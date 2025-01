La nouvelle installation compte plus de 200 000 pieds carrés de quai et d'espace de bureau, avec des capacités intégrées de colis et de fret. Ce centre dernier cri sera le pivot des opérations de GLS en Ontario, et s'intègrera parfaitement à son réseau provincial et national de 65 terminaux au Canada. Cela permettra à GLS de stimuler la croissance et d'offrir une valeur inégalée au marché de la région du Grand Toronto, du Canada, des États-Unis et au-delà.

Rick Barnes, président de GLS Canada, s'est dit enthousiasmé par la nouvelle installation : « Ce nouveau centre renforcera non seulement nos capacités opérationnelles, mais renforcera notre engagement à servir nos clients avec les normes les plus élevées de qualité et d'innovation. »

Son emplacement stratégique de ce centre à Vaughan, en Ontario, facilitera l'accès aux marchés clés, et permettra à GLS de poursuivre sa croissance et son succès. Alors que GLS poursuit sur cette voie prometteuse, elle se rapproche de sa vision de créer des liens pour permettre au monde d'aller plus loin.

À propos de GLS

Le groupe GLS est l'un des principaux fournisseurs de services de colis indépendants en Europe, bénéficiant d'une forte implantation locale dans presque tous les pays du continent. Il opère également à travers des filiales à part entière au Canada et sur la côte ouest des États-Unis, le tout au sein d'un seul réseau GLS. Cela permet à GLS de relier aisément ses clients et les communautés à des millions de colis et de récits chaque jour. Le réseau de GLS assure une connexion rapide et flexible entre ses marchés pour s'adapter à leur nature changeante et dynamique. L'entreprise est fière de fournir à ses clients dans 40 pays un service de haute qualité qui répond parfaitement à leurs besoins. GLS s'appuie sur un vaste réseau composé de plus de 120 centres et 1 600 dépôts, renforcé par une flotte de plus de 35 600 véhicules légers, camionnettes et marcheurs, ainsi que 6 100 camions. GLS offre une robustesse, une flexibilité et une portée inégalées. En 2023/24, GLS a réalisé un chiffre d'affaires record de 5,6 milliards d'euros et a livré 905 millions de colis sur les marchés. Pour plus d'informations : www.gls-group.com .

SOURCE GLS Canada

Contact presse de GLS Canada : Stacey Yunger, Directrice du marketing, GLS Canada, [email protected]