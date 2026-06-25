Implantation d'un nouveau tomodensitomètre à l'Hôpital Barrie Memorial

ORMSTOWN, QC, le 25 juin 2026 /CNW/ - Afin d'assurer la continuité, la fiabilité et la sécurité des services d'imagerie médicale offerts aux usagères et aux usagers de l'Hôpital Barrie Memorial de Santé Québec Montérégie-Ouest, un nouvel appareil de tomodensitométrie a été acquis pour remplacer l'équipement actuel, arrivé en fin de vie utile. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la députée de Huntingdon, Carole Mallette, au nom de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger.

Le remplacement de cet appareil est essentiel pour maintenir l'accessibilité des soins diagnostiques et soutenir l'ensemble des activités hospitalières, incluant les services d'urgence. Le projet a donc été placé en priorité pour 2026 dans le budget d'immobilisation de l'établissement en raison de son importance clinique et de son impact direct sur la qualité des soins offerts à la population de ce secteur de l'ouest de la Montérégie.

Sur le plan financier, l'achat de l'appareil représente un investissement d'un peu plus de 1 million $. À cela s'ajoutent des travaux de construction et d'adaptation des espaces, dont les coûts sont estimés à 900 000 $. Ces investissements permettront de moderniser l'infrastructure existante et d'assurer la pleine fonctionnalité du plateau technique, au bénéfice des usagers et des usagères, des équipes cliniques et de la fluidité des services hospitaliers.

Citations :

« Moderniser les équipements de nos hôpitaux, c'est investir concrètement dans un accès plus rapide, plus sécuritaire et plus fiable aux soins. Le remplacement de ce tomodensitomètre permettra aux équipes de poursuivre leur travail avec des outils à la fine pointe, tout en assurant à la population du Haut-Saint-Laurent des services diagnostiques essentiels, près de chez elle. C'est exactement le type d'investissement que nous voulons réaliser : des projets qui renforcent les soins de proximité et améliorent directement l'expérience des patients et des patientes partout au Québec. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Le remplacement du tomodensitomètre est un investissement significatif pour notre hôpital régional, le Barrie Memorial, à Ormstown. On s'assure ainsi de maintenir des services d'imagerie médicale de qualité et accessibles à notre population locale. Cela démontre notre engagement collectif à maintenir et à moderniser nos équipements de santé et à soutenir durablement les soins hospitaliers offerts à la population. »

Carole Mallette, députée de Huntingdon

« L'Hôpital Barrie Memorial joue un rôle essentiel pour la population du Haut-Saint-Laurent, et ce renouvellement permet de poursuivre, dans la durée, une offre de soins de proximité adaptée à sa réalité. Notre engagement est clair : maintenir ici des services accessibles et humains, qui répondent aux besoins des gens de la communauté. »

Dominique Pilon, président-directeur général de Santé Québec Montérégie-Ouest

Faits saillants

Une partie du financement sera assurée par la Fondation de l'Hôpital Barrie Memorial et l'organisme les Dames auxiliaires.

Les travaux sont prévus d'août à novembre 2026, notamment en ce qui a trait à la démolition, aux tranchées sous dalle, aux travaux électriques, au béton et à la mécanique.

L'installation et la mise en service du tomodensitomètre se feront vers fin novembre et début décembre.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170