MONTRÉAL, le 18 juill. 2025 /CNW/ - GoSecure est fier d'annoncer GoSec 25, la conférence phare sur la cybersécurité, qui se tiendra les 10 et 11 septembre 2025, au centre-ville de Montréal et en ligne. GoSec poursuit sa mission de réunir les professionnels de la cybersécurité de tous les secteurs autour d'un engagement commun en faveur du partage des connaissances, du développement des compétences et de l'innovation collaborative.

Notre objectif demeure le même : mobiliser les professionnels de la cybersécurité autour d'un objectif commun : l'amélioration continue de notre secteur. Dans un secteur marqué par l'évolution rapide des menaces, les changements réglementaires et l'accélération des mutations technologiques, GoSec 25 offre un forum essentiel pour explorer les sujets les plus urgents et les solutions pratiques qui façonneront l'avenir de la cybersécurité.

Sur deux jours, GoSec 25 accueillera plus de 1 500 participants et proposera plus de 40 séances animées par plus de 50 conférenciers de renom. De la sécurité opérationnelle et de la veille sur les menaces à la législation sur la protection de la vie privée, en passant par DevSecOps, les applications d'IA et la sécurité infonuage, le programme aborde les défis les plus urgents et les tendances émergentes auxquels le secteur est confronté aujourd'hui. Six conférences clés, présentées par des personnalités parmi les plus respectées et les plus influentes du secteur de la cybersécurité, offriront des perspectives uniques qui inspirent, éclairent et enrichissent le dialogue sectoriel.

GoSec 25 continue d'adopter un modèle hybride, offrant aux participants le choix d'une participation en personne ou virtuelle. Cette approche assure une plus grande flexibilité et une plus grande accessibilité tout en préservant l'expérience riche et immersive qui fait la renommée de GoSec. Outre le contenu éducatif, l'événement offre d'innombrables occasions d'échanger avec des pairs, des partenaires et des leaders d'opinion, ainsi que d'explorer les dernières innovations des principaux fournisseurs de solutions de cybersécurité.

Avec en toile de fond le dynamisme de Montréal, GoSec 25 invite les participants non seulement à approfondir leurs connaissances et à réseauter, mais aussi à découvrir l'une des villes les plus dynamiques et accueillantes d'Amérique du Nord.

Ne manquez pas l'occasion de participer à cet événement phare. Inscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre place à GoSec 25.

Pour plus d'informations et pour vous inscrire à l'événement, veuillez visiter : www.gosec.net/fr/

À propos de GoSec

Depuis plus de 20 ans, GoSec rassemble des leaders en cybersécurité de tous les secteurs afin de promouvoir le partage des connaissances, la formation et le réseautage. L'événement aborde des sujets essentiels, allant de la sécurité opérationnelle et de la gouvernance à la recherche de pointe, fédérant la communauté autour d'une mission d'amélioration continue et de résilience collective.

