TORONTO, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X » ou le Gestionnaire) a le plaisir d'annoncer le lancement de neuf nouveaux FNB (les FNB), qui forment la gamme Meilleurs du Canada du Gestionnaire (les FNB Meilleurs du Canada), et complète sa gamme de FNB à rendement supérieur (les FNB à rendement supérieur) et se joignent à ses gammes de FNB d'actions essentiels et d'actions sectoriels (tous ensemble, les FNB). Les parts des FNB commencent à être négociées aujourd'hui à la Bourse de Toronto (« TSX ») et à Cboe Canada (« Cboe »).

Gamme de FNB Meilleurs du Canada

Trois des neuf FNB lancés aujourd'hui sont les premiers à faire partie de la gamme de FNB Meilleurs du Canada de Global X, qui offre une exposition aux principaux secteurs canadiens, y compris les télécommunications, l'assurance ainsi que l'épicerie et les produits de base, et aux plus grandes entreprises qui les dirigent. Le FNB Global X Indice de banques à pondération égale (HBNK), le FNB au coût le plus bas du pays axé sur les six grandes banques canadiennes, a également été intégré à la gamme Meilleurs du Canada. Depuis son lancement le 5 juillet 2023, le FNB HBNK a recueilli près d'un milliard de dollars d'actifs sous gestion.

Compte tenu de la conjoncture du marché canadien et de l'accent mis par cette gamme sur les chefs de file sectoriels, les FNB Meilleurs du Canada sont fortement concentrés et leurs portefeuilles comptent moins de dix éléments. Grâce à cette approche, l'exposition est limitée à certains des titres sous-jacents les plus liquides et se concentre sur les sociétés qui sont les plus importantes pour les Canadiens dans leurs secteurs respectifs.

« Nous avons vu les Canadiens tirer parti des avantages des FNB de banques à pondération égale et concentrés, en y investissant des milliards de dollars, a déclaré Rohit Mehta, président et chef de la direction de Global X. « Compte tenu de cela, ainsi que des commentaires de nos investisseurs et de nos partenaires, nous avons mis au point notre gamme de FNB Meilleurs du Canada afin d'offrir un meilleur accès aux industries canadiennes vitales et aux principaux acteurs qui les font progresser. »

Les nouveaux FNB Meilleurs du Canada sont décrits plus en détail dans le tableau ci-dessous :

Nom Symbole Exposition à l'indice Bourse Frais de gestion* FNB Global X Indice de télécommunications

canadiennes à pondération égale RING Mirae Asset Indice des télécommunications

canadiennes à pondération égale TSX 0,25 % FNB Global X Indice de produits comestibles

et essentiels canadiens à pondération égale MART Mirae Asset Indice de produits comestibles et essentiels canadiens à pondération égale TSX 0,25 % FNB Global X Indice d'assurances canadiennes

à pondération égale SAFE Mirae Asset Indice d'assurances canadiennes à pondération égale TSX 0,25 %

* Plus les taxes de vente applicables

Gamme de FNB à rendement supérieur

Deux des FNB lancés aujourd'hui s'ajoutent à la gamme des FNB à rendement supérieur de Global X, qui sont conçus pour aider les investisseurs à maximiser leur potentiel de revenu mensuel au-delà de ce qu'offrent habituellement les titres à revenu fixe du Trésor américain et du gouvernement canadien, grâce à l'application d'une approche de gestion active des options.

Avec l'ajout du FNB Global X Obligations gouvernementales à moyen terme à rendement supérieur (« PAYM ») et du Global X Obligations gouvernementales à long terme à rendement supérieur (« PAYL »), la gamme des FNB à rendement supérieur du Gestionnaire est désormais complète, avec des stratégies axées sur le revenu à court, à moyen et à long terme, disponibles sur une combinaison d'obligations du gouvernement canadien et de titres du Trésor américain.

« Quel que soit l'environnement de marché, les Canadiens recherchent des placements à revenu fixe qui leur offrent à la fois un sentiment de sécurité et une source appréciable de revenu régulier. « Notre gamme de FNG à rendement supérieur offre exactement cela, et plus encore, a déclaré Chris McHaney, vice-président directeur et chef, Gestion et stratégie de placement. « Les six FNB de la gamme offrent aux investisseurs la possibilité d'exprimer leur propre thèse d'investissement sur la courbe des taux, du court au long terme, avec l'avantage d'un rendement supplémentaire généré par une stratégie active d'options, gérée par notre équipe de gestionnaires de portefeuille. »

Les nouveaux FNB à rendement supérieur sont décrits plus en détail dans le tableau ci-dessous :

Nom Symbole Durée cible Bourse Frais de gestion* FNB Global X Obligations gouvernementales à

moyen terme à rendement supérieur PAYM 5 à 10 ans TSX 0,45 % FNB Global X Obligations gouvernementales à

long terme à rendement supérieur PAYL Plus de 10 ans TSX 0,50 %

* Plus les taxes de vente applicables

Ajouts aux FNB d'actions essentiels, thématiques et d'options d'achat couvertes

En outre, Global X lance également de nouveaux FNB au sein de deux de ses gammes existantes : FNB d'actions essentiels et FNB d'actions sectoriels.

Global X élargit sa gamme de FNB d'actions essentiels, qui offre des moyens d'investir dans certains des principaux indices mondiaux, dont S&P, Nasdaq et MSCI, pour y inclure l'indice Russell 2000, qui mesure la performance du segment des petites capitalisations du marché boursier américain. Comme d'autres fonds indiciels de la gamme des FNB d'actions essentiels, les investisseurs pourront accéder à l'indice Russell 2000 au moyen de différentes stratégies : une approche traditionnelle de référence libellée en dollars américains par le biais du FNB Global X Indice Russell 2000 (RSSX.U) ou une approche d'options d'achat couvertes axée sur le revenu à l'aide du FNB Global X Options d'achat couvertes Russell 2000 (RSCC).

« Les entreprises à petite capitalisation, comme celles de l'indice Russell 2000, soutiennent l'économie américaine, représentent une réelle diversité sectorielle et peuvent être un moyen plus efficace de tirer parti des occasions offertes par l'actualité sur les marchés, a déclaré Chris McHaney. « Grâce à l'avantage d'une superposition d'options d'achat couvertes accessible par le biais du FNB RSCC, les investisseurs peuvent profiter d'opportunités de revenus supplémentaires avec l'avantage supplémentaire d'une atténuation des risques de baisse. »

Enfin, Global X a également lancé le FNB Global X Indice de pétrole et gaz canadiens à pondération égale (NRGY), qui offre une exposition aux principales sociétés pétrolières et gazières canadiennes en amont, intermédiaires et en aval, ainsi qu'au FNB Global X Indice de producteurs d'or (GLDX), qui offre une exposition aux sociétés minières aurifères cotées en Amérique du Nord et exerçant leurs activités dans le monde entier. Les FNB NRGY et GLDX devraient tous deux verser des distributions mensuelles à leurs porteurs de parts.

Les FNB d'actions essentiels, thématiques et d'actions sectoriels sont décrits plus en détail dans le tableau ci-dessous :

Nom Symbole Exposition à l'indice Bourse Frais de gestion* FNB Global X Indice Russell 2000 RSSX/RSSX.U Indice Russell 2000 RIC Capped Cboe Canada 0,25 % FNB Global X Options d'achat

couvertes Russell 2000 SCRC Indice Russell 2000 RIC Capped Cboe Canada 0,65 % FNB Global X Indice de pétrole et

gaz canadiens à pondération égale NRGY Indice Mirae Asset pétrole et gaz canadiens à pondération égale TSX 0,40 % FNB Global X Indice de producteurs d'or GLDX Indice Mirae Asset Producteurs d'or cotés en bourse nord-américains TSX 0,40 %

* Plus les taxes de vente applicables

Annonce de distribution pour les nouveaux FNB

Tous les FNB lancés aujourd'hui devraient verser des distributions régulières à leurs porteurs de parts respectifs, selon le calendrier suivant :

Il est prévu que RING, SAFE, NRGY, RSCC, PAYM et PAYL verseront des distributions à leurs porteurs de parts chaque mois;

Il est prévu que GLDX et MART verseront des distributions à leurs porteurs de parts chaque année;

Il est prévu que RSSX.U versera des distributions à ses porteurs de parts chaque trimestre.

Les premières distributions aux porteurs de parts des FNB à rendement supérieur et du FNB RSCC seront versées le ou vers le 6 décembre 2024 aux porteurs de parts inscrits le 29 novembre 2024, la date ex-dividende prévue étant le 29 novembre 2024. Les paiements devraient être effectués conformément au tableau ci-après :

FNB Fréquence initiale

des distributions Distribution mensuelle initiale

prévue par part* Distribution initiale

prévue par part* (annualisée) RSCC Mensuelle 0,21 $ 2,52 $ PAYM Mensuelle 0,13 $ 1,56 $ PAYL Mensuelle 0,145 $ 1,74 $

*Sous réserve de tout changement apporté par suite de fluctuations du marché.

Les FNB ont conclu leur offre initiale de parts à leurs courtiers désignés à la clôture des marchés le 6 novembre 2024, et commenceront à se négocier aujourd'hui à la TSX et à Cboe Canada, le cas échéant.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 35 milliards de dollars en actifs sous gestion et 134 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Mirae Asset Global Index Private Limited (une société affiliée du Gestionnaire) détient tous les droits sur la marque de commerce, le nom et la propriété intellectuelle associés aux indices sous-jacents des FNB indiciels (dans le présent avis de non-responsabilité, les indices Mirae Asset). Mirae Asset Global Index Private Limited ne prétend pas que les indices Mirae Asset sont exacts ou complets, ni que l'investissement dans un indice Mirae Asset ou un FNB indiciel sera rentable ou approprié pour toute personne. Les indices Mirae Asset sont administrés et calculés par Mirae Asset Global Index Private Limited et Mirae Asset Global Index Private Limited n'est pas responsable des erreurs de calcul des indices Mirae Asset. Mirae Asset Global Index Private Limited ne garantit pas que les indices Mirae Asset ou leur méthodologie sous-jacente sont exacts ou complets.

Le FNB Global X Indice Russell 2000 et le FNB Global X Options d'achat couvertes Russell 2000 (dans le présent avis de non-responsabilité, les « Fonds Russell 2000 ») ont été conçus uniquement par Investissements Global X Canada Inc. Les Fonds Russell 2000 n'ont aucun lien avec le London Stock Exchange Group plc et les entreprises de son groupe (collectivement, le « groupe LSE »). FTSE Russell est un nom commercial de certaines entreprises du Groupe LSE. Tous les droits relatifs à l'indice Russell 2000 RIC Capped (l'« indice ») sont dévolus à la société du groupe LSE propriétaire de l'indice. Russell® est une marque déposée de la société du groupe LSE concernée et est utilisée par toute autre société du groupe LSE sous licence. L'indice est calculé par ou au nom de FTSE International Limited ou de sa société affiliée, de son mandataire ou de son partenaire. LLe groupe LSE n'accepte aucune responsabilité envers quiconque découlant (a) de l'utilisation de l'indice, de la confiance accordée à celui-ci ou de toute erreur dans l'indice ou (b) de l'investissement dans les Fonds Russell 2000 ou de l'exploitation de ceux-ci. Le groupe LSE ne fait aucune revendication, prédiction, garantie ou déclaration quant aux résultats à obtenir des Fonds Russell 2000 ou à la pertinence de l'indice aux fins pour lesquelles il est utilisé par Investissements Global X Canada Inc.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits de placement (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

© 2024 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

SOURCE Global X Investments Canada Inc.

Demandes de renseignements des investisseurs : Veuillez communiquer avec Global X au 1 866 641-5739 (numéro sans frais) ou au 416 933-5745, [email protected]; Demandes de renseignements des médias : Communiquez avec Jonathan McGuire, Vice-président des communications, Global X Investments Canada Inc., 647 289-3324, [email protected]