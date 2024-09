TORONTO, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») et Banque Nationale Courtage direct (« BNCD ») ont le plaisir d'annoncer le lancement de la 13e édition du concours Que le meilleur gagne (« Que le meilleur gagne »), un concours de simulation boursière pour les fonds négociés en bourse (« FNB ») cotés au Canada.

Le concours offre aux investisseurs canadiens admissibles l'occasion d'en apprendre davantage sur la négociation en bourse dans un cadre de simulation sans risque, tout en leur donnant la chance de remporter un prix en argent. Les personnes qui souhaitent participer doivent ouvrir un compte de courtage simulé en ligne doté d'un solde virtuel de 100 000 dollars canadiens (aucune somme réelle d'argent ne sera échangée). Elles peuvent ensuite utiliser ces fonds fictifs pour négocier des FNB inscrits à la Bourse de Toronto (la « TSX ») et à la Cboe Canada. L'inscription et la participation au concours sont gratuites. Aucun achat n'est requis.

« Il s'agit d'une année charnière pour le concours Que le meilleur gagne, car nous l'avons élargi pour y inclure tous les FNB cotés au Canada! De plus, avec plus de 24 000 $ en argent et en cartes-cadeaux à gagner, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour mettre à l'essai vos compétences et devenir notre prochain grand gagnant », déclare Rohit Mehta, président et chef de la direction de Global X. « Grâce au soutien continu de Banque Nationale Courtage direct et de la Bourse de Toronto, nous sommes heureux de lancer le concours de cette année et d'offrir aux Canadiens l'occasion d'apprendre, de négocier et d'accroître leur confiance en investissant dans des FNB. »

Le concours Que le meilleur gagne débute aujourd'hui et durera six semaines, soit jusqu'à 16 h (HE) le 25 octobre 2024. Un grand prix de 10 000 $ sera décerné au concurrent qui obtiendra le meilleur rendement cumulatif sur six semaines. Le deuxième prix est de 5 000 $. De plus, six (6) prix hebdomadaires de 1 000 $ seront distribués aux concurrents qui auront obtenu les meilleurs rendements chaque semaine.

Il y aura également un tirage hebdomadaire aléatoire pour les participants qui auront exécuté trois opérations ou plus la semaine précédente. Chaque semaine, un participant au concours sera admissible au tirage d'une carte-cadeau Amazon de 100 $.

« Nous sommes fiers de soutenir le concours Que le meilleur gagne depuis plusieurs années », affirme Claude-Frédéric Robert, président de Banque Nationale Courtage direct. « Avec la hausse de popularité des fonds négociés en bourse, ce concours offre aux investisseurs une excellente occasion de mettre à l'épreuve des stratégies et de découvrir des approches novatrices en matière de placement. »

Des milliers de Canadiens ont participé aux 12 éditions antérieures du concours. À ce jour, le concours Que le meilleur gagne a attiré environ 25 000 participants et distribué près de 175 000 $ de prix en argent comptant.

« La Bourse de Toronto est heureuse de soutenir le concours de simulation boursière Que le meilleur gagne de Global X, qui contribue à promouvoir l'adoption des FNB au Canada et l'éducation sur ceux-ci », déclare Graham Mackenzie, directeur général, Produits négociés en bourse, Bourse de Toronto. « En tant que fiers partisans de l'écosystème des FNB canadiens, nous cherchons toujours des façons de travailler en partenariat avec nos clients, et cette simulation offre aux investisseurs un environnement amusant et éducatif où ils peuvent en apprendre davantage sur cet instrument de placement unique. »

Pour la deuxième année consécutive, Global X est fière de présenter les « négociateurs vedettes » du concours « Que le meilleur gagne ». Les participants à cette 13e édition pourront suivre la progression de dix négociateurs vedettes au tableau de classement sur la plateforme du concours. Parmi les négociateurs vedettes, notons les suivants :

Michael Pallone , gagnant du grand prix de la 12 e édition, Montréal (Québec)

, gagnant du grand prix de la 12 édition, James Lindhe , gagnant du grand prix de la 11 e édition, Orléans ( Ontario )

, gagnant du grand prix de la 11 édition, Maxwell Nicholson , Co-fondateur et PDG, Blossom Social, (Instagram), Vancouver , (Colombie-Britannique)

, Co-fondateur et PDG, Blossom Social, (Instagram), Joyee Yang , créatrice financière (TikTok, Instagram, YouTube), Toronto ( Ontario )

, créatrice financière (TikTok, Instagram, YouTube), Shay Huang , créatrice financière (Instagram, YouTube, TikTok, X, Facebook), Vancouver , (Colombie-Britannique)

, créatrice financière (Instagram, YouTube, TikTok, X, Facebook), Zac Hartley , créatrice financière (Website, YouTube, X, Instagram, Tiktok), Calgary ( Alberta )

, créatrice financière (Website, YouTube, X, Instagram, Tiktok), Tony Dong , rédacteur et analyste de FNB, (Website, LinkedIn), Vancouver , (Colombie-Britannique)

, rédacteur et analyste de FNB, (Website, LinkedIn), Michelle Robertson , créatrice financière (Instagram, Facebook, LinkedIn), Toronto ( Ontario )

, créatrice financière (Instagram, Facebook, LinkedIn), Adriano Starinieri , créatrice financière (Instagram, Facebook, YouTube), Montréal (Québec)

, créatrice financière (Instagram, Facebook, YouTube), Jessica Morgan , créatrice financière (Website, Instagram, LinkedIn), Toronto ( Ontario )

Pour plus d'information sur les négociateurs vedettes de la 13e édition du concours Que le meilleur gagne, allez au https://learn.stocktrak.com/horizon/featured-traders/.

Pour vous inscrire au concours Que le meilleur gagne, pour accéder au règlement du concours en entier et pour accéder au matériel pédagogique sur les FNB, consultez le site www.TheBiggestWinner.ca.

À propos de Banque Nationale Courtage direct (www.bncd.ca)

Banque Nationale Courtage direct (BNCD) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. La FBN est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements et du Fonds canadien de protection des investisseurs, et est une filiale de la BNC, société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : NA). BNCD offre des services d'exécution d'ordres sans conseils et ne formule aucune recommandation en matière d'investissement.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 454 milliards de dollars au 31 juillet 2024, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par les réseaux sociaux.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.globalx.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La famille de fonds qu'elle offre comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 35 milliards de dollars en actifs sous gestion et 125 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Financial Group, qui gère des actifs de plus de 800 milliards de dollars répartis dans 19 pays et plusieurs marchés mondiaux.

Tout placement dans des produits (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les fonds de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d'amplifier les gains et les pertes et d'entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des fonds Global X. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d'investir.

La présente communication est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits négociés en bourse gérés par Global X Investments Canada Inc. ni un conseil de placement, fiscal, légal ou comptable. Elle ne doit pas être interprétée comme tel ni être invoquée à cet égard. Les particuliers doivent demander l'avis de professionnels, le cas échéant, concernant tout placement précis. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement dans leurs stratégies de placement. Ces placements sont susceptibles de ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des Fonds Global X.

© 2024 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

