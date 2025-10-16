La transition des opérations de colis est prévue pour 2026, ce qui permettra d'accroître la capacité globale de son réseau.

Le nouveau centre de Toronto est un investissement stratégique destiné à soutenir la croissance rapide de GLS Canada.

Il multiplie par cinq la capacité de transport de charges partielles, améliorant ainsi la rapidité de livraison, la fiabilité et l'efficacité globale du réseau dans la région du Grand Toronto.

Le transfert des opérations de colis vers le centre, prévu pour 2026, s'accompagnera de nouvelles solutions d'automatisation afin d'optimiser le service et de garantir des mises à jour rapides aux clients.

TORONTO , le 16 oct. 2025 /CNW/ - GLS Canada, l'un des principaux fournisseurs de solutions logistiques et de transport, est fière d'annoncer l'ouverture officielle de son nouveau centre de tri de Toronto, désormais pleinement opérationnel pour les services de charges partielles (LTL). Cette expansion stratégique marque une étape importante dans la croissance de l'entreprise, multipliant par cinq la capacité de manutention du fret dans la région.

Le nouveau centre est conçu pour répondre à la hausse de la demande en transport de charges partielles et jouera un rôle clé dans l'optimisation de l'efficacité du réseau ainsi que de la fiabilité des services de GLS Canada dans la région du Grand Toronto et au-delà. Grâce à une infrastructure modernisée et à une capacité de quai accrue, l'installation permettra de réduire les délais de livraison, d'améliorer le flux des marchandises et de s'adapter facilement à la croissance future.

Cinq fois la capacité de fret pour GLS Canada qui ouvre son nouveau centre près de Toronto. Colis à suivre en 2026. Post this

Bien que le site prenne actuellement en charge les opérations de charges partielles, il a été conçu dans une optique d'intégration future. En 2026, les opérations de colis seront transférées vers le centre après la mise en place d'un système de convoyage entièrement automatisé, à la fine pointe de la technologie. L'ouverture du centre de transport de charges partielles permettra d'augmenter la capacité de traitement des colis dans les installations existantes de Toronto, juste à temps pour la saison de pointe. Les opérations de transport de colis seront entièrement transférées vers le nouveau centre en 2026, ce qui permettra de simplifier davantage les processus et d'améliorer le service offert aux clients de charges partielles et de colis. GLS tiendra ses clients informés tout au long de la transition en leur envoyant régulièrement des mises à jour par courriel et sur son site internet.

« Ce nouveau centre change la donne pour notre réseau », a déclaré Jim McKay, PDG de GLS Amérique du Nord. « Il renforce non seulement nos capacités actuelles en matière de transport de charges partielles, mais jette également les bases d'innovations futures. Avec l'arrivée des opérations de colis sur ce site en 2026, nous nous positionnons pour répondre à la demande croissante des clients avec encore plus de rapidité, d'efficacité et de fiabilité. »

Avec ce nouveau centre de Toronto, GLS Canada réaffirme son engagement envers l'innovation, le développement d'infrastructures modernes et des solutions flexibles conçues pour répondre à l'évolution des besoins de ses clients.

À propos de GLS Canada

GLS Canada, transporteur national comptant plus de 60 terminaux à travers le Canada, offre un réseau unique et intégré de services de colis, de fret, d'entreposage et de logistique. GLS Canada fait partie du groupe GLS, un réseau international de transport. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.gls-canada.com.

À propos du groupe GLS

Le groupe GLS est l'un des plus grands prestataires de services de livraison de colis en Europe, avec une forte présence locale dans presque tous les pays du continent. Il opère également par l'intermédiaire de filiales détenues au Canada et sur la côte ouest des États-Unis au sein d'un seul réseau GLS. Ainsi, GLS peut connecter de manière transparente ses clients et les communautés avec des millions de colis et d'histoires chaque jour. Le réseau GLS relie ses marchés avec rapidité et flexibilité pour s'adapter à leur nature dynamique et en constante évolution. L'entreprise offre un service de haute qualité, spécialement conçu pour répondre aux besoins de ses clients dans plus de 50 pays. Le réseau GLS comprend plus de 120 centres de tri et plus de 1 600 dépôts, soutenus par plus de 36 700 véhicules légers, fourgonnettes et marcheurs, ainsi que 6 400 camions, garantissant une grande résilience, une flexibilité optimale et une portée étendue. En 2024/25, GLS a enregistré un chiffre d'affaires record de 5,9 milliards d'euros et a livré 926 millions de colis à travers l'ensemble de ses marchés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gls-group.com.

www.gls-canada.com

SOURCE GLS Canada

Coordonnées : Stacey Yunger, Directrice du Marketing et des Communications, Amérique du Nord, [email protected], 514-636-8666