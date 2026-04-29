L'investissement soutient l'engagement à long terme de GM envers la fabrication canadienne et l'avenir de sa gamme de camions et de VUS très demandés

ST. CATHARINES, ON, le 29 avril 2026 /CNW/ - General Motors Canada investit 691 millions de dollars canadiens dans son usine de propulsion de St. Catharines pour soutenir la production de la sixième génération du moteur V-8 de General Motors, qui propulsera les camions pleine grandeur et les VUS les plus populaires de GM.

L'équipement destiné au projet a déjà commencé à arriver sur place, et l'usine continuera de produire le moteur V-8 de cinquième génération pendant qu'elle se prépare au lancement de la prochaine génération.

GM Canada (Groupe CNW/GM Canada)

Cet investissement fait de St. Catharines la troisième usine de propulsion de GM à produire cette nouvelle génération de moteurs, aux côtés de l'usine de propulsion de Tonawanda, à Buffalo, dans l'État de New York, et de Flint Engine Operations, à Flint, au Michigan.

Une empreinte manufacturière intégrée en propulsion permettra à GM de continuer à répondre à la demande des clients pour les camionnettes pleine grandeur à volume élevé en Amérique du Nord.

« L'annonce d'aujourd'hui confirme que St. Catharines jouera un rôle clé dans l'un de nos principaux programmes de véhicules pour les années à venir, et elle témoigne de la confiance de General Motors envers l'équipe de St. Catharines et son fier héritage de 74 ans au service de nos véhicules les plus populaires », a déclaré Jack Uppal, président et directeur général de GM Canada.

Le moteur V-8 de prochaine génération devrait offrir des performances supérieures à celles des moteurs actuels, grâce à de nouvelles innovations en matière de combustion et de gestion thermique. L'investissement financera de nouvelles machines, de l'équipement et des outils, en plus de rénovations importantes aux installations de l'usine.

Ce nouvel investissement à St. Catharines s'appuie sur les engagements plus larges de GM Canada en matière de fabrication, notamment un investissement de 343 millions de dollars canadiens dans l'usine d'assemblage d'Oshawa pour produire la prochaine génération de camionnettes pleine grandeur à essence. Au total, GM a investi environ 3,3 milliards de dollars canadiens dans ses activités et sa fabrication au Canada depuis 2020, renforçant l'engagement à long terme de l'entreprise envers le pays.

Faits sur l'empreinte manufacturière de GM Canada

Assemblage d'Oshawa :

L'usine d'assemblage d'Oshawa est la seule usine nord-américaine de GM à assembler à la fois les camionnettes Chevrolet Silverado à charge légère et à charge lourde sur la même ligne de production; une partie de l'usine continue également de soutenir les pièces de rechange, notamment l'estampage, le sous-assemblage connexe et d'autres activités pour GM.

Les préparatifs se poursuivent à l'usine d'assemblage d'Oshawa en vue de la production de la prochaine génération de camionnettes pleine grandeur à essence, soutenus par un investissement de 343 millions de dollars qui confirme le rôle d'Oshawa dans le programme clé de camions pleine grandeur de GM.

Oshawa a bénéficié de 1,5 milliard de dollars en investissements depuis 2020.

St. Catharines :

L'usine de propulsion de St. Catharines continue de jouer un rôle clé, aujourd'hui et dans l'avenir, et produira la prochaine génération de moteurs V-8 de GM, qui propulsent nos camions pleine grandeur et VUS les plus populaires.

St. Catharines a reçu 828 millions de dollars canadiens en investissements depuis 2020.

Assemblage CAMI :

GM continue d'évaluer le site en vue de futures opportunités.

À propos de General Motors du Canada

General Motors du Canada, dont le siège social est situé à Oshawa, en Ontario, fait partie d'une entreprise mondiale qui s'engage à offrir aux gens des solutions de transport plus sécuritaires, plus efficaces et plus écologiques. Au Canada, General Motors distribue les véhicules Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac par l'intermédiaire de son solide réseau de concessionnaires du Canada, en plus d'offrir les services OnStar. Pour en savoir plus, visitez le site www.gm.ca.

SOURCE GM Canada

Contact : Ariane Souza Pereira, Directrice des communications d'entreprise, [email protected]