MONTRÉAL, le 10 juill. 2025 /CNW/ - GoSecure, chef de file en cybersécurité gérée et en services professionnels de cybersécurité, est heureux d'annoncer un partenariat stratégique avec la Corporation financière Northbridge, chef de file en assurance de dommages des entreprises et fournisseur d'assurance des cyberrisques au Canada.

GoSecure servira les titulaires d'une assurance des entreprises de Northbridge Assurance et des Assurances Federated, marques de la Corporation financière Northbridge. Ceux-ci auront un accès direct à la ligne d'assistance téléphonique dédiée de GoSecure, disponible 24 h/24 et 7 j/7, à des consultations d'experts et à des outils proactifs pour les aider à prévenir et à gérer les cyberincidents.

« Ce partenariat marque une avancée majeure dans l'offre d'un soutien en cybersécurité de classe mondiale aux entreprises de toutes tailles », a déclaré Neal Creighton, PDG de GoSecure. « En étant le premier interlocuteur des clients de Northbridge en cas d'incident de cybersécurité, nous renforçons notre engagement envers une défense proactive contre les menaces et une intervention rapide. Nous avons hâte d'offrir le plus haut niveau de protection à leurs clients. »

Cet accord n'est que le début de l'expansion de GoSecure dans le secteur de la cyberassurance. Outre une assistance immédiate aux entreprises clientes de Northbridge et Federated en cas d'incident de cybersécurité, les assurés admissibles bénéficieront de services proactifs tels que des auto-évaluations de cybersécurité, des analyses de vulnérabilité et des consultations de suivi. Les clients admissibles pourront également accéder à des simulations d'incidents de cybersécurité (exercices sur table) conçues pour tester leur réactivité et renforcer leur préparation aux incidents.

« Face à l'escalade des cybermenaces, les entreprises ont besoin d'un partenaire de confiance capable de les aider à gérer les incidents en temps réel », a déclaré Scott Vandenberg, vice-président de la recherche et du développement d'entreprise chez Northbridge. « Chez Northbridge, il est important pour nous que nos clients bénéficient d'une assistance proactive pour prévenir les incidents de cybersécurité, ainsi que d'un accès immédiat à des conseils d'experts pour atténuer les dommages, contenir les menaces et se rétablir rapidement si un incident survient. »

Pour plus d'informations sur les solutions GoSecure, visitez www.gosecure.ai.

À propos de GoSecure :

GoSecure est un chef de file reconnu en cybersécurité, offrant des solutions avancées de détection et réponse gérées et étendues (MXDR) et des services professionnels experts. Les solutions de sécurité gérées GoSecure TitanMC offrent une protection multivecteur avec des temps de réponse parmi les meilleurs du secteur sur les réseaux, les terminaux et les boîtes de réception. Depuis plus de 20 ans, GoSecure aide les organisations à combler les failles de sécurité, à réduire les risques et à renforcer leur sécurité globale.

À propos de la Corporation financière Northbridge :

La Corporation financière Northbridge est un chef de file en assurance de dommages des entreprises; elle contribue à protéger les entreprises canadiennes depuis plus de 100 ans. Elle offre une vaste gamme de solutions novatrices sous les marques Northbridge Assurance, Les assurances Federated et TruShield Assurance. Elle est fière d'être une société canadienne à 100 %, détenue en propriété exclusive par Fairfax Financial Holdings Limited. Visitez le www.nbfc.com/fr pour en savoir plus.

SOURCE GoSecure, Inc.

Contact média : Nadine Abdulkarim, Responsable des communications, [email protected]