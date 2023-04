MONTRÉAL, le 20 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, GLS Canada annonce l'achat de quatre camions Lion6 100 % électriques. « Nous sommes extrêmement fiers d'ajouter à notre flotte les camions Lion6 qui ont été conçus, développés et construits par Lion Electric au Canada. Nous sommes heureux de soutenir une entreprise d'ici et de soutenir l'économie locale tout en réduisant notre empreinte carbone », a déclaré Rick Barnes, Président de GLS Canada.

GLS Canada commence ses premières livraisons de dernier kilomètre 100 % électriques; une autre étape vers l’atteinte de l’objectif de l’entreprise à ne produire aucune émission d’ici 2045. (Groupe CNW/GLS Canada)

Ces quatre camions zéro émission remplaceront les camions au diesel que GLS utilise actuellement. Deux de ces camions seront conduits par des chauffeurs de GLS au Québec et les deux autres seront utilisés dans l'ouest du Canada par Rosenau Transport, qui a été acquis par GLS en 2021. Cela représente une économie pouvant aller jusqu'à 400 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre (GES) par an, l'équivalent de 80 voitures ou jusqu'à 40 000 litres de carburant fossile. Outre la réduction des GES, les nouveaux véhicules réduisent la pollution sonore et ont un impact positif sur la qualité de l'air.

En tant que récipiendaire du Programme aménagement, mobilité et pratiques durables de la Ville de Montréal, GLS Canada poursuit ses efforts afin d'atteindre son objectif de zéro émission.

« La Ville de Montréal est fière de contribuer à la transition écologique des entreprises montréalaises grâce à des initiatives comme le Programme aménagement, mobilité et pratiques durables. Le projet de GLS permettra d'offrir un exemple à d'autres entreprises, » Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Fortement soutenu par l'expérience du Groupe GLS, le plan environnemental de GLS Canada met l'accent sur la réduction et l'évitement des émissions avec, pour objectif à long terme, d'atteindre zéro émission d'ici 2045.

La Ville de Montréal a approuvé à GLS Canada une subvention d'un peu plus de 1 million de dollars pour soutenir le développement du premier écocentre de GLS au Canada. Ce projet comprend l'installation d'une infrastructure de recharge pour les véhicules électriques, la mise en œuvre de mesures d'efficacité énergétique et de réduction des déchets, ainsi que l'ajout d'espaces verts. « Nous sommes ravis de commencer la première phase du projet ce printemps avec l'installation de l'infrastructure de recharge pour les véhicules électriques. Cela vient appuyer notre récent achat de véhicules électriques et nous aidera à convertir une plus grande partie de notre flotte », a déclaré Mélanie Camara, Directrice de l'environnement et du développement durable de GLS Canada.

De plus, le siège social de GLS Canada est, depuis 2018, certifié LEED Or. Pour une visite virtuelle : https://leed.gls-canada.com.

À propos de GLS Canada

GLS Canada, une filiale du Groupe GLS, fournit des services de transports de colis et de fret, ainsi que des services de logistique à travers le Canada. Visitez : https://gls-canada.com

À propos de GLS

Le groupe GLS est l'un des plus grands fournisseurs de services de colis autonomes en Europe et a une forte présence locale dans presque tous les pays du continent. Il opère également par le biais de filiales lui appartenant au Canada et sur la côte ouest des États-Unis, formant ainsi un seul réseau GLS. Cela permet à GLS de connecter de manière transparente ses clients et les communautés par l'entremise de millions de colis et d'histoires chaque jour. Le groupe GLS est proactif dans sa façon de gérer son réseau et rejoint ses marchés de manière flexible et agile pour répondre à leur nature dynamique en constante évolution. La compagnie est fière de fournir un service de haute qualité qui répond aux besoins de ses clients dans une quarantaine de pays. Le réseau GLS est composé de plus de 120 centres et de plus de 1 600 terminaux, soutenus par plus de 37 000 véhicules de livraison de dernier kilomètre et 4 500 camions de longue distance. Le tout permet d'offrir une résilience du réseau, une flexibilité supérieure et une portée étendue. En 2021/22, GLS a généré un chiffre d'affaires record de 5 milliards d'euros et a livré 870 millions de colis sur l'ensemble des marchés. Pour plus d'information, visitez : https://gls-group.com

SOURCE GLS Canada

Renseignements: Delia Crosina, Public Affairs Advisor, PublicSC, 438.493.3443, [email protected]