt de 2024, notamment en annonçant aujourd'hui un financement de 1,2 million de dollars dans le cadre de l'Initiative pour un avenir résilient face aux incendies de forêt destiné au Centre interservices des feux de forêt du Canada afin d'étendre la portée du programme Intelli-feu. Cet investissement s'ajoute aux centaines de millions de dollars que nous avons investis ces deux dernières années dans l'équipement et la formation des pompiers. Rien que depuis l'année dernière, 22,5 millions de dollars ont été versés à la Colombie-Britannique, à l'Alberta, à la Saskatchewan, à la Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, aux Territoires du Nord-Ouest et au Yukon dans le cadre du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement (CGFFCC). Il ne s'agit là que du début de notre collaboration avec les provinces et les territoires en vue de soutenir l'acquisition d'équipements et de personnel essentiels dans le cadre du programme CGFFCC et du programme Intelli-feu. En collaborant avec des partenaires à travers le pays, nous renforçons nos compétences, soutenons la recherche scientifique et aidons les pompiers à se préparer non seulement à la saison DE 2024, mais aussi à un avenir où les effets des changements climatiques auront une incidence de plus en plus évidente sur la sévérité des feux de forêt. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La perspective d'une nouvelle saison active de feux de forêt ne fait que confirmer la nécessité de prendre davantage de mesures pour combattre et atténuer les changements climatiques et nous adapter à leurs répercussions très réelles et coûteuses. Ce n'est pas un problème pour notre avenir. C'est un problème actuel. Ensemble, les Canadiens, les collectivités, les peuples autochtones, les organismes, les services publics, les entreprises et les gouvernements ont l'occasion de travailler main dans la main pour faire face à la crise climatique qui se déroule sous nos yeux. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Les feux de forêt peuvent avoir des répercussions négatives importantes sur notre bien-être physique et mental, même lorsqu'ils brûlent à des milliers de kilomètres de notre domicile. De nombreux Canadiens ont vécu cette expérience l'an dernier lorsque des villes de partout au pays étaient recouvertes de fumée nocive. À l'approche de la saison des feux de forêt de 2024, notre gouvernement veille à ce que les Canadiens disposent des outils et de l'information dont ils ont besoin pour comprendre et gérer les risques pour la santé associés aux feux de forêt. »

- L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé

« Causée par les changements climatiques, la saison des feux de forêt de 2023 a été la plus dévastatrice jamais enregistrée. Cette saison pourrait encore une fois avoir une incidence historique sur les Premières Nations, car elles vivent directement les répercussions des changements climatiques. Une première communauté a déjà été évacuée en avril, ce qui est particulièrement tôt dans la saison. Nous serons aux côtés des Premières Nations alors qu'elles se préparent aux feux de forêt, lorsqu'elles y feront face et lorsqu'elles s'en rétabliront. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

Faits en bref

La page Web du gouvernement du Canada intitulée « Feux de forêt 2024 » fournit de l'information sur des programmes, des politiques et des initiatives afin de tenir les Canadiens informés de la situation des feux de forêt et d'appuyer les efforts provinciaux et territoriaux de lutte contre les feux de forêt.





Au Canada, les urgences sont d'abord gérées au niveau local (hôpitaux, services d'incendie, services de police et municipalités). Si de l'aide est nécessaire au niveau local, une demande est faite auprès de la province ou du territoire concerné. Si une situation d'urgence dépasse les capacités d'une province ou d'un territoire, ces derniers peuvent demander de l'aide au gouvernement fédéral en soumettant une demande d'aide fédérale.





Le Centre des opérations du gouvernement (COG), est chargé, au nom du gouvernement du Canada, de la coordination des interventions fédérales en cas d'événements d'urgence d'intérêt national. Le COG a mobilisé au niveau 1 (production de rapports) une équipe d'intervention en matière de feux de forêt. Le COG travaille en étroite collaboration avec des organisations fédérales, des organisations non gouvernementales et des partenaires provinciaux en matière de gestion des urgences afin de : Coordonner l'intervention et la préparation de l'ensemble du gouvernement



Fournir des informations en tout temps sur un large éventail de risques qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité des Canadiens, que ce soit au pays ou à l'étranger



Fournir aux décideurs supérieurs et aux partenaires une compréhension des événements nationaux afin qu'ils puissent tous s'acquitter de leur mandat



Veiller à ce que le gouvernement fédéral soit prêt à réagir, notamment par le biais de consultations interministérielles et de la coordination des ressources fédérales

Parcs Canada gère et intervient en cas de feux de forêt dans les parcs nationaux avec près de 200 pompiers forestiers et 100 spécialistes de la gestion des incidents qui sont formés pour intervenir en cas de feux de forêt et capables de gérer tous les éléments relevant d'incidents complexes. Parcs Canada collabore avec d'autres administrations et peut mettre à leur disposition de l'équipement et des pompiers lorsque de l'aide est nécessaire, partout au pays et à l'étranger.





Pour accéder aux renseignements les plus récents sur les conditions météorologiques, les prévisions et les alertes, les Canadiens peuvent télécharger l'application MétéoCAN et recevoir des avis partout au Canada.





MétéoCAN Pour aider les personnes au Canada à s'adapter aux changements climatiques et aux conditions météorologiques extrêmes, le gouvernement du Canada a élaboré la Stratégie nationale d'adaptation avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, des partenaires autochtones, le secteur privé, des organisations non gouvernementales, des experts en adaptation et des jeunes.





La Stratégie nationale d'adaptation est un plan pansociétal visant à réduire le risque de catastrophes liées au climat, à améliorer les résultats en matière de santé, à protéger la nature et la biodiversité, à construire et à maintenir des infrastructures résilientes et à soutenir une économie et des travailleurs solides.





résilientes Il est difficile d'établir des prévisions à long terme concernant les feux de forêt au début de la saison, et il est impossible de prédire leurs activités précises. En revanche, les prévisions saisonnières permettent d'identifier les zones à risque. La certitude de ces projections augmentera au fur et à mesure que nous approcherons des mois d'été. Ces prévisions permettent d'anticiper les risques. Elles ne peuvent en aucun cas prédire l'activité réelle des feux de forêt.





Une analyse du gouvernement du Canada révèle que les conséquences des changements climatiques coûtent aujourd'hui 720 dollars par an aux ménages canadiens moyens, et que ce montant atteindra environ 2 000 dollars par an d'ici 2050. En 2023, les conditions météorologiques extrêmes au Canada ont causé plus de 3,1 milliards de dollars en dommages assurés.





par an aux ménages canadiens moyens, et que ce montant atteindra environ 2 par an d'ici 2050. En 2023, les conditions météorologiques extrêmes au Canada ont causé plus de 3,1 milliards de dollars en dommages assurés. Services aux Autochtones Canada (SAC) apporte un financement pour les mesures de préparation, d'atténuation, d'intervention et de rétablissement dans le cadre du Programme d'aide à la gestion des urgences (PAGU ). Le PAGU rembourse aux Premières Nations, aux provinces et aux territoires, ainsi qu'aux fournisseurs tiers de services de gestion des urgences, 100 % des coûts admissibles liés à l'intervention et au rétablissement, y compris les coûts d'évacuation.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Joanna Kanga, Attachée de presse et conseillère en relations externes, Cabinet du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613 991-0657, [email protected]; Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819 230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]; Christopher Aoun, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 613 291-4176; Relations avec les médias, Santé Canada, 613 957-2983, [email protected]