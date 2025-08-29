TORONTO , le 29 août 2025 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») a annoncé aujourd'hui l'apport de changements aux cotes de risque applicables à deux de ses FNB.

Les changements apportés aux cotes de risque entrent en vigueur immédiatement et sont décrits en détail dans le tableau ci-dessous :

FNB Symbole Cote de risque

antérieure Nouvelle

cote de

risque FNB Global X Indice Europe 50 catégorie de sociétés HXX Moyenne à

élevée Moyenne FNB Global X Indice de banques canadiennes à pondération égale

catégorie de sociétés HEWB Moyenne à

élevée Moyenne

Ces changements sont le résultat d'un examen annuel mené conformément à une méthodologie normalisée de classification du risque de placement, énoncée dans le Règlement 81-102 Fonds d'investissement, qui est fondé sur la volatilité historique du FNB, telle que mesurée par l'écart-type sur 10 ans des rendements du FNB. Si un FNB a moins de 10 ans d'historique de rendement, le niveau de risque de placement du FNB est calculé à l'aide de l'historique de rendement du FNB et, pour le reste de la période de 10 ans, de l'historique de rendement d'un indice de référence qui devrait raisonnablement correspondre à l'écart-type du FNB.

Aucun changement n'a été apporté aux objectifs ou aux stratégies de placement de ces FNB en raison des changements apportés aux cotes de risque. Un résumé de la méthodologie de classification des cotes de risque, des objectifs de placement et des stratégies d'un FNB se trouve dans le plus récent prospectus déposé du FNB.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Au 31 juillet 2025, Global X détient environ 40 milliards de dollars en actifs sous gestion et 147 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

L'instrument financier ne fait pas l'objet de commandite, de promotion, de vente ou de soutien de toute autre manière par Solactive AG. Il n'offre pas non plus de garantie ou d'assurance expresse ou implicite concernant les résultats de l'utilisation de l'indice ou du nom commercial de l'indice ou du prix de l'indice, à tout moment ou à tout autre égard. L'indice est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG ne ménage aucun effort pour s'assurer que l'indice est calculé correctement. Indépendamment de ses obligations envers l'émetteur, Solactive AG n'a aucune obligation de signaler des erreurs dans l'indice aux tiers, y compris, sans s'y limiter, aux investisseurs et aux intermédiaires financiers de l'instrument financier. Ni la publication de l'indice par Solactive AG, ni l'octroi de licences pour l'indice ou le nom commercial de l'indice aux fins d'utilisation en lien avec l'instrument financier ne constituent une recommandation de Solactive AG d'investir des capitaux dans cet instrument financier, et ne représentent d'aucune façon une assurance ou une opinion de Solactive AG à l'égard de tout investissement dans cet instrument financier.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits négociés en bourse gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

© 2025 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

SOURCE Global X Investments Canada Inc.

Demandes de renseignements des investisseurs : Veuillez communiquer avec Global X au 1 866 641-5739 (numéro sans frais) ou au 416 933-5745, [email protected]; Demandes de renseignements des médias : Communiquez avec Jonathan McGuire, Vice-président, Communications, Global X Investments Canada Inc., (647) 289-3324, [email protected]