Goodfood annonce le départ de sa vice-présidente aux finances

MONTRÉAL, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou la « Société ») (TSX : FOOD), un chef de file canadien des solutions de repas en ligne, a annoncé aujourd'hui que Vanessa Hadida a quitté ses fonctions de vice-présidente aux finances de Goodfood afin de saisir une autre occasion professionnelle.

« Nous remercions Vanessa pour son leadership et ses contributions à Goodfood au cours des dernières années et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions », a déclaré Selim Bassoul, président du conseil et chef de la direction.

À PROPOS DE MARCHÉ GOODFOOD

Goodfood (TSX : FOOD) est une marque canadienne de premier plan et qui offre des solutions de repas et permet la livraison d'ingrédients frais et des repas prêts-à-manger facilitant pour les clients à l'échelle du Canada la dégustation de délicieux mets à la maison chaque jour. La mission de l'équipe de Goodfood est de créer des expériences qui suscitent de la joie et qui aident notre communauté à vivre plus longtemps sur une planète plus saine. Les clients de Goodfood ont accès à des produits unique frais et délicieux ainsi qu'à des prix exclusifs rendus possibles grâce à son équipe culinaire d'exception ainsi qu'à ses infrastructures et technologies sans intermédiaire. Goodfood a à cœur de créer un lien entre ses fermes et fournisseurs partenaires et les cuisines de ses clients tout en éliminant le gaspillage de nourriture et les frais généraux de vente au détail onéreux. La principale installation de production et les bureaux administratifs de la Société sont établis à Montréal (Québec) avec des installations supplémentaires situées en Ontario et en Alberta.

SOURCE Goodfood

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