Les golfeurs canadiens auront un premier aperçu de ce partenariat lors du Salon du golf de Toronto du 2 au 4 février

VAUGHAN, ON, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Golf Town, une bannière de Sporting Life Group et le plus grand détaillant de golf au Canada, est fière d'annoncer qu'elle commencera à proposer des produits du populaire fabricant de golf basé en Arizona, Parsons Xtreme Golf (PXG). Grâce à cette collaboration, Golf Town devient le premier grand détaillant en Amérique du Nord à offrir une large gamme de produits PXG qui sont réputés pour leur niveau exceptionnel de performance et destinés aux golfeurs de tous niveaux.

Image fournie par Golf Town (Groupe CNW/Golf Town)

«Nous sommes heureux de nous associer à Golf Town pour étendre notre présence au Canada», a déclaré Bob Parsons, fondateur et PDG de PXG. «En tant que destination d'achat et d'ajustement de premier plan, Golf Town est bien équipé pour représenter PXG et le niveau de service que nous offrons.»

À partir d'avril, ce partenariat offrira aux clients l'occasion de découvrir la technologie révolutionnaire des bâtons de golf PXG. Ces produits, disponibles en avant-première cette semaine au Salon du golf de Toronto, comprendront:

Les bois de départ, bois d'allée et hybrides PXG Black Ops TM

Les bois de départ, bois d'allée, hybrides et fers PXG 0311 GEN6

Les fers droits PXG Battle Ready®

Les cocheurs PXG 3X Forged

En plus de l'accès aux bâtons eux-mêmes, les golfeurs canadiens bénéficieront d'un ajustement personnalisé sur place grâce aux maîtres-ajusteurs de Golf Town. Ce processus contribuera à garantir que les golfeurs atteignent des performances optimales et jouent à leur meilleur.

Détails supplémentaires sur le partenariat entre Golf Town et PXG:

Les bâtons PXG seront proposés dans tous les magasins Golf Town pour un ajustement personnalisé, avec 11 succursales Golf Town, dont Woodbridge , South Calgary , South Edmonton , Richmond , Langley , St-Hubert , Saskatoon , Etobicoke , Aurora , Laval et Laird, offrant des bâtons PXG et des produits dans le cadre de leur stock régulier en magasin. La gamme complète des offres de PXG sera également disponible en ligne sur GolfTown.com.

, , , , , , , , , et Laird, offrant des bâtons PXG et des produits dans le cadre de leur stock régulier en magasin. La gamme complète des offres de PXG sera également disponible en ligne sur GolfTown.com. StudioX, l'expérience d'ajustement de pointe de Golf Town, offrira des composants d'ajustement haut de gamme supplémentaires. Cette expérience est disponible dans les emplacements d' Etobicoke , de Toronto -Laird et de Woodbridge .

, de -Laird et de . Parmi les produits proposés, vous retrouverez des bâtons de golf, des vêtements pour hommes et femmes, des accessoires et des balles de golf PXG Xtreme.

Golf Town et PXG seront présents au Salon du golf de Toronto du 2 au 4 février à l'International Center (Hall 5) à Mississauga . Les golfeurs pourront faire l'essai des plus récents bâtons PXG et explorer d'autres offres de la marque qui seront disponibles chez Golf Town.

«Notre partenariat avec PXG représente une autre étape de notre parcours afin d'être la maison du golf au Canada. Nous sommes convaincus que nos 230 maîtres-ajusteurs certifiés aideront nos clients à choisir le meilleur équipement PXG pour leur jeu», mentionne Barry Williams, Chef de la mise en marché chez Golf Town.

Golf Town et PXG ont tous deux passé des années à rencontrer les golfeurs où qu'ils soient, quel que soit leur emplacement ou leur niveau de compétence. Désormais, les deux marques sont unies par un partenariat et un engagement partagé envers des produits de qualité supérieure, des ajustements personnalisés et une compréhension de l'importance du golf au Canada.

À PROPOS DE GOLF TOWN

Golf Town est le plus grand détaillant spécialisé de golf au Canada, exploitant 47 magasins tout en offrant la commodité des achats en ligne sur Golftown.com. La compagnie propose la meilleure gamme de produits et de marques de golf, un personnel expert passionné par le jeu, et des services haut de gamme d'ajustement personnalisé, y compris la nouvelle expérience StudioX. Golf Town propose également des expériences telles que les tournois Golf Town propulsés par TournamentCaddie, et offre un contenu de golf numérique de premier plan via ScoreGolf, en partenariat avec TorStar. Golf Town est une bannière de Sporting Life Group et est détenue par Fairfax Financial Holdings Limited.

À PROPOS DE PARSONS XTREME GOLF

Fondée par l'entrepreneur et le passionné de golf autoproclamé Bob Parsons, la marque PXG incarne sa conviction que chaque nouveau produit, des bâtons de golf aux vêtements, devrait présenter un net progrès. Chaque innovation devrait améliorer de manière perceptible vos performances et chaque moment d'impact devrait rehausser votre plaisir. Aujourd'hui, PXG propose une gamme complète de bâtons de golf pour droitiers et gauchers, comprenant des bois de départ, des bois d'allée, des hybrides, des cocheurs et des fers droits, conçus sur mesure et construits selon les spécifications uniques de chaque golfeur. La compagnie conçoit et propose également des accessoires et des vêtements de golf et de style de vie de haute performance.

