TORONTO, le 19 août 2025 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (le « gestionnaire ») a déjà annoncé, dans un communiqué daté du 9 juin 2025, que les fonds négociés en bourse (les « FNB ») figurant dans le tableau ci-dessous seraient radiés de la Bourse de Toronto à la fermeture des bureaux le 13 août 2025 et dissous à la fermeture des bureaux aujourd'hui le 19 août 2025. La valeur liquidative finale (la « VL »), les distributions et le produit de la dissolution des FNB par titre sont présentés dans le tableau ci-dessous.

FNB Symbole Produit net final de la dissolution par titre Devise de la VL finale FNB Global X GX Indice de cybersécurité HBUG 25,66969149 CAD FNB BetaPro Banques canadiennes à pondération égale quotidien haussier 2x ATMU 37,22996596 CAD FNB BetaPro Banques canadiennes à pondération égale quotidien baissier 2x ATMD 9,60136510 CAD FNB BetaPro FPI canadiennes à pondération égale quotidien haussier 2x RITU 17,67516200 CAD FNB BetaPro FPI canadiennes à pondération égale quotidien baissier 2x RITD 11,74450573 CAD

Les porteurs de titres recevront le produit de la liquidation des actifs, moins tous les passifs et toutes les charges en lien avec la dissolution des FNB visés. Ce produit sera versé aux porteurs des titres en circulation restants des FNB visés au prorata, au taux indiqué ci-dessus, sans autre mesure de la part de ces porteurs de titres. Aucune distribution de revenu n'a été versée à partir du produit de la dissolution.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de fonds offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 43 milliards de dollars en actifs sous gestion et 147 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

SOURCE Global X Investments Canada Inc.

Demandes de renseignements des investisseurs : Veuillez communiquer avec Global X au 1 866 641-5739 (numéro sans frais) ou au 416 933-5745, [email protected]; Demandes de renseignements des médias : Communiquez avec Jonathan McGuire, vice-président, Communications, Global X Investments Canada Inc. (647) 289-3324 [email protected]