GM investit 63 millions de dollars supplémentaires à l'usine de montage d'Oshawa pour la production de camions de prochaine génération

OSHAWA, ON, le 18 févr. 2026 /CNW/ - GM Canada a annoncé aujourd'hui un nouvel investissement de 63 millions de dollars canadiens dans l'usine de montage d'Oshawa pour mettre à niveau les opérations d'emboutissage, soutenant ainsi les préparatifs pour construire la prochaine génération de camions pleine grandeur à essence et améliorant les capacités dans le secteur des pièces de rechange. Cet investissement vient s'ajouter aux 280 millions de dollars canadiens annoncés en juin 2023, portant l'investissement total de GM à Oshawa depuis 2020 à 1,5 milliards de dollars canadiens.

« Cet investissement supplémentaire souligne l'importance d'Oshawa dans la gamme de camions pleine grandeur de GM », a déclaré Jack Uppal, président et directeur général de GM Canada. « Forte d'une longue histoire de fabrication de camions au Canada, l'équipe talentueuse de l'usine de montage d'Oshawa continuera de jouer un rôle essentiel pendant des années pour livrer les camions que nos clients connaissent et en lesquels ils ont confiance. »

L'usine de montage d'Oshawa fabrique actuellement des camions pleine grandeur Chevrolet Silverado à poids léger et à poids lourd sur deux quarts de travail et est la seule usine nord-américaine de GM à produire les deux modèles sur la même ligne. Le site s'occupe également des pièces d'après-vente axées sur l'emboutissage, le sous-assemblage connexe et d'autres activités. Des détails sur les produits et le calendrier de lancement pour les camions de prochaine génération seront communiqués ultérieurement.

Faits sur l'empreinte manufacturière de GM Canada

L'usine de groupes propulseurs de St. Catharines continue de jouer un rôle clé, aujourd'hui et à l'avenir, et produira la prochaine génération de moteurs V8 de GM, qui propulsera nos camions pleine grandeur et VUS à forte demande.

L'usine de montage CAMI doit être évaluée pour définir les occasions futures.

Faits saillants sur GM Canada

GM Canada emploie des milliers de Canadiens et de Canadiennes dans ses usines de fabrication, son centre technologique et logiciel de pointe réparti sur plusieurs campus, son réseau de distribution de pièces détachées et ses bureaux administratifs.

Avec plus de 1 000 ingénieurs, développeurs et experts techniques dans trois emplacements en Ontario, le centre technique de GM Canada est un centre clé pour l'ingénierie avancée, le développement de logiciels et les essais de véhicules.

Environ 34 000 retraités soutenus par les régimes de retraite et d'avantages sociaux de GM.

Environ 450 établissements concessionnaires au pays, avec environ 20 000 employés contribuant aux économies locales tout en représentant Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac.

Les opérations de GM Canada soutiennent des milliers d'emplois indirects à travers les fournisseurs, la logistique, les services et les entreprises de technologie.

À propos de General Motors du Canada

General Motors du Canada, dont le siège social est situé à Oshawa, en Ontario, fait partie d'une entreprise mondiale qui s'engage à offrir aux gens des solutions de transport plus sécuritaires, plus efficaces et plus écologiques. Au Canada, General Motors distribue les véhicules Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac par l'intermédiaire de son solide réseau de concessionnaires du Canada, en plus d'offrir les services OnStar. Pour en savoir plus, visitez le site www.gm.ca.

