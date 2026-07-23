Goodfood fournit une mise à jour et annonce l'examen de différentes options stratégiques

MONTRÉAL, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou la « Société ») (TSX : FOOD) annonce que, à la suite de la publication, le 21 juillet 2026, de ses états financiers et de son rapport de gestion pour le troisième trimestre, elle procédera à un examen des options stratégiques qui s'offrent à elle afin de stabiliser sa situation financière et son niveau d'endettement, et ce, tout en poursuivant la mise en œuvre de sa stratégie et de son plan d'affaires, à l'égard desquels elle demeure résolument engagée, et en continuant d'approvisionner sa fidèle clientèle. Cet examen visera principalement à trouver une solution qui permettra à la Société d'assurer sa stabilité à long terme dans l'intérêt de toutes ses parties prenantes. Toutefois, rien ne garantit que ces options pourront être mises en œuvre avec succès. Dans de telles circonstances, les investisseurs de la Société pourraient voir la valeur de leur placement diminuer considérablement.

Le 21 juillet 2026, Goodfood a publié ses résultats financiers du troisième trimestre ainsi que son rapport de gestion et ses états financiers consolidés résumés intermédiaires pour les périodes de 13 semaines et de 39 semaines closes le 6 juin 2026. Dans les états financiers et le rapport de gestion, il était indiqué qu'il existe une incertitude matérielle qui peut jeter un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation, à réaliser ses actifs et à acquitter ses passifs et engagements dans le cours normal des affaires. Les états financiers et le rapport de gestion présentent un fonds de roulement négatif et indiquent également, comme il avait été mentionné précédemment, que la Société devra obtenir du financement supplémentaire, refinancer ses obligations au titre des débentures émises ou trouver d'autres solutions, à défaut de quoi elle pourrait devoir réduire ses activités.

Une version complète du rapport de gestion et des états financiers consolidés résumés intermédiaires de la Société pour les périodes de 13 semaines et de 39 semaines closes le 6 juin 2026 est disponible sur le profil SEDAR+ de la Société, accessible à l'adresse https://www.sedarplus.ca, ainsi que sur le site Web de la Société, à l'adresse https://www2.makegoodfood.ca/fr/investisseurs/informationfinanciere.

À PROPOS DE GOODFOOD

Goodfood (TSX : FOOD) est la marque canadienne native du numérique de solutions de repas, qui propose des repas frais qui permettent aux clients de tout le pays de savourer facilement des repas délicieux à la maison de façon durable. Marché Goodfood relie les fermes et les fournisseurs partenaires directement aux cuisines des clients, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire et les frais généraux de vente au détail. Basée à Montréal, au Québec, avec des installations de production au Québec et en Alberta, Marché Goodfood construit la marque alimentaire la plus appréciée des milléniaux au Canada.

INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse comporte des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada, y compris entre autres des informations sur nos objectifs et les stratégies que nous mettons en œuvre pour les réaliser, de même que des renseignements quant à nos croyances, nos plans, nos attentes, nos perspectives, nos hypothèses, nos estimations, et nos intentions. On reconnaît les déclarations prospectives à l'utilisation de mots ou d'expressions tels que « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « envisager », « prévoir », « croire » ou « poursuivre », ainsi qu'à l'emploi du futur ou du conditionnel, la formulation négative de ces mots et expressions, y compris des références à des hypothèses, bien que ce ne soit pas toutes les déclarations prospectives qui englobent ces mots et expressions. Plus particulièrement, les déclarations concernant la capacité de la Société à poursuivre ses activités en tant qu'entreprise en exploitation, la possibilité que l'examen des options stratégiques détourne l'attention de la direction des activités courantes, la possibilité qu'un financement supplémentaire ou un refinancement, un changement stratégique, une opération ou tout autre résultat découle de l'examen des options stratégiques ou soit réalisé ou mis en œuvre à l'issue de celui-ci, la possibilité que tout financement, refinancement ou toute opération découlant, le cas échéant, de cet examen permette ultimement de stabiliser la situation financière et le niveau d'endettement de la Société dans l'intérêt de toutes ses parties prenantes ainsi que les déclarations concernant la valeur des titres de la Société. Les déclarations prospectives ont pour but d'aider le lecteur à comprendre la Société, ses activités, son exploitation, ses perspectives et les risques qu'elle court à un moment donné dans le contexte des tendances passées, de la conjoncture actuelle et d'événements futurs possibles; par conséquent, le lecteur est avisé que cette information pourrait ne pas se prêter à d'autres fins.

Les déclarations prospectives sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses et elles peuvent comporter un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont indépendants de notre volonté et qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont présentés dans de telles déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment l'incapacité éventuelle de la Société à poursuivre ses activités en tant qu'entreprise en exploitation, l'issue de l'examen des options stratégiques et le calendrier de cet examen ainsi que les facteurs de risque dont il est question à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour la période de 52 semaines close le 6 septembre 2025 disponible sur le site de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et dans la section « Événements et présentations » de notre site Web www.makegoodfood.ca/fr/investisseurs. Cette liste de risques susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société n'est pas exhaustive. D'autres risques que la Société ne connaît pas à l'heure actuelle ou qu'elle ne juge pas importants pourraient aussi faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ses déclarations prospectives. Bien que les déclarations prospectives contenues dans les présentes soient fondées sur des hypothèses que nous considérons comme étant raisonnables, les lecteurs sont priés de ne pas s'y fier indûment puisque les résultats réels peuvent être différents de ces déclarations. Lors de la préparation des déclarations prospectives, certaines hypothèses ont été posées concernant la disponibilité des sources de financement, le rendement de l'entreprise, la conjoncture et la demande des clients.

Par conséquent, toutes les déclarations prospectives contenues dans les présentes sont visées par les mises en garde qui précèdent et rien ne garantit que les résultats ou les événements prévus se réaliseront ou, même s'ils sont essentiellement réalisés, qu'ils auront les conséquences et les effets prévus sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d'exploitation. Sauf indication contraire, ou si le contexte ne l'exige autrement, les déclarations prospectives ne sont valides qu'à la date où elles sont faites, et nous déclinons toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux renseignements, des événements futurs ou autrement, sauf si la loi nous y oblige.

SOURCE Goodfood

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Serge Vallières, 438 372-3575, [email protected]