Goodfood annonce une transition au sein de la direction

MONTRÉAL, le 4 août 2026 /CNW/ -- Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou la « Société ») (TSX : FOOD) a annoncé aujourd'hui que Selim A. Bassoul a démissionné de ses fonctions de chef de la direction et de membre du conseil d'administration, avec prise d'effet le 3 août 2026.

Au même moment, Goodfood a annoncé la nomination de Najib Maalouf au poste de chef de la direction. M. Maalouf occupe les fonctions de président et chef des opérations de la Société depuis mars 2026, et la décision du conseil témoigne de sa confiance dans la continuité du leadership, de la stratégie et des activités quotidiennes de la Société, ainsi que dans la poursuite de son examen des options stratégiques.

« La connaissance approfondie qu'a M. Maalouf de nos activités, de notre culture et de nos priorités stratégiques et les résultats probants qu'il a obtenus font de lui la personne tout indiquée pour guider Goodfood dans la poursuite de son développement », a déclaré Donald Olds, administrateur indépendant principal. « Sa nomination assure la continuité de la mise en œuvre de notre stratégie à un moment important pour la Société, alors que nous évaluons avec soin les options stratégiques qui s'offrent à nous. »

« Je suis honoré de diriger Goodfood dans la prochaine étape de son évolution », a déclaré M. Maalouf. « Après avoir travaillé en étroite collaboration avec nos équipes au cours des derniers mois, je me réjouis à l'idée de tirer parti des progrès que nous avons réalisés, de poursuivre la mise en œuvre de notre stratégie et de continuer à répondre aux attentes de nos clients tout en prenant les bonnes décisions pour l'ensemble de nos principales parties prenantes. »

Depuis son arrivée auprès de Goodfood à titre de président et chef des opérations, M. Maalouf a joué un rôle clé dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle de la Société et dans l'évolution de son modèle d'affaires. Le conseil ne prévoit aucune modification des priorités stratégiques ou des activités quotidiennes à la suite de cette transition au sein de la direction, y compris en ce qui concerne son processus d'examen stratégique en cours.

Le conseil d'administration a également exprimé sa reconnaissance à M. Bassoul pour son leadership au cours de cette période d'importants changements.

« Au nom du conseil, je tiens à remercier M. Bassoul pour son engagement, son leadership et les efforts inlassables qu'il a déployés au cours de la dernière année », a déclaré Donald Olds, administrateur indépendant principal. « Son travail a contribué à transformer le modèle opérationnel de la Société, à améliorer la génération de flux de trésorerie et à placer Goodfood en bonne position pour entreprendre la prochaine étape de son processus stratégique. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets. »

M. Bassoul a déclaré :

« Être au service de Goodfood a été un privilège. Je suis fier de ce que les membres de notre équipe ont accompli ensemble dans des circonstances difficiles. Au cours des derniers mois, nos employés ont fait preuve d'une résilience et d'un engagement remarquables alors que nous rationalisions nos activités, renforcions notre discipline financière et simplifions la structure organisationnelle. Ces réalisations leur reviennent.

Je demeure profondément reconnaissant envers nos employés, nos clients, nos fournisseurs et nos actionnaires pour leur soutien tout au long de cette période et je souhaite à Goodfood beaucoup de succès pour la suite. »

Goodfood demeure déterminée à mettre en œuvre sa stratégie, à soutenir ses employés et à continuer d'offrir aux clients partout au Canada la qualité, la valeur et la commodité auxquelles ils sont habitués.

À PROPOS DE GOODFOOD

Goodfood (TSX : FOOD) est la marque canadienne native du numérique de solutions de repas, qui propose des repas frais qui permettent aux clients de tout le pays de savourer facilement des repas délicieux à la maison de façon durable. Marché Goodfood relie les fermes et les fournisseurs partenaires directement aux cuisines des clients, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire et les frais généraux de vente au détail. Basée à Montréal, au Québec, avec des installations de production au Québec et en Alberta, Marché Goodfood construit la marque alimentaire la plus appréciée des milléniaux au Canada.

INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse comporte des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada, y compris entre autres des informations sur nos objectifs et les stratégies que nous mettons en œuvre pour les réaliser, de même que des renseignements quant à nos croyances, nos plans, nos attentes, nos perspectives, nos hypothèses, nos estimations, et nos intentions. On reconnaît les déclarations prospectives à l'utilisation de mots ou d'expressions tels que « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « envisager », « prévoir », « croire » ou « poursuivre », ainsi qu'à l'emploi du futur ou du conditionnel, la formulation négative de ces mots et expressions, y compris des références à des hypothèses, bien que ce ne soit pas toutes les déclarations prospectives qui englobent ces mots et expressions. Plus particulièrement, les déclarations concernant la capacité de la Société à poursuivre ses activités en tant qu'entreprise en exploitation, la possibilité que l'examen des options stratégiques détourne l'attention de la direction des activités courantes, la possibilité qu'un financement supplémentaire ou un refinancement, un changement stratégique, une opération ou tout autre résultat découle de l'examen des options stratégiques ou soit réalisé ou mis en œuvre à l'issue de celui-ci, la possibilité que tout financement, refinancement ou toute opération découlant, le cas échéant, de cet examen permette ultimement de stabiliser la situation financière et le niveau d'endettement de la Société dans l'intérêt de toutes ses parties prenantes ainsi que les déclarations concernant la valeur des titres de la Société. Les déclarations prospectives ont pour but d'aider le lecteur à comprendre la Société, ses activités, son exploitation, ses perspectives et les risques qu'elle court à un moment donné dans le contexte des tendances passées, de la conjoncture actuelle et d'événements futurs possibles; par conséquent, le lecteur est avisé que cette information pourrait ne pas se prêter à d'autres fins.

Les déclarations prospectives sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses et elles peuvent comporter un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont indépendants de notre volonté et qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont présentés dans de telles déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment l'incapacité éventuelle de la Société à poursuivre ses activités en tant qu'entreprise en exploitation, l'issue de l'examen des options stratégiques et le calendrier de cet examen ainsi que les facteurs de risque dont il est question à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour la période de 52 semaines close le 6 septembre 2025 disponible sur le site de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et dans la section « Événements et présentations » de notre site Web www.makegoodfood.ca/fr/investisseurs.Cette liste de risques susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société n'est pas exhaustive. D'autres risques que la Société ne connaît pas à l'heure actuelle ou qu'elle ne juge pas importants pourraient aussi faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ses déclarations prospectives. Bien que les déclarations prospectives contenues dans les présentes soient fondées sur des hypothèses que nous considérons comme étant raisonnables, les lecteurs sont priés de ne pas s'y fier indûment puisque les résultats réels peuvent être différents de ces déclarations. Lors de la préparation des déclarations prospectives, certaines hypothèses ont été posées concernant la disponibilité des sources de financement, le rendement de l'entreprise, la conjoncture et la demande des clients.

Par conséquent, toutes les déclarations prospectives contenues dans les présentes sont visées par les mises en garde qui précèdent et rien ne garantit que les résultats ou les événements prévus se réaliseront ou, même s'ils sont essentiellement réalisés, qu'ils auront les conséquences et les effets prévus sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d'exploitation. Sauf indication contraire, ou si le contexte ne l'exige autrement, les déclarations prospectives ne sont valides qu'à la date où elles sont faites, et nous déclinons toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux renseignements, des événements futurs ou autrement, sauf si la loi nous y oblige.

SOURCE Goodfood

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS: Serge Vallières, 438 372-3575, [email protected]