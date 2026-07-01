Le Québec et la France renforcent leur coopération en santé et services sociaux

QUÉBEC, le 1er juill. 2026 /CNW/ - Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et Stéphanie Rist, ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, ont signé hier le renouvellement de l'Entente en matière de santé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec.

Déjà très active, cette coopération entre les deux gouvernements en matière de santé se dote d'instruments plus adaptés à notre époque, en vue d'approfondir davantage les échanges institutionnels. Le renouvellement de cette entente offre aux agences et organismes gouvernementaux responsables de la santé au Québec et en France, ainsi qu'aux professionnels du réseau sociosanitaire et aux institutions d'enseignement et des centres de recherche, un cadre pérenne de collaboration sur les enjeux et défis que posent la santé face aux évolutions de la société et des populations.

Une coopération portée au plus haut niveau politique

Soutenue par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France et le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, cette entente s'inscrit dans la continuité d'une relation bilatérale établie depuis plus de 60 ans entre la France et le Québec. Le secteur de la santé occupe une place centrale dans cette coopération de longue date, dont le cadre initial a été formalisé par une première entente signée en 1997. Cette priorité se reflète en conséquence dans les feuilles de route adoptées lors des Rencontres alternées des premiers ministres, qui accordent une attention soutenue aux enjeux communs du secteur de la santé, des services sociaux et de l'innovation sociale.

Citations :

« Les défis auxquels nous faisons face sont nombreux et se rejoignent de part et d'autre de l'Atlantique. Le vieillissement de la population, la pression croissante sur nos systèmes de santé et de services sociaux, ainsi que la nécessité d'innover pour mieux répondre aux besoins de nos populations nous invitent à approfondir notre collaboration. Le renouvellement de cette entente témoigne de notre volonté commune de poursuivre le partage de nos expertises et de faire progresser nos pratiques dans un esprit d'apprentissage mutuel. Je me réjouis de cette entente porteuse pour l'avenir, qui contribuera à renforcer les liens entre le Québec et la France au bénéfice de nos populations respectives. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Nos échanges ont mis en évidence la convergence des défis auxquels sont confrontés la France et le Québec : vieillissement démographique, accès aux soins et tensions sur les ressources humaines en santé. La vulnérabilité des personnes isolées, particulièrement en période de crise sanitaire ou climatique, demeure une préoccupation majeure. Le renforcement de la formation et de l'attractivité des professions infirmières apparaît comme un enjeu stratégique pour l'avenir. Je me félicite à cet égard de la signature de cette nouvelle Entente, fruit d'un important travail conjoint de nos administrations respectives. Ce texte permettra d'actualiser et de renforcer le cadre de notre coopération sanitaire, tout en s'articulant pleinement avec les orientations qui seront définies dans le cadre des Rencontres alternées des Premiers ministres »

Stéphanie Rist, ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées

Faits saillants :

La première Entente en matière de Santé entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française a été initialement signée à Paris le 25 mars 1997 par les ministres Jean Rochon, alors ministre de la Santé et des Services sociaux, et Hervé Gaymard, Secrétaire d'État à la Santé et à la Sécurité Social.

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SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. :514 554-4170 ; Information : Relations médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, [email protected]