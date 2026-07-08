GLS Canada reçoit le Prix du développement durable du CITT

« Cette reconnaissance reflète les efforts constants déployés à l'échelle de nos opérations pour intégrer les considérations environnementales à la prise de décision quotidienne. De la planification de notre flotte et de nos infrastructures à la façon dont nous collaborons avec nos partenaires de livraison, nous nous concentrons sur la mise en œuvre de solutions viables sur le plan opérationnel et favorisant une réduction des émissions à long terme. Bien qu'il s'agisse d'un parcours continu, des prix comme celui-ci permettent de reconnaître les progrès concrets déjà réalisés et de renforcer notre engagement envers l'amélioration continue », a déclaré Mélanie Camara, Directrice de l'environnement et du développement durable chez GLS Canada.

L'approche de GLS Canada en matière de développement durable s'appuie sur une feuille de route à long terme visant l'atteinte de la carboneutralité d'ici 20451, conformément à l'initiative Science Based Targets (SBTi). À l'échelle de ses opérations, GLS Canada a mis en place une série de mesures pour soutenir la réduction des émissions, notamment le déploiement de véhicules électriques dans certains sites, des investissements dans des infrastructures de recharge au sein de ses dépôts, ainsi que des initiatives visant à accompagner ses partenaires de livraison indépendants dans leur transition vers des véhicules électriques et à plus faibles émissions2.

En décembre 2025, la flotte de transport comprenait six camion, 32 camionnettes et quatre tracteurs de manœuvre (« shunters ») électriques. Pour les trajets longue distance, cette transition est appuyée par quatre camions au GNC, qui roulent à 50 % au gaz naturel renouvelable (GNR). Par ailleurs, plus de 60 bornes de recharge sont installées à travers le Canada, dont une remorque de 53 pieds mise hors service et convertie en unité de recharge mobile dotée de six points de recharge, permettant le déploiement rapide de véhicules électriques à n'importe quel emplacement.

Le prix du CITT met en lumière le rôle de la mise en œuvre opérationnelle dans l'avancement du développement durable dans le secteur de la logistique. GLS Canada continue de se concentrer sur des progrès mesurables et une communication transparente de ses résultats, tout en poursuivant l'évolution de son approche.

À propos de GLS Canada

GLS Canada est un transporteur national comptant plus de 65 terminaux à travers le pays, offrant un réseau intégré unique combinant des services de colis, de transport de fret, d'entreposage et de logistique. GLS Canada fait partie du groupe international GLS. Pour en savoir plus, visitez www.gls-canada.com.

À propos du groupe GLS

Le groupe GLS est l'un des plus grands prestataires de services de livraison de colis en Europe, avec un réseau couvrant plus de 40 pays et États à travers le continent, ainsi qu'au Canada et aux États-Unis. Grâce à environ 115 hubs et plus de 1 700 dépôts, GLS offre l'envergure, la résilience et l'ancrage local dont les entreprises dépendent -- ainsi que la fiabilité et la commodité qu'attendent chaque jour des millions de consommateurs. GLS relève activement les standards en matière d'expérience client ainsi que d'excellence opérationnelle et commerciale, tout en investissant dans les domaines qui définissent la logistique d'aujourd'hui et de demain, notamment la livraison hors domicile et les opérations appuyées par l'intelligence artificielle. Du transport de colis à l'échelle mondiale à la logistique d'exécution des commandes et au transport de marchandises, GLS continue de développer les capacités et les partenariats qui permettent à ses clients de se développer au-delà des frontières. Au cours de l'exercice 2025/26, GLS a enregistré des revenus records de 6 milliards d'euros (environ 8 milliards de dollars canadiens) et a livré 977 millions de colis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.gls-group.com.

________________________________________ 1 GLS B.V. s'engage à réduire ses émissions absolues de gaz à effet de serre des scopes 1, 2 et 3 de 90 % d'ici 2045, en prenant 2021 comme année de référence. Les émissions résiduelles seront neutralisées. Cela signifie que l'entreprise compense jusqu'à 10 % de ses émissions de CO2e par des investissements dans des projets d'élimination du carbone en dehors de sa chaîne de valeur, conformément à la norme zéro émission nette de l'initiative SBT . L'engagement de l'initiative Science Based Targets de GLS B.V. englobe toutes les entreprises affiliées de GLS B.V. opérant sous la marque GLS. Les ambitions du Groupe sont suivies au niveau consolidé et ne représentent pas les objectifs individuels des filiales, telles que GLS Canada. Ces entités peuvent afficher des résultats supérieurs ou inférieurs aux ambitions du Groupe, tandis que celui-ci, dans son ensemble, demeure conforme à ses objectifs consolidés globaux. 2 Cela désigne des véhicules qui, en phase de conduite, utilisent uniquement de l'électricité ou des carburants générant moins d'émissions que le diesel ou l'essence (p. ex. HVO, biogaz, gaz naturel comme le GNL, le GPL ou le GNC).

SOURCE GLS Canada

Contact média : Mélanie Camara, Directrice de l'environnement et du développement durable, [email protected], 514-347-2640