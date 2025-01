TORONTO, le 10 janv. 2025 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (le « gestionnaire ») a annoncé aujourd'hui son intention de dissoudre quatre de ses fonds négociés en bourse (les « FNB ») dès la clôture des marchés le 24 mars 2025 ou vers cette date (la « date de dissolution »). Voici les détails des FNB en dissolution :

Nom du FNB Symbole

boursier FNB Global X Crédits carbone CARB FNB Global X Répartition adaptative de l'actif Resolve catégorie de sociétés HRAA FNB Global X Indice S&P obligations vertes HGGB FNB Global X Indice du métavers MTAV

Aucune nouvelle souscription directe de titres des FNB ne sera acceptée à compter du 14 mars 2025, sauf dans certains cas précis. On prévoit que les FNB seront retirés de la Bourse de Toronto, à la demande du gestionnaire, à la clôture des marchés le 18 mars 2025 ou vers cette date, et tous les titres toujours détenus par les investisseurs devraient faire l'objet d'un rachat obligatoire à la date de résiliation.

Tous les porteurs de titres restants d'un FNB à la date de résiliation recevront le produit net de la liquidation des actifs, moins tous les passifs et toutes les dépenses engagées en lien avec la dissolution du FNB, au pro-rata.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. ("Global X") est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 38 milliards de dollars en actifs sous gestion et 134 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Demandes de renseignements des investisseurs : Veuillez communiquer avec Global X au 1 866 641-5739 (numéro sans frais) ou au 416 933-5745, [email protected]; Demandes de renseignements des médias : Communiquez avec Jonathan McGuire, Vice-président des communications, Global X Investments Canada Inc., 647 289-3324, [email protected]