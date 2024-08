TORONTO, le 2 août 2024 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») a le plaisir d'annoncer des remises (les remises) sur les frais de gestion annuels de chacun des FNB de sa gamme de FNB à croissance améliorée (les « FNB concernés par la remise » ou les « FNB de croissance à rendement amélioré »), en vigueur aujourd'hui.

Pour le reste de l'année civile se terminant le 31 décembre 2024, les frais de gestion annuels en vigueur de chacun des FNB concernés par la remise seront de zéro point de base (0,00 %), plus les taxes de vente applicables.

Les FNB concernés par la remise demeurent assujettis à des charges opérationnelles, y compris les coûts de levier, qui sont inclus dans le ratio des frais de gestion (« RFG ») et les coûts de négociation qui sont inclus dans le ratio des frais d'opérations (« RFO »).

Les FNB concernés par la remise sont décrits plus en détail dans le tableau ci-dessous :

* Plus les taxes de vente applicables

Les FNB concernés par la remise font partie de la gamme de FNB de croissance à rendement amélioré de Global X, qui comprend des fonds qui utilisent l'effet de levier, une stratégie qui peut potentiellement accroître les gains et les pertes. Ces FNB de croissance à rendement amélioré visent à générer environ 1,25 fois le rendement de leur indice sous-jacent.

Pour ce faire, chacun des FNB de croissance à rendement amélioré crée un effet de levier en utilisant l'emprunt en espèces et investit, sur une base de levier, dans un FNB connexe géré par Global X. Pour s'assurer que le risque est limité au capital investi, chacun des FNB de croissance à rendement amélioré fait l'objet d'une surveillance régulière et vise à maintenir un ratio de levier d'environ 125 %, ou de 1,25 fois sa valeur liquidative.

« Un léger effet de levier est une stratégie de plus en plus populaire qui peut sembler logique pour les investisseurs qui cherchent à obtenir plus rapidement des résultats liés à leurs objectifs placement, a déclaré Rohit Mehta, président et chef de la direction de Global X. C'est pourquoi nous avons créé notre gamme de FNB de croissance à rendement amélioré, afin d'offrir aux Canadiens plus de choix pour investir dans certains des indices les plus populaires au monde et la capacité d'accroître cette exposition pour obtenir de meilleurs résultats « Avec l'avantage supplémentaire de cette remise sur les frais de gestion, ce léger effet de levier peut aller encore plus loin. »

Les remises entrent en vigueur le 1er août 2024. Pour en savoir plus sur la gamme de FNB de croissance à rendement amélioré de Global X, consultez le www.GlobalX.ca/Enhanced-Growth-ETFs (en anglais seulement).

Pour en savoir plus sur le FNB CANL, consultez le site www.globalx.ca/fr/produit/canl

Pour en savoir plus sur BNKL, consultez le site https://www.globalx.ca/fr/produit/bnkl

Pour en savoir plus sur le FNB USSL, consultez le site www.globalx.ca/fr/produit/ussl

Pour en savoir plus sur le FNB QQQL, consultez le site www.globalx.ca/fr/produit/qqql

Pour en savoir plus sur le FNB EAFL, consultez le site www.globalx.ca/fr/produit/eafl

Pour en savoir plus sur le FNB EMML, consultez le site www.globalx.ca/fr/produit/emml

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de fonds offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 34 milliards de dollars en actifs sous gestion et 125 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Chacun des FNB à rendement amélioré est un fonds d'investissement alternatif (les « FNB alternatifs ») au sens du Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement (le « Règlement 81-102 ») et peut utiliser des stratégies généralement interdites par les fonds communs de placement conventionnels, comme la capacité d'investir plus de 10 % de sa valeur liquidative dans des titres d'un même émetteur, la capacité d'emprunter de l'argent, de vendre à découvert au-delà des limites prescrites pour les fonds communs de placement conventionnels et d'utiliser un effet de levier pouvant atteindre 300 % de la valeur nette de l'actif. Même si ces stratégies ne seront utilisées que conformément à l'objectif et à la stratégie de placement des FNB alternatifs, elles peuvent, dans certaines conditions de marché, accélérer le risque qu'un placement dans les actions de ces FNB alternatifs perde de sa valeur. Les FNB alternatifs respecteront toutes les exigences du Règlement 81-102, car ces exigences peuvent être modifiées par une dispense obtenue au nom du FNB.

« Standard & Poor's® » et « S&P® » sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation par Global X Investments Canada Inc. (« Global X »). Les FNB Global X ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou recommandés par S&P, et S&P ne fait de déclaration, ne donne de garantie ni ne pose de condition quant à la pertinence d'acheter, de vendre ou de détenir des parts/actions de FNB Global X.

Les fonds ou les titres mentionnés aux présentes ne sont pas commandités, endossés ou promus par MSCI, et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces fonds ou titres ou indice sur lequel ces fonds ou titres sont fondés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée que MSCI entretient avec Global X Investments Canada Inc. et tout fonds connexe.

Nasdaq®, Nasdaq-100® et Nasdaq-100 Index® sont des marques de commerce de Nasdaq Stock Market, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées les « sociétés ») et sont utilisées sous licence par Global X Investments Canada Inc. Les produits n'ont pas été approuvés par les sociétés quant à leur légalité ou leur pertinence. Les produits ne sont pas émis, endossés, vendus ou promus par les sociétés. LES SOCIÉTÉS N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits négociés en bourse gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

© 2024 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

Demandes de renseignements des investisseurs : Veuillez communiquer avec Global X au 1 866 641-5739 (numéro sans frais) ou au 416 933-5745, [email protected]; Demandes de renseignements des médias : Communiquez avec Jonathan McGuire, Vice président, Communications, Global X Investments Canada Inc., (647) 289-3324, [email protected]