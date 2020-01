Golf Town et la plus grande golfeuse de l'histoire canadienne Brooke Henderson prolongent leur partenariat

VAUGHAN, ON, le 21 janv. 2020 /CNW/ - Golf Town, le plus grand détaillant d'articles pour golfeurs au Canada et Brooke Henderson, la golfeuse canadienne ayant remporté le plus de victoires, ont annoncé aujourd'hui avoir prolongé leur partenariat de longue date de trois ans. L'athlète de 22 ans originaire de Smiths Falls, présentement huitième au classement Women's World Golf Rankings, et le magasin canadien Golf Town poursuivront le travail entamé en 2017 avec pour objectif de favoriser la croissance du golf.

« Je suis vraiment heureuse que Golf Town et moi puissions poursuivre sur notre lancée. Nous avons débuté il y a trois ans et je suis tellement fière d'être ambassadrice pour eux alors qu'on fait grandir le sport » dit Brooke Henderson. « L'implication de Golf Town dans l'univers du golf va bien au-delà de la vente d'équipement. Ils s'engagent continuellement à intéresser les juniors au golf et à faire en sorte que les familles passent plus de temps ensemble. Ils en ont fait la preuve auprès de ma famille, et j'ai hâte de voir là où ce partenariat va nous mener. »

Au cours des 3 dernières années, la Brooke Brigade (un mouvement lancé en 2017 par golf Town, de concert avec Brooke et sa famille) a fait son apparition afin de soutenir les initiatives de golf pour les juniors. Ce groupe de juniors, les plus grands fans de Brooke, continuera de se développer et d'encourager Brooke partout où elle joue. De plus, plusieurs occasions de rencontrer Brooke à divers magasins Golf Town à travers le Canada se produiront, de même que différents événements lors des tournois où Brooke participera.

« L'objectif est de voir plein de rouge dans les estrades, question que Brooke voit qu'elle est bien entourée » dit Frederick Lecoq, Chef du marketing chez Golf Town. « Son amour du golf, ses performances incroyables mais également son accessibilité inspirent les golfeurs de tous les âges. Team Henderson, c'est une histoire de famille canadienne, et c'est parfait pour la vision de Golf Town alors que cette collaboration se poursuit. Nous avons pleinement confiance en notre objectif commun qui est de voir plus de femmes et d'enfants sur les allées! »

Golf Town est le plus grand magasin de golf au Canada avec ses 47 magasins à travers le pays. La compagnie offre également une expérience de magasinage en ligne pratique à golftown.com. Avec sa vaste sélection d'articles de golf, son personnel qui est aussi passionné de golf que ses clients, et ses technologies et services d'ajustement de pointe, c'est la destination ultime pour tous vos besoins de golf. Golf Town appartient à Fairfax et certains fonds gérés par Signature Global Asset Management, une division d'investissement de CI Investments Inc.

