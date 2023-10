GNR Shefford tiendra des portes ouvertes sur son projet

SHEFFORD, QC, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Afin d'informer davantage les citoyens à propos de son projet de biométhanisation agricole et de valorisation des matières organiques, GNR Shefford tiendra des portes ouvertes sur son site.

Où : 36, chemin Bell, Shefford

Quand : vendredi le 27 octobre 2023 à 14h.

Seront présents différents experts et partenaires associés au projet : ingénieurs, agronomes spécialisés en agroenvironnement, géologues, architectes ainsi que d'autres experts ou représentants du gouvernement.

Nous prévoyons également recevoir des invités d'honneur directement de Valence en France, soit des exploitants agricoles qui font de la biométhanisation agricole au bénéfice de la communauté depuis des décennies.

Rappel du projet

Les installations de valorisation des matières organiques en zone agricole à Shefford permettront de produire, selon une recette émise par Agriculture Canada, une énergie locale verte et renouvelable, le GNR, ainsi qu'un fertilisant de qualité supérieure (digestat) pouvant être épandu directement sur les terres agricoles sans odeur.

Tout dans ce projet est fait pour protéger l'environnement (air, odeurs, sols, eau, bruit) et respecter strictement les règles en vigueur, et même au-delà. De plus, pour préserver le paysage, les installations, d'une architecture soignée, seront positionnées en contrebas, sous la ligne du regard.

Inspiré des meilleures pratiques européennes en la matière, ce projet de valorisation des matières organiques à échelle locale est conçu en accord avec les principes de l'économie circulaire et participera à la réduction des gaz à effet de serre (GES). Porté par un agriculteur québécois, il est appuyé par des fermiers et des entreprises de la région, comme le Vignoble de l'Orpailleur et la ferme laitière familiale Mojoguy.

Le démarrage de l'installation d'énergie renouvelable est prévu en 2024.

Comme l'a déclaré Paul Sauvé, président de GNR Shefford : « Produire de l'énergie locale et de façon durable s'inscrit parfaitement dans la volonté gouvernementale de diversifier et d'augmenter la production d'énergie propre. Nous sommes fiers de porter ce projet au bénéfice des fermes environnantes et de la communauté, avec une équipe compétente interne et externe (CIMA+, Magil Construction, Gestrie-Sol, Architectes VGBA), des partenaires engagés (gouvernement du Canada et ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie du Québec), et dans le respect le plus strict des lois et règlements. Les portes ouvertes s'inscrivent dans le cadre des échanges continus que nous souhaitons avoir avec les citoyens. »

