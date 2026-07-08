GMF-U de Val-d'Or : Un meilleur accès aux soins et un milieu de formation attractif en Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Un an et demi après son ouverture officielle, le Groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) de Val-d'Or dresse un bilan positif, marqué par une amélioration de l'accès aux soins de première ligne et un rôle accru dans la formation de la relève médicale en Abitibi-Témiscamingue.

La ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, a souligné aujourd'hui les résultats positifs observés depuis sa mise en service, en compagnie de la députée d'Abitibi-Ouest et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation, Suzanne Blais.

Depuis octobre 2024, à la suite d'un investissement de plus de 11 millions $, l'établissement offre des soins de proximité complets à plus de 6 000 patientes et patients. La présence, sous un même toit, d'une diversité de services permet une prise en charge intégrée et facilite l'orientation des usagers et usagères au sein de la première ligne.

En matière de formation, le GMF-U accueille des externes ainsi que des résidentes et résidents en médecine familiale. Cet environnement d'apprentissage contribue à familiariser la relève avec la pratique en région et à soutenir son établissement à long terme.

Il peut également compter sur une équipe stable et mobilisée, composée notamment de médecins, d'infirmières praticiennes spécialisées et de professionnelles et professionnels de la santé qui travaillent en étroite collaboration. Les installations modernes et fonctionnelles soutiennent ce mode de pratique et favorisent un environnement propice, tant aux soins qu'à l'apprentissage.

Citations :

« Le GMF-U de Val-d'Or est un bel exemple de ce que nous voulons développer partout au Québec : des équipes qui travaillent ensemble, des soins de proximité accessibles et un milieu de formation qui donne envie à la relève de s'établir en région. Un an et demi après l'ouverture des installations, les résultats sont au rendez-vous, autant pour les patientes et les patients que pour l'avenir de notre réseau. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Je suis très fière des résultats obtenus à Val-d'Or depuis l'ouverture du GMF-U, il y a un an et demi. On voit concrètement la différence pour la population, avec un meilleur accès à des services de proximité et une prise en charge plus complète, offerte par une équipe engagée qui fait une réelle différence dans la vie des gens d'ici. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation

Faits saillants

Les commentaires recueillis auprès des usagères et des usagers du GMF-U mettent en valeur la qualité de l'accueil, la diversité des services offerts et le professionnalisme des équipes, témoignant d'une expérience de soins positive et adaptée aux besoins de la population.





Les installations modernes et fonctionnelles favorisent un environnement propice tant aux soins qu'à l'apprentissage. Une œuvre d'art intégrée, inspirée du territoire et intitulée De veine et d'or, vient également enrichir le milieu en reflétant l'ancrage du GMF-U dans sa communauté.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170