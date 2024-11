TORONTO, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») et Banque Nationale Courtage direct (« BNCD ») sont heureux d'annoncer que Simon Bolton-Smith de White Rock, en Colombie-Britannique, est le grand gagnant de la 13e édition du concours de simulation boursière Que le meilleur gagne (le « concours »). Grâce à son rendement cumulatif sur six semaines le plus élevé de 27,25 %, Simon a remporté le grand prix de 10 000 $.

Simon Bolton-Smith connaît bien le concours de simulation boursière Que le meilleur gagne : en 2017, puis de nouveau en 2021, il s'est classé en deuxième position et a remporté le deuxième prix. Après près d'une décennie de participation, Simon Bolton-Smith a enfin remporté le titre de grand gagnant.

« Encore une fois, ce fut un plaisir de participer au concours de négociation de FNB Que le meilleur gagne, » a déclaré Simon Bolton-Smith. « Cela reste une expérience très stimulante, surtout compte tenu de la volatilité accrue récente sur l'ensemble du marché des matières premières. »

Le concours, qui s'est déroulé du 16 septembre au 25 octobre 2024, a accueilli environ 2 750 participants qui ont effectué un total de 20 000 transactions au cours de la période de négociation de six semaines. Un compte de courtage fictif contenant un solde de départ de 100 000 $ en dollars canadiens virtuels a été attribué à chaque participant. Les participants ont utilisé ces fonds fictifs pour effectuer des opérations simulées parmi plus de 1 000 FNB cotés à la Bourse de Toronto (« TSX ») et à Cboe Canada.

Pour Simon Bolton-Smith, la clé du succès a été de reconnaître les interrelations entre les matières premières et leurs fluctuations de prix. Pour obtenir ses rendements, il s'est appuyé sur une alternance entre des stratégies de longues et de courtes durées sur des FNB de matières premières, en prenant en compte des points d'entrée et de sortie soutenus par les tendances générales du marché.

« Ma stratégie de négociation spécifique consistait à me concentrer sur les FNB BetaPro à effet de levier et à effet de levier inversé axés sur les produits de base, ce qui m'a permis de capter efficacement les fluctuations de prix positives et inversées dans les segments du pétrole et du gaz naturel du marché, » a déclaré M. Bolton-Smith. « Les FNB BetaPro sont un excellent moyen d'enrichir tout portefeuille de placement, car ils couvrent un large éventail de segments de marché. »

Le concurrent ayant décroché la deuxième place, Amin Ebadi de Richmond Hill, en Ontario, a réalisé un rendement cumulatif de 23,33 %, ce qui lui a permis de gagner 5 000 $ dans le cadre du Concours de cette année. Tout comme Simon Bolton-Smith, Amin Ebadi a participé aux éditions précédentes du concours Que le meilleur gagne; il avait décroché la première place de la première semaine du concours de l'an dernier.

« Je suis vraiment honoré d'avoir obtenu la deuxième place au concours, un accomplissement qui me remplit de joie et de gratitude. Cette expérience a été incroyablement enrichissante, reflétant mon engagement et ma passion pour la négociation, » a déclaré Amin Ebadi. « Ma stratégie était axée sur les FNB à effet de levier et à effet de levier inversé, et les FNB Global X ont joué un rôle important dans mon succès. Je me suis fortement appuyé sur ma propre analyse, que j'ai combinée à des ordres opportuns pour tirer parti de la volatilité du marché. Cette approche m'a permis d'acheter et de vendre à des prix ciblés tout en maintenant ma discipline dans un environnement en évolution rapide. Il est important de noter que le concours a été très difficile, ce qui rend cet accomplissement d'autant plus important. »

Pour le concours de cette année, Global X et BNCD récompensent également le participant arrivé en troisième position, Hak-Min Kim de Coquitlam, en Colombie-Britannique, qui a obtenu un rendement de 20 % sur son portefeuille et remporté 2 500 $ pour ses efforts.

« Dans ce concours, j'ai pu atteindre mon résultat en négociant uniquement des FNB à effet de levier, inversés et à effet de levier inversés, » a déclaré M. Kim. « Je crois que les différentes stratégies proposées par la famille BetaPro, y compris les fonds axés sur l'or, l'argent, le pétrole et le gaz naturel, figurent parmi les meilleurs FNB au Canada. »

En plus des prix décernés aux trois meilleurs participants, le concours a également remis des prix hebdomadaires en argent de 1 000 $ pour les meilleurs rendements en une semaine, ainsi que des cartes-cadeaux Amazon de 100 $ pour les participants admissibles qui ont effectué plus de trois opérations chaque semaine et qui ont été sélectionnés par tirage au sort.

Les FNB les plus négociés du concours sont tous gérés par Global X. Les trois FNB les plus échangés font partie de la famille de FNB tactiques BetaPro de Global X : le FNB BetaPro Gaz naturel Haussier quotidien avec effet de levier (« HNU »), le FNB BetaPro Gaz naturel Baissier quotidien inverse avec effet de levier (« HND »), et le FNB BetaPro Pétrole brut Haussier quotidien avec effet de levier (« HOU »).

Le HNU vise à obtenir des résultats de placement quotidiens, avant déduction des frais, des dépenses, des distributions, des commissions de courtage et d'autres frais de transaction, qui cherchent à correspondre au double (200 %) du rendement quotidien de l'indice BetaPro Contrats à terme sur le gaz naturel.

Le HND vise à obtenir des résultats de placement quotidiens, avant déduction des frais, des dépenses, des distributions, des commissions de courtage et d'autres frais de transaction, qui cherchent à correspondre au double (200 %) de l'inverse (opposé) du rendement quotidien de l'indice BetaPro Contrats à terme sur le gaz naturel.

Le HOU vise à obtenir des résultats de placement quotidiens, avant déduction des frais, des dépenses, des distributions, des commissions de courtage et d'autres frais de transaction, qui cherchent à correspondre au double (200 %) du rendement quotidien de l'indice BetaPro Contrats à terme sur le pétrole brut.

« Avec ce nouveau grand gagnant, j'aimerais remercier encore une fois les milliers de Canadiens qui se sont joints à nous cette année pour acquérir, améliorer et tester leurs compétences en négociation de FNB, » a déclaré Rohit Mehta, président et chef de la direction de Global X. « J'aimerais également saluer le succès et la persévérance du champion de cette année, Simon Bolton-Smith, qui a enfin remporté la première place après des années de compétition. Pour de nombreux investisseurs, le concours Que le meilleur gagne est un événement attendu et important, tout au long de leur parcours financier et dans leurs calendriers. Nous sommes heureux de continuer à leur offrir l'occasion d'explorer et de réaliser leur potentiel de négociation de FNB. »

D'après BNCD, commanditaire fondateur du concours « Que le meilleur gagne » et de ses douze dernières éditions, le concours est une occasion unique pour les investisseurs d'en apprendre davantage sur les rouages de l'investissement.

« Félicitations à Simon Bolton-Smith, Amin Ebadi, Hak-Min Kim et à tous les gagnants de la 13e édition du concours Que le meilleur gagne, » a déclaré Claude-Frédéric Robert, président de Banque Nationale Courtage direct. « Ce concours offre aux investisseurs un moyen pratique d'explorer des stratégies et d'acquérir de la confiance dans leurs connaissances en matière d'investissement, et nous sommes fiers de contribuer à leur perfectionnement. »

En plus d'être l'une des bourses de cotation des FNB négociés par les participants au concours, la Bourse de Toronto était également l'un des commanditaires du concours.

« Au nom de la Bourse de Toronto, j'aimerais féliciter Simon Bolton-Smith pour avoir remporté le concours Que le meilleur gagne, » a déclaré Graham Mackenzie, directeur général des produits négociés en bourse à la Bourse de Toronto. « Nous recherchons continuellement des moyens d'innover pour les investisseurs et les clients. Ce concours permet aux investisseurs débutants et expérimentés de découvrir les possibilités offertes par les FNB de la Bourse de Toronto. »

Des prix en espèces d'une valeur totale de 23 500 $ ont été remis dans le cadre du concours.

À propos de Banque Nationale Courtage direct (www.BNCD.ca)

Banque Nationale Courtage direct (BNCD) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. FBN est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements et du Fonds canadien de protection des épargnants, et elle est une filiale de la BNC, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (TSX: NA). BNCD offre des services d'exécution d'ordres sans conseils et ne formule aucune recommandation en matière d'investissement.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 454 milliards de dollars au 31 juillet 2024, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique du Canada. La banque compte environ 30 000 employés occupant des postes axés sur le savoir et exerce ses activités dans trois secteurs d'activité au Canada : Services bancaires pour les clients particuliers et les entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième segment, Finance spécialisée aux États-Unis et à l'international, complète la croissance de ses activités nationales. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez les activités de la Banque à bnc.ca ou sur les médias sociaux.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de fonds offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 35 milliards de dollars en actifs sous gestion et 134 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Les produits BetaPro comprennent nos FNB quotidiens haussiers et baissiers (les « FNB à effet de levier et à effet de levier inversé »), nos FNB à rendement inverse (les « FNB à rendement inverse ») et nos FNB BetaPro contrats à court terme S&P 500 VIXMC (les « FNB VIX ») et peuvent offrir des possibilités d'amélioration des rendements ou de stratégies de couverture, mais il est essentiel de comprendre et d'accepter les risques associés. Les FNB à effet de levier visent à amplifier les rendements d'un indice sous-jacent, ce qui peut entraîner des gains plus élevés, mais ils amplifient également les pertes en période de ralentissement. De même, les FNB à rendement inverse cherchent à tirer parti des baisses de l'indice sous-jacent, ce qui signifie qu'ils peuvent obtenir un rendement inversé à celui du marché, mais les pertes peuvent s'accumuler rapidement si le marché évolue à l'encontre des attentes. Même si ces stratégies ne seront utilisées que conformément à l'objectif et à la stratégie de placement des produits BetaPro, elles peuvent, dans certaines conditions de marché, accélérer le risque qu'un placement dans les actions d'un produit BetaPro perde de sa valeur. Les investisseurs doivent connaître et comprendre leur tolérance au risque et leur capacité à les assumer, et effectuer leurs recherches avant d'investir. Un investissement dans l'un des produits BetaPro ne constitue pas un programme d'investissement complet et ne convient qu'aux investisseurs qui ont la capacité d'absorber une perte partielle ou totale de leur investissement.

Veuillez lire la divulgation complète des risques dans le prospectus avant d'investir. Les investisseurs doivent surveiller leurs placements dans les produits BetaPro et leur rendement au moins quotidiennement pour s'assurer que ces investissements demeurent conformes à leurs stratégies de placement. En choisissant de continuer, vous acceptez et comprenez la divulgation fournie ci-dessus.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits négociés en bourse gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

© 2024 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

