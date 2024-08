GNR SHEFFORD CHERCHE À COMPRENDRE LE TRAITEMENT DES PROJETS DE BIOMÉTHANISATION AGRICOLE AU QUÉBEC

SHEFFORD, le 5 août 2024 /CNW/ - GNR Shefford, un projet de biométhanisation agricole, souhaite exprimer sa préoccupation quant au traitement par le ministère de l'Environnement de la Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parc (MELCCFP), des demandes d'autorisation de projet visant la production d'énergie renouvelable. Cette situation pose des questions sur la manière dont sont traités les projets de biométhanisation agricoles au Québec et pourrait impacter l'avenir de GNR Shefford.

D'ailleurs, la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a déjà statué le 31 août 2023 que le projet de GNR Shefford est de nature agricole et n'est pas soumis à une autorisation pour un usage autre qu'agricole. Cette décision confirme que les activités prévues par GNR Shefford respectent les critères de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), soulignant que le projet implique principalement des intrants provenant de son exploitation agricole.

Le MELCCFP n'a donc pas besoin d'analyses supplémentaires y compris de la part de la CPTAQ pour prendre une décision et autoriser le projet de biométhanisation agricole.

Le projet, qui prévoit traiter entre 25 000 et 32 000 tonnes de matières résiduelles agricoles par an, se voit confronté à des obstacles administratifs majeurs. En comparaison, des projets plus importants, comme celui de Nature Energy en collaboration avec Énergir à Farnham, qui traitera 715 000 tonnes annuellement avec l'équivalent de 100 camions par jour venant de partout au Québec, ont obtenu des autorisations malgré une proximité de 80 mètres avec les résidences avoisinantes. À l'inverse, le projet de GNR Shefford, situé entre 250 et 840 mètres des résidences les plus proches et ne nécessitant que 4 tracteurs agricoles par jour, ne parvient toujours pas à obtenir les autorisations nécessaires de la part du MELCCFP. À cet effet, la direction générale du MELCCFP, qui a approuvé le projet à Farnham, est la même qui est responsable du dossier de GNR Shefford.

« Nous cherchons à comprendre pourquoi notre projet de biométhanisation, qui respecte toutes les réglementations et offre des avantages environnementaux significatifs, est confronté à de tels obstacles administratifs. Cette situation est difficile à comprendre, surtout lorsqu'on considère que des autorisations ont été accordées à des projets bien plus grands et plus proches des zones résidentielles. Notre projet de biométhanisation est essentiel pour la région tant sur le plan environnemental qu'économique. Les autorités doivent reconnaître l'importance de notre initiative et nous permettre de contribuer activement à la réduction des gaz à effet de serre et des rejets dans les cours d'eau ainsi qu'à la gestion durable des matières résiduelles agricoles, » a déclaré Paul Sauvé, agriculteur et promoteur du projet GNR Shefford.

En n'allant pas de l'avant, le MELCCFP qui pourtant possède toute l'information nécessaire et la légitimité d'agir, met en péril l'investissement de plus de 6 millions de dollars du gouvernement du Québec et du Canada dans le projet jusqu'à présent, sans compter les 5 millions de dollars investis par GNR Shefford.

GNR Shefford exprime son incrédulité face aux délais auxquels il est confronté. « De nombreux experts ont soumis des documents en faveur du projet, attestant de sa viabilité et de ses avantages environnementaux et économiques. Alors que l'industrie de la biométhanisation est en développement, il est crucial de comprendre les processus d'approbation pour favoriser les projets futurs et soutenir la croissance de ce secteur prometteur soutenu par le Gouvernement du Québec. Il est difficile de savoir quoi faire pour que nos projets soient acceptés, » a ajouté Paul Sauvé.

Un climat de collaboration

Malgré les défis, GNR Shefford souligne l'importance du climat de collaboration qui prévaut maintenant avec les autorités locales suite à l'abandon des recours juridiques contre la Ville de Shefford et la création du comité citoyen de vigilance. L'entreprise reste déterminée à poursuivre ses efforts pour obtenir les autorisations nécessaires et démontrer la viabilité et les bénéfices environnementaux de son projet. Cette coopération renouvelée est essentielle pour atteindre les objectifs communs de durabilité environnementale et de développement économique.

À propos de GNR Shefford

Situé en zone agricole, le projet prévoit la biométhanisation des matières agricoles issues de la ferme pour produire du GNR et du digestat, un fertilisant agricole vert de grande qualité. Soutenu par les gouvernements du Québec et du Canada via leurs programmes à cet effet, le projet compte sur des partenariats notamment avec le Centre équestre de Bromont et le Parc olympique, la ferme Mojoguy et le vignoble l'Orpailleur. GNR Shefford, situé dans une ferme patrimoniale datant de 1797, réussira à retirer 7 000 tonnes de carbone annuellement. De plus, il produira suffisamment de gaz naturel renouvelable pour alimenter 1 000 maisons.

