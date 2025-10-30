MONTRÉAL, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Gold Fields s'est vu décerner le prix Excellence en développement durable lors du Gala Reconnaissance de l'Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ).

Cette distinction souligne l'engagement de l'entreprise à intégrer les plus hauts standards environnementaux et sociaux au cœur de ses activités, notamment à travers le projet Windfall. Elle souligne la rigueur et la créativité des équipes qui font vivre au quotidien les valeurs de sécurité, de respect, de collaboration et de responsabilité.

Gold Fields salue également ses communautés d'accueil, la PremièreNation des Cris de Waswanipi et la Ville de Lebel-sur-Quévillon, avec qui elle a bâti des partenariats durables, notamment à travers la ligne électrique réalisée avec les Cris et la solidarité exemplaire démontrée lors des incendies de 2023. De ces initiatives est né un programme de biodiversité novateur, qui redéfinit la cohabitation entre le projet Windfall et son environnement. Ce prix vient confirmer que l'avenir du développement minier durable se construit ensemble, dans le respect du territoire et des gens qui l'habitent.

« Ce prix reflète notre engagement à donner vie à chaque découverte. Notre travail ouvre la voie à une nouvelle génération de projets responsables, ancrés dans le respect du territoire et des gens qui l'habitent. Nous remercions chaleureusement l'AEMQ pour cette reconnaissance, qui vient souligner l'importance de l'innovation et du dialogue dans la construction d'un avenir minier responsable », a souligné Andréanne Boisvert, Vice-présidente Environnement et relations communautaires chez Gold Fields au Canada.

Prochain complexe minier d'envergure au Canada, le projet Windfall est situé dans le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec, à 115 km à l'est de Lebel-sur-Quévillon.

Chaque année, le Gala Reconnaissance de l'AEMQ célèbre les entreprises et les individus qui se distinguent par leur dynamisme et leur contribution au développement responsable de l'industrie minière au Québec.

À propos de Gold Fields

Gold Fields est un producteur d'or diversifié à l'échelle mondiale, avec neuf mines en exploitation situées en Australie, en Afrique du Sud, au Ghana, au Chili et au Pérou, ainsi qu'un projet au Canada. Nous avons une production annuelle totale attribuable en équivalent or de 2,30 millions d'onces (Moz), des réserves minérales prouvées et probables en or de 46,1 Moz, des ressources minérales mesurées et indiquées en or de 31,1 Moz (hors réserves minérales) et des ressources minérales inférées en or de 11,2 Moz (hors réserves minérales). Nos actions sont cotées à la Bourse de Johannesburg (JSE) et nos American Depositary Shares sont négociées à la Bourse de New York (NYSE).

Déclaration prospective

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés autres que des faits historiques inclus dans ce communiqué peuvent être considérés comme prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que « viser », « anticiper », « prévoir », « s'attendre à », « pourrait », « devrait », « croire », « cible », « estimer », « projeter » et d'autres termes similaires.

Ces énoncés prospectifs, incluant notamment ceux relatifs à la stratégie commerciale future de Gold Fields, à ses activités de développement (y compris les autorisations et le développement du projet Windfall), à ses initiatives, à ses perspectives d'affaires, à sa situation financière, ainsi qu'à ses prévisions de production et d'exploitation, reposent sur les meilleures estimations de la direction générale de Gold Fields. Ils comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes pouvant entraîner des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux prévus dans les énoncés prospectifs. Par leur nature, ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes, car ils se rapportent à des événements et circonstances futurs. Ils doivent être considérés en tenant compte de divers facteurs importants, notamment ceux énoncés dans le rapport annuel intégré 2023 de Gold Fields déposé auprès de la Bourse de Johannesburg, ainsi que dans le rapport annuel sur Formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 28 mars 2024 (numéro de dossier SEC : 001-31318).

Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de leur publication. Gold Fields n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ces énoncés prospectifs pour refléter des événements ou circonstances survenus après la date de ce communiqué ou pour tenir compte de la survenance d'événements imprévus. Ces énoncés prospectifs n'ont pas été examinés ni vérifiés par les auditeurs externes de la Société.

