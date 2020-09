OTTAWA, ON, le 1er sept. 2020 /CNW/ - Les Canadiens ont le droit de pratiquer en toute liberté et sans crainte leur foi et leur culture. Pour cette raison, le gouvernement du Canada aide les collectivités à mettre en œuvre différentes mesures pour les protéger contre les crimes haineux dans le cadre du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque (PFPIS).

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, a annoncé la prochaine Appel de demandes du PFPIS. Les candidats admissibles, notamment les centres communautaires, les établissement d'enseignement et les lieux de culte, peuvent postuler d'ici le 31 octobre 2020.

En 2019, le gouvernement du Canada a quadruplé le financement pour le programme dans le cadre de son engagement continu envers les organisations religieuses et culturelles dans le but de les protéger contre les crimes haineux. Comme promis dans le budget de 2019, 4 millions de dollars sont mis à la disposition de ces organisations jusqu'en 2021-2022, et 3 millions de dollars par année par la suite.

Récemment, des initiatives de justice sociale soutenant la communauté LGBTQ2S+ et les personnes noires, autochtones et racialisées ont démontré qu'il reste beaucoup de travail à faire afin de bâtir une société plus équitable.

Au Canada, nous continuons de travailler ensemble afin de bâtir une société plus juste. L'une des façons dont nous pouvons aider nos collectivités vulnérables est de nous assurer qu'elles soient en sécurité dans leurs centres communautaires, dans leurs écoles et dans leurs lieux de culte.

« Tous les Canadiens et Canadiennes, peu importe leur race, ethnie, orientation sexuelle, identité de genre ou religion, doivent se sentir en sécurité chez eux, au travail et dans leurs lieux de rassemblement et de culte. Par l'entremise du PFPIS, le gouvernement du Canada aide les centres communautaires, les établissements d'enseignement et les lieux de cultes qui sont les plus susceptibles de crimes motivés par la haine en les aidant à renforcer leur infrastructure de sécurité. Ainsi, nous pouvons créer des lieux de rassemblement plus sécuritaire pour les membres de la communauté. »

-- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Les crimes motivés par la haine sont une attaque sur les droits et les libertés fondamentales et sur les valeurs canadiennes de respect, d'égalité et d'inclusion. Ces actes ont un impact sur la personne ciblée ainsi que sur sa communauté en général.

En 2018, la police a signalé 1 798 incidents criminels au Canada qui étaient motivés par la haine, une diminution de 13 % par rapport à l'année précédente. Malgré la diminution, le nombre de crimes haineux est toujours plus élevé que toutes les autres années dans la dernière décennie (à l'exception de 2017).

Au Canada, la plupart des crimes haineux sont motivés par la race ou l'ethnie (43 %), la religion (40 %) ou le genre (10 %).

, la plupart des crimes haineux sont motivés par la race ou l'ethnie (43 %), la religion (40 %) ou le genre (10 %). Le PFPIS est conçu pour aider à protéger les collectivités à risque contre les actes criminels motivés par la haine et à améliorer leurs infrastructures de sécurité, et ainsi, rendre le Canada plus sécuritaire pour tout le monde.

plus sécuritaire pour tout le monde. Le financement est à la disposition d'organismes sans but lucratif associés aux communautés qui risquent d'être victimes d'actes criminels haineux. Le programme couvre jusqu'à 50 % des coûts totaux d'un projet approuvé, jusqu'à concurrence de 100 000 dollars par projet. Les organismes admissibles qui ont plusieurs emplacements peuvent présenter une demande de financement de projet pour chacun de leurs sites. De cette façon, ils ne sont pas limités à un projet par année.

Les organismes intéressés, notamment des lieux de culte, des établissements d'enseignement reconnus par une province ou un territoire et des centres communautaires, peuvent présenter une demande de financement en utilisant le site Web de Sécurité publique Canada .

. Depuis son lancement, le PFPIS a donné plus de 11 millions de dollars à plus de 383 projets partout au Canada .

