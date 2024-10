TORONTO, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est heureuse d'annoncer un partenariat très intéressant avec Jon Erlichman, personnalité reconnue des médias financiers et présentateur de nouvelles nationales, devenant le commanditaire fondateur de sa nouvelle chaîne YouTube qui se concentre sur l'offre de commentaires d'experts financiers, de nouvelles et d'éducation pertinents directement aux Canadiens.

Jon Erlichman, animateur de la chaîne YouTube « Ticker Take with Jon Erlichman », aux côtés de : Rohit Mehta, présidente et chef de la direction, et Stephanie Wolfe, vice-présidente directrice, Marketing Global X Investments Canada Inc. (Groupe CNW/Global X Investments Canada Inc.)

Le partenariat avec Global X fait suite à la brillante carrière de Jon en tant que présentateur de nouvelles et journaliste pour la télévision auprès de BNN Bloomberg, de CTV News et d'autres médias financiers, où il a interviewé des dirigeants des plus grandes entreprises du Canada et publié des reportages sur certaines des nouvelles les plus importantes des 25 dernières années.

Au cours de la dernière décennie, Jon a accumulé un nombre important d'abonnés sur les médias sociaux, avec plus d'un million d'abonnés sur plusieurs plateformes, dont Instagram, LinkedIn et TikTok. En plus de l'annonce d'aujourd'hui, Jon a lancé sa nouvelle chaîne YouTube « Ticker Take with Jon Erlichman », qui diffusera régulièrement du contenu conçu pour éduquer et informer les Canadiens sur les marchés financiers. Global X est le commanditaire exclusif du fonds d'investissement de la chaîne.

« Je suis très heureux de collaborer avec Global X dans le cadre de ce partenariat novateur », a déclaré Jon. Depuis des années, j'ai le plaisir d'interagir avec de nouveaux auditoires sur les plateformes de médias sociaux émergentes. Mon rêve est maintenant devenu réalité; je m'investis à fond pour trouver de nouvelles façons d'aider les gens à en apprendre davantage sur le monde de l'investissement. YouTube est un endroit idéal pour trouver et bâtir une nouvelle communauté d'investisseurs autonomes aussi passionnés par ces sujets que je le suis. »

L'annonce survient dans la foulée d'un changement critique dans le paysage des placements au Canada, alors que les actifs sous gestion des FNB cotés en bourse au Canada détenus au sein du canal de courtage à escompte, aussi appelé canal pour les investisseurs autonomes, ont dépassé les actifs gérés dans l'ensemble des canaux de courtage qui offrent des services complets. Au deuxième trimestre de 2024 seulement, les actifs du canal des firmes de courtage à escompte ont augmenté de 40 %, en raison des achats de FNB canadiens par des investisseurs autonomes.

« Les Canadiens se tournent de plus en plus vers le Web pour obtenir des renseignements sur leurs finances personnelles, et nous voulons les rencontrer là ou ils sont. Il s'agit d'un moment charnière pour combler l'écart entre les institutions financières traditionnelles et les investisseurs particuliers, en tirant parti du pouvoir des médias sociaux pour offrir une valeur réelle, de façon responsable, là où cela revêt la plus grande importance, a déclaré Stephanie Wolfe, vice-présidente directrice et chef du marketing à Global X. L'innovation est au cœur de ce que nous faisons à Global X, et ce partenariat en témoigne. »

De récents rapports de participants de l'industrie et d'organismes de réglementation ont souligné qu'un nombre croissant de Canadiens cherchent à se renseigner sur les placements pour prendre des décisions financières personnelles, à partir de sources en ligne et de plateformes de médias sociaux, y compris des forums spécialisés et des influenceurs du secteur financier, ou « influenceurs de la finance ». Ce changement est particulièrement marqué chez les jeunes générations, y compris les millénariaux, la génération Z et la génération Alpha. De plus, ces groupes d'âge plus jeunes seront les bénéficiaires du « grand transfert de patrimoine », qui fera passer des billions de dollars des générations plus âgées, comme la génération silencieuse et les baby-boomers, aux plus jeunes générations.

« Il existe trois canaux de placement clés au Canada : les investisseurs institutionnels, les conseillers et, de plus en plus, les investisseurs autonomes, qui ont connu une croissance considérable de leurs actifs investis, en particulier avec l'utilisation de FNB cotés au Canada, a déclaré Rohit Mehta, président et chef de la direction de Global X. Nous demeurons déterminés à être un fier partenaire des trois. Ce partenariat avec Jon Erlichman témoigne de l'importance croissante et de l'autonomisation des investisseurs autonomes. Nous sommes ravis de travailler en partenariat et de collaborer avec Jon pour joindre et éduquer les investisseurs directement là où ils vont en ligne pour apprendre, et pour les aider à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés dans leur parcours financier. »

En plus de commanditer la chaîne YouTube « Ticker Take with Jon Erlichman », Global X offrira également du contenu exclusif de Jon Erlichman, y compris une vidéo hebdomadaire Market Views, qui donnera aux investisseurs un aperçu des histoires et des thèmes qui stimulent les marchés aujourd'hui.

Voici un aperçu des canaux de médias sociaux sur lesquels les Canadiens peuvent accéder à ce nouveau contenu :

Jon Erlichman

Global X

